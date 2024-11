Cukrovka je jako facka, ale dá se s ní žít. Příběhy tří pacientů, kteří ji zvládají

Když dítě a vlastně kdokoliv z blízkých onemocní cukrovkou, změní to fungování celé rodiny. „Je to jako facka, otočí vám celý život vzhůru nohama,“ popisuje diabetoložka. Dnes je ale podle ní vše jednodušší, než tomu bylo třeba před patnácti lety, kdy neexistovaly žádné senzory na měření hladiny cukru v krvi, inzulinová pera a další pomocníci.

Dnes sedmiletému Maxíkovi zkřížila ve třech letech život cukrovka prvního typu. Spouštěčem byly obyčejné neštovice, kterými by si mělo projít každé dítko v jeho věku. „Nejdřív tomu nechcete věřit. Pak ale vidíte ležet to bezmocné dítě na posteli, které brečí a nemá sílu vstát. Hned vám dojde, že je to realita,“ svěřuje se Denisa Skalická, chlapcova maminka.

Nejdřív infarkt, potom cukrovka

Pan Pavel vedl úplně normální život bez výraznějších zdravotních problémů až do svých 52 let. Pak ale prodělal infarkt a o pár let později mu lékaři diagnostikovali ještě cukrovku 2. typu. A to až v rámci hospitalizace kvůli potížím s ledvinami.

„Myslel jsem si, že jsem zdravý, že se mě to netýká. I když oba mí rodiče měli srdeční problémy a maminka trpěla cukrovkou, nikdy mě nenapadlo, že by se to mohlo stát mně,“ říká.

Zdravotní komplikace, které Pavla potkaly, změnily jeho život od základu. Infarkt a následná diagnóza diabetu ho přinutily zastavit se a přehodnotit každý aspekt života. „Učil jsem se, jak si pravidelně měřit hladinu cukru v krvi, musel jsem upravit jídelníček, zmenšit porce a zaměřit se na zdravější stravování. Velkou výzvou pro mě bylo začít se pravidelně hýbat. Zpočátku to šlo těžko, ale postupně jsem si uvědomil, že každý pohyb je pro mé zdraví klíčový. Nešlo jen o cukrovku, ale i o srdce, cévy a celkové fungování těla,“ vzpomíná.

Autor: Archiv pacienta Pavla

Diabetes totiž není jen o cukru v krvi. Jde o mnohem víc. „Lidé často podceňují, jak moc může tato nemoc ovlivnit jejich srdce, cévy, funkce mozku. Po infarktu jsem si uvědomil, jak důležité je mít se neustále na pozoru – aby se problémy neopakovaly, aby tělo nezkolabovalo. Můj život dnes není jen o tom, udržovat si správnou hladinu cukru, ale o neustálé ochraně mého srdce a cév. Kardiovaskulární problémy a cévní mozkové příhody jsou hrozbou, která se nad každým diabetikem vznáší. Proto je tak důležité myslet na prevenci a nikdy nemoc nebrat na lehkou váhu.“

Pokud se někdo ocitne v podobné situaci, radí Pavel jedno – jednat hned. Diabetes 2. typu podle něj není rozsudek, ale vážné varování. „Nepřehlížejte ho a konzultujte svou situaci s lékařem. Moje zkušenost s mojí ošetřující lékařkou byla velmi pozitivní. Nastavila mi léčbu, která nereflektuje jen na onemocnění diabetu 2. typu, ale chrání zároveň zdraví mého srdce a cév,“ říká.

„Začněte malými změnami – naslouchejte svému tělu, mějte pod kontrolou nejen hladinu cukru, ale i zdraví svého srdce a cév. Nevyhýbejte se preventivním opatřením a pravidelným lékařským kontrolám. Není to o tom, vzdát se všeho, co máte rádi, ale o tom, začít si víc vážit svého zdraví a života,“ dodává.

Nyní Pavel říká, že zpětně by o svém zdraví začal přemýšlet už dřív. Genetiku nezmění, srdeční problémy a cukrovka v jeho rodině prostě vždy byly a budou. On sám ale může ovlivnit to, jak se o sebe stará. „I teď vím, že mám šanci žít dlouze a kvalitně. Stačí udělat první krok, vyhledat pomoc lékaře, nepodceňovat příznaky a brát prevenci vážně,“ uzavírá.