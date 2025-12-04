Web rodičům spočítá, jestli jejich dítě trpí digitální závislostí

Rodiče, kteří tápou v tom, jak nastavit dětem hranice v online světě, mohou najít radu na novém webu s názvem DigiRozhledna. Případně v navazující mobilní aplikaci DigiNavigator. Obojí je zdarma, určené pro rodiče. A vlastně tak trochu i pro děti, které rodiče mohou přizvat třeba k poslechu textů DigiRozhledny v audioverzi.
Co se dozvíte v článku
Co lze najít na novém webu
Na webu DigiRozhledna nečekejte tipy, jak dětem vše zakázat. Cesta k bezpečnému používání internetu a technologií totiž podle odborníků nevede přes to, že dítěti mobil nebo tablet vytrhnete z ruky a zamknete do skříňky. Cílem je rodičům poradit, jak je regulovat a využívat tak, aby z něj děti měly benefit.
Používat ho přitom mohou i rodiče úplně nejmenších.
Určeny jsou pro rodiče dětí od nula do zhruba 18 let, říká Roman Gabrhelík z Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Dokážete odložit mobil na celý den?
K poslechu přizvěte i starší děti
DigiRozhledna má tři moduly. V části nazvané Máte problém? rodič najde mimo jiné odkaz na dotazník, pomocí nějž se dá zjistit, zda už dítě vykazuje příznaky digitální závislosti, kdy pobyt v online světě naruší vztahy v rodině, s kamarády, spánek nebo povinnosti ve škole. A hlavně, rodič se dozví, co s tím.
Rodič si také může projít Průvodce digitálního rodičovství, což je 13 článků, které ho provedou od základních principů toho, jak má své dítě zdravě vychovávat v digitalizovaném světě, vysvětluje psycholožka Kateřina Lukavská, jedna z autorů nové formy pomoci. Texty jsou také v audioverzi, aby si je rodiče mohli poslechnout třeba v autě nebo cestou do práce.
Máme dobrou zkušenost, když Průvodce poslouchají se svými dospívajícími dětmi. Mohou jim pomoci otevřít dialog o tom, co digitální média představují pro ně konkrétně, dodává Lukavská.
Cílem části O rizicích je se připravit se na ně dřív, než se s nimi dítě potká. Patří mezi ně například skrytý rizika her, problémové používání sociálních sítí, sexting, tedy pořizování a sdílení vlastních intimních fotek a videí, grooming, což je postupné navazování důvěry s dítětem s cílem jej později sexuálně zneužít, ale také vznik poruchu příjmu potravy nebo sebepoškozování.
Co umí mobilní aplikace
Na informace z webu navazuje, a to i grafickou podobou aplikace DigiNavigator. Ta už ale není určena ke sdílení s dětmi. Rodiče v ní najdou mimo jiné přehled her s vysvětlením, zda jsou vhodné pro děti a pokud ano, jakého věku. A také třeba chatbota jménem Koro. Ten jim zodpoví základní otázky.
Zatím je spíše takovým vyhledávačem. Příští rok v něm ale více zapojíme umělou inteligenci, takže bude komunikovat lépe, vysvětluje adiktolog Gabrhelík.
Součástí aplikace jsou také vzdělávací aktivity pro rodiče, s jejichž pomocí se dozví, co je to BeReal, Snapchat nebo jak fungují algoritmy TikToku.
Aplikace rodiči dokáže pomoci s vytvořením rodinných pravidel, mezi které patří třeba zóny bez obrazovek, stanovení času bez digitálních médií nebo pravidla pro stahován aplikací.
Kolik dětí má problém
Jak připomíná poslední Zpráva o digitálních závislostech, za nadměrné a problematické trávení času v digitálním světě se považují čtyři a více hodin denně (více o této lhůtě jsme psali zde). Jde o sledování videí, hraní her nebo používání sociálních sítích. Je jedno, zda dítě sedí u obrazovky mobilního telefonu, tabletu nebo počítače.
„Výzkum Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy nám ukázal, že šest procent dětí bychom mohli označit za závislé na digitálních médiích, ale u dospívajících ve věku 11 až 14 let má příznaky závislosti na digitálních médiích dokonce každé desáté dítě,“ podotýká Kateřina Lukavská. Znamená to, že používání médií se stává hlavní náplní jejich volného času.
Digitálními závislostmi se kromě adiktologů zabývají některé organizace, mezi které patří například Podané ruce. Podle psychologa Lukase Blinky z Masarykovy univerzity nyní už 40 procent neziskovek a terénních organizací dokáže s tímto typem závislostí pracovat.