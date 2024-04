Covid a ledviny: akutní infekce může vést až k dialýze, vliv má i long covid

Poškození podobné jako při HIV

„Je to onemocnění, které se velmi podobá poškození ledvin u infekce HIV. Když se toto onemocnění nepodaří stabilizovat, směřuje velmi rychle do selhání ledvin a pacienti s touto diagnózou mají zhruba třicetiprocentní riziko, že budou na konci prvního roku dialyzováni. Zároveň se potýkáme i s tím, že je tato akutní fáze poddiagnostikována,“ říká přednosta Kliniky nefrologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, profesor Vladimír Tesař. Jinými slovy, u vážných problémů s ledvinami se na tuto příčinu často nepomyslí. Platí také, že čím starší, tím rizikovější pacient.

Vliv covidu na ledviny zkoumala už studie v letech 2020 a 2021 publikovaná v Journal of the American Society of Nephrology. Vědci při ní zkoumali na 90 tisíc pacientů s diagnostikovaným covidem a zjistili, že výsledkem prodělání covidu je nejen o 30 procent větší riziko akutního poškození ledvin a vyšší riziko snížení glomerulární filtrace, ale také téměř třikrát větší riziko trvalého selhání ledvin.

„Studie jasně ukazuje na vyšší výskyt poškození a selhání ledvin po prodělaném covidu. Je zřejmé, že funkci ledvin po prodělaném covidu je nutné věnovat pozornost. Studie ukazují na to, že se může v blízké době začít zvedat počet lidí, kteří budou potřebovat dialýzu,“ vysvětluje Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum v Česku a na Slovensku.





Long covid není radno podceňovat

Ještě více se ale mezi nefrology mluví o long covidu, který je pro lékaře mnohdy velmi těžko diagnostikovatelnou směsicí dílčích diagnóz od nespavosti, kožních změn přes chronickou únavu až třeba po aterosklerózu.

„Naše zatím nepublikovaná data hovoří o tom, že zhruba polovina pacientů, kteří prodělají covid, má známky long covidu, od zanedbatelných až po docela závažné,“ říká profesor Ondřej Viklický, přednosta Transplantcentra, přednosta Kliniky nefrologie, vedoucí transplantační laboratoře (IKEM) a předseda České nefrologické společnosti.

Pacienti by měli zamířit do specializovaných center

Řešení long covidu je podle odborníků na jednotlivých specializacích. Přes velmi komplikovanou diagnostiku apelují nefrologové na lékaře, aby nic nepodceňovali.

„Pokud nespecifikované potíže přetrvávají, je na místě návštěva jednoho z deseti Center postcovidové péče. Jedno z prvních bylo otevřeno například ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Lékaři z těchto center už mají i několikaleté diagnostické zkušenosti a umí efektivně poradit,“ říká profesor Vladimír Tesař.





Ledviny se mohou plně uzdravit

Covid podle Tesaře nenapadá ledviny vždy. Přes 60 procent pacientů pozitivních na covid nemá žádné zjevné symptomatické poškození ledvin. „Napadení ledvin covidem je většinou, až například na poškození ledvinových buněk podocytů, vratné a ledviny se mohou plně zotavit,“ doplňuje profesor Tesař.

Takzvaný postcovidový syndrom nebo také long covid se týká dospělých i dětí. Příznaky zahrnují únavu, dlouhodobý kašel, bolesti, zvýšenou teplotu, potíže s čichem, padání vlasů nebo vyrážky.

Postcovid může potkat kohokoliv

Postcovid může postihnout kohokoliv, na tom se lékaři shodují. Je jedno, jestli prodělal infekci bezpříznakově, nebo měl průběh naopak vážnější. A současně platí, že není postcovid jako postcovid. U každého může být forma jiná a obtíže jinak závažné. Některým pacientům lékaři nemohou v současné chvíli řešení potíží ani nabídnout.

Každý, komu je i týdny po prodělání covidu-19 špatně, by o tom měl proto informovat svého praktika a poradit se s ním, co dál. Ten ho pak také může poslat k pneumologovi nebo imunologovi. Bohužel ale neexistují žádné speciální léky třeba na únavový syndrom a postcovid obecně. Nejlépe pomůže čas.