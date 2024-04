Na prevenci cukrovky si můžete zajít i do lékárny. Je zdarma, nebo za pár desetikorun

Další lékárny k nim přitom postupně přibývají, protože komora pokračuje v kurzech pro lékárníky s názvem Screening diabetu a péče o diabetické pacienty. To znamená, že vám tito speciálně vyškolení lékárníci poradí, jak na správnou prevenci, jakým způsobem provádět selfmonitoring, tedy samotestování, nebo jak dodržovat případnou léčbu, vysvětluje Martin Kopecký, viceprezident ČLnk.

Proměnu podoby lékáren urychlil covid, konkurenční boj o zákazníka, ale nejspíš i to, že se pomalu rozšiřuje okruh léků, pro které si zajdete i na benzinku . Lékárny také dávají jasně najevo, že jsou zdravotnická zařízení a lékárníci patří mezi nelékařské zdravotnické profese.

Kde změří krevní cukr

Prevenci cukrovky nabízejí lékárny, které jí uzpůsobily zázemí. To znamená, že jsou vybaveny třeba konzultační místností, nebo alespoň vyhrazeným a od ostatního provozu odstíněným místem.

Zájemci o vyšetření a informace se mohou objednat online, telefonicky nebo do vybrané lékárny rovnou přijít. Pokud by zrovna neměli volno, může se zákazník objednat na předem domluvený čas.

Důležité je ale to, aby zájemce o měření glykémie přišel nalačno. Ideálně ráno, během dne se to dá také, ale musí to být nejméně dvě hodiny po jídle, upozorňuje Martin Kopecký. Po jídle se totiž hladina glykémie přirozeně zvyšuje, zdravý organismus ale cukr postupně, ale celkem svižně odbourává, zatímco u pacientů s prediabetem nebo diabetem zůstává i dlouho po jídle glykémie vysoká.

Jak prevence v lékárně probíhá

Prevence cukrovky v lékárnách spočívá v pohovoru a měření hladiny cukru pomocí glukometru, tedy malého přístroje, který odečítá hodnoty ze speciálních proužků.

Zájemce se pod dohledem lékárníka píchne do prstu a ten poté z kapky krve s pomocí glukometru bezprostředně zjistí, zda jsou hodnoty krevního cukru v normě, nebo ne. V případě, že lékárník má podezření na diabetes, pacientovi doporučí návštěvu praktického lékaře, popisuje Martin Kopecký.





Samotné vyšetření v lékárně je krátké, zabere pár minut. Celá konzultace ale může trvat déle, protože při diabetu se řeší třeba to, jak se ovlivňují vzájemně různé léky, které pacient musí brát, a zda některá z kombinací nepoškozuje jeho zdraví. Lékárníci také poradí s tím, jak si doma měřit glykémii či jak si injekčně aplikovat léky na cukrovku.

V rámci prevence pak třeba v 86 lékárnách Benu zájemců změří obvod pasu, krevní tlak, hmotnost a vypočítají jejich BMI. Ve vybraných EUC lékárnách zahrnuje poradenství i poučení o změně životního stylu či stanovení desetiletého rizika rozvoje diabetu pomocí dotazníku FINDRISC.

Kolik se za vyšetření v lékárně platí

Službu lékárny nedostanou zaplacenu od zdravotních pojišťoven, ve většině z nich je proto zpoplatněna. Pokud má zájemce zákaznickou kartu, může ji mít zdarma, nebo za pár desetikorun.

Třeba v EUC lékárnách je se zákaznickou kartou prevence cukrovky zdarma, bez ní stojí 250 Kč. V Benu lékárnách začíná cena pro zájemce se zákaznickou kartou od deseti korun a končí na 350 Kč. Pokud držitel karty zvolí trojkombinaci měření cukru, cholesterolu a kyseliny močové, zaplatí 100 Kč. V lékárnách Dr. Max nabízí ucelené balíčky prevence, jejichž cena začíná na 199 Kč pro držitele zákaznické karty.

To, že služba není hrazená z veřejných peněz, ale pro zákazníky znamená, že ji mohou podstupovat opakovaně, a to i během krátké doby, aniž by byl počet návštěv limitovaný.

Tři podoby prevence

Preventivní vyšetření diabetu má přitom více podob. Tu, kterou provádí s pomocí glukometru lékárníci, je nejjednodušší. Jde o tzv. vyšetření z kapilární krve a lze si jej provádět i doma. Nezbytností je ovšem zakoupení přístroje. Další možností je, třeba při prevenci u praktika, vyšetření přímo ze žilní krve, tedy prostřednictvím laboratoře.

Existuje také tzv. OGTT test, tedy orální glukózový toleranční test, jenž ovšem vyžaduje několik hodin. Podstupují jej např. těhotné ženy, které při něm musí vypít roztok glukózy a absolvují také dva odběry krve.

Měření na glukometru pomocí kapky krve je dle lékárníků ve srovnání s ostatními metodami spolehlivou prevencí. Přístroje v lékárnách jsou kalibrované, hodnoty na nich naměřené tudíž relevantní, podotýká viceprezident ČLnK Martin Kopecký.





Proč je prevence důležitá

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv cestu prevence, vězte, že uděláte něco pro své zdraví. Pacientů s cukrovkou druhého typu neustále přibývá, onemocnění je stále častější.

Prevence umožňuje zachytit jej včas, tedy ve fázi tzv. prediabetu. Už tehdy se nasazuje léčba a lékaři doporučují změnit životní styl. Pacient tím může oddálit příchod samotné cukrovky, které s sebou přináší četné zdravotní komplikace včetně ohrožení funkce ledvin a zraku.

Podle Martina Kopeckého se lékárníci setkávají, a není to nic výjimečného, že při prevenci odhalí prediabetes, nebo rovnou cukrovku.