Klienti VZP nemusí nosit plastovou kartu, v mobilu mohou mít elektronickou

Jste-li pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), nově můžete používat elektronickou kartičku pojištěnce (průkaz EHIC). Nemusíte o ni žádat ani jinak pojišťovnu oslovovat. Stačí si jen nainstalovat do mobilního telefonu bezplatnou aplikaci Moje VZP. Pojišťovna do ní totiž před pár dny přidala novou funkci – digitální průkaz pojištěnce.

Přístup do aplikace je možný třeba přes bankovní identitu nebo identitu občana. Elektronická kartička se pojištěnci zobrazí hned na úvodní stránce. Až na to, že je jednostranná, má shodnou podobu jako plastový průkaz. Pokud do aplikace přistupuje z počítače, digitální podobu dokladu ovšem nevidíte.

K čemu je novinka dobrá? Teoreticky k tomu, že při odchodu k lékaři můžete doma na stole nechat ležet další plastovou kartu. Jednoduše proto, že v situacích, kdy se potřebujete prokázat kartičkou zdravotní pojišťovny, vám stačí ukázat ji na displeji mobilu.





Bez průkazky v kapse. Ale jen někdy

Má to ale svá ale… Ordinace, nemocnice a další elektronický doklad zatím nemusí přijímat povinně, protože jim to neukládá zákon. Mají tedy právo po vás chtít právě onu plastovou kartičku, které se při používání té digitální chcete zbavit.

„Konečné rozhodnutí, zda tuto formu budou akceptovat, je na nich. Z našeho pohledu ale nic nebrání tomu, aby byla používána jako plnohodnotná alternativa při komunikaci klienta se zdravotnickým zařízením,“ potvrzuje Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči.

Na pobočku jen s eObčankou Od 25. listopadu mají klienti VZP také možnost při jednání překládat na všech pobočkách pojišťovny elektronický občanský průkaz. Ten je u sebe možné nosit s pomocí aplikace eDoklady.

Pojišťovna proto chce vyzvat zdravotnická zařízení, se nimiž má smlouvu, aby elektronickou kartičku brala jako plnohodnotnou alternativu k té plastové. Situace, kdy vám odmítnou uznat doklad v mobilu, by proto měla být záhy vzácná.

I tak bude stále dobré nosit si plastovou kartičku k lékařům, kteří mají čekárny vybavené elektronickou zdravotní sestrou , tedy zařízením, jež čte kartičky pojištěnce a pacient v něm ještě před vstupem do ordinace zadává, proč přišel. Tyto stroje zatím elektronický průkaz číst neumí, takže kdo nemá u sebe ten z plastu, aby o něm věděli, opět po staru musí klepat na dveře nebo vyčkat, až vyjde sestřička.

Mluvčí VZP Viktorie Plívová také připomíná, že plastovou kartičku je zatím nutné mít u sebe také při cestách do zahraničí. Tam je i nadále vyžadována plastová forma průkazu pojištěnce, uvádí mluvčí.