Každý osmý diabetik má problémy s očima, zjistilo bezplatné vyšetření zraku

Vyšetřování očí u diabetologů patří z několika důvodů k pozoruhodné prevenci. Jednak proto, že oči nově vyšetřují i lékaři jiné než oftalmologické odbornosti. Navíc jej v diabetologických ambulancích hradí pacientům zdravotní pojišťovny, aniž by jim to ukládala úhradová vyhláška. Nad to jde o praktickou ukázku, jak může být v medicíně nápomocná umělá inteligence.

Právě proto této novince věnujeme opakovanou pozornost (viz box). Nyní zveřejnila Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) první statistiku, jež se týká počtu takto vyšetřených pacientů s cukrovkou.

Každý osmý s neléčenou nemocí očí

Do programu je aktuálně zapojených již 158 lékařů. Za dobu, kdy preventivní vyšetření diabetologové na pojišťovnu provádí (tj. od března 2023 do září 2024), jím prošlo 47 tisíc diabetiků-klientů VZP. „Diabetická retinopatie byla diagnostikována u šesti tisíc z nich, v téměř 13 % případů se tak podezření diabetologů skutečně potvrdilo,“ uvádí Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči.

Novinka tedy dosud poukázala na poškození očí u téměř každého osmého pacienta s cukrovkou, jenž se prevence zraku v ordinaci diabetologa účastnil. Nejde zrovna o nízký počet, nově diagnostikovaným ale dává šanci na zpomalení průběhu očního onemocnění a téměř jistotu, že neoslepnou.





Počty účastníků prevence i těch, kterým odhalila onemocnění očí, budou ale zcela jistě v ČR vyšší. Uvedené údaje jsou jen za VZP, jež pojišťuje zhruba 60 procent pacientů. Vyšetření očí u diabetologa ale hradí i ostatní zdravotní pojišťovny. Od nich statistika zatím není k dispozici.

Prevencí proti oční retinopatii

Preventivní vyšetření u diabetologů je zaměřeno na odhalení diabetické retinopatie. Jedná se o onemocnění sítnice, které může vést i ke slepotě. Zpočátku se přitom nemusí nijak výrazně projevovat, takže pacient o této nemoci nemusí delší dobu vědět.

Jde o nemoc, která je úzce spojena s cukrovkou. Diabetes postihuje v důsledku drobné cévy a sítnice patří k nejprokrvenějším orgánů. Při cukrovce proto trpí jako jedna z prvních. Špatně léčený nebo neléčený diabetes proto urychluje její vznik. Retinopatie je ale rizikem i pro léčbou kompenzované pacienty, proto by každý diabetik, který se neléčí se zrakem, měl chodit jednou ročně na preventivní prohlídku sítnice.

Přijít na diabetickou retinopatii včas je důležité. Pokud lékař informaci o nemoci má, může upravit léčbu cukrovky tak, aby se další změny na sítnici pokud možno výrazně zpomalily.

Mapa ukazuje, kolik ordinací diabetologů je vybaveno speciální fundus kamerou a zároveň provádí vyšetření hrazené zdravotní pojišťovnou. Nejtmavší barvou jsou znázorněny kraje, kde je takových ordinací již dost a VZP další nejspíš nenasmlouvá. Nejsvětlejší pak naopak ty, kde by VZP uvítala rozšíření počtu diabetologických ordinací s fundus kamerami. Autor: VZP

Snazší cesta k prevenci

Prevence očí u diabetologů je v ČR proplácena teoreticky od srpna 2022, do praxe ji ale lékaři uvedli až loni, protože chvíli trvalo, než se dovybavili a splnili požadavky pojišťovny.

Jako první úhrady uvolnila VZP. Důvodem byly dlouhé čekací lhůty na preventivní vyšetření zraku v některých ordinacích oftalmologů i lepší dostupnost pro pacienty, protože část diabetiků na prevence k očnímu vůbec nechodí. Lidí s diabetem navíc přibývá, takže vyšetření zraku jinde než u očaře má pomoci odlehčit oftalmologickým ordinacím.

Vyšetření u diabetologa je možné jen v těch ordinacích, které jsou na něj speciálně vybaveny. Lékaři musí mít takzvanou fundus kameru, která umí vyfotit oční pozadí, a snímky musí číst s pomocí umělé inteligence. Tedy mít licenci k softwaru, jenž snímky sítnice obou očí dokáže vyhodnotit a lékaře upozornit na místa, jež značí zdravotní problém. Samotnou diagnózu onemocnění ale už mají v rukou oční lékaři, za kterými diabetologové pacienty posílají.