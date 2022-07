Nejoblíbenější zmrzlina je točená. Vanilková ale není vždy jasnou volbou

Dle Eurostatu se v roce 2020 v Evropě vyrobilo na tři miliardy litrů zmrzliny. Žebříčku vévodí Německo, kde se produkuje celá třetina z tohoto množství. V Česku se v roce 2020 vyrobilo 36 milionů litrů zmrzliny. Na každého Čecha připadlo podle německého serveru Statista.com ve stejném roce průměrně 11,24 kilogramu.

Jak píše web retailnews.cz, nákup zmrzliny je čistě impulzní volba. „Za zmrzlinu utratí podle Spotřebitelského panelu GfK každá česká domácnost každoročně více než 860 Kč. Za poslední roční období, od února 2021 do ledna 2022, kategorii zmrzlin nakoupilo 88 % domácností. Na nákup se vydaly v průměru patnáctkrát.“

Nejoblíbenější zmrzlina? Vede točená

Podle nejnovějších dat společnosti Dáme jídlo, která nabízí jídla od šesti tisíc podniků, nám nejvíce chutná velká točená zmrzlina, kterou nejčastěji skrze platformu objednáváme od velkých fastfoodových řetězců. Točená ale není nejoblíbenější jen u dovozové služby, jasně vede i v nabídce řetězce Globus. Ten sice vyrábí zmrzliny podle vlastní receptury i v kopečkové verzi, ale točená je točená. Za tři roky, kdy ji v Globusu vyrábí, se tak letos dostali už na osmnáct nabízených příchutí.

Dalším zajímavým trendem jsou rovněž kelímkové zmrzliny, které si stále více získávají oblibu zákazníků. Nejprodávanějšími produkty na Dáme jídlo se staly Ben&Jerry's Coockie Dough a Magnum Ruby.

Nanuky jsou k mání celoročně a na každém rohu, což se o oblíbené točené zmrzlině říci nedá Autor: Depositphotos

A když už byla v úvodu řeč o nanucích, i ten má na trhu svého favorita. Jednou z nejprodávanějších zmrzlin je jahodový Mrož v tmavé a bílé polevě. „Ten je založen na chuti pravých jahod, poctivého tvarohu a smetany. Mezi aktuální trendy lze považovat například i čím dál tím větší oblibu zmrzlin typu sorbet a smoothie, což se zákazníku snažíme nabídnout v řadě zmrzlin Mrož,“ popisuje pro web retailnews.cz Prokop Volf, vedoucí divize zmrzlin společnosti Bidfood (výrobce uvedených zmrzlin).





Vanilková není vždy první volbou

Podle Dáme jídlo je nejoblíbenější příchutí už tři roky po sobě karamelová, přičemž hned za ní je čokoládová. Méně oblíbenou příchutí je překvapivě vanilková a čtvrtou příčku obsadila jahodová.

To v Globusu se obliba příchutě liší kraj od kraje. Každý region v České republice totiž má svou pomyslnou „jedničku“. V Liberci to je levandulovo-borůvková, v Karlových Varech milují čokoládovou, České Budějovice zase mléčnou jahodovou. V Praze „frčí“ všechny příchutě točené zmrzliny. Když ale udělali v Globusu žebříček, vyšla jim jako nejoblíbenější mléčná zmrzlina vanilková, následovaná jahodovou a třetí je v žebříčku čokoládová. Mezi sorbety jasně vede malina.

A jak si vedou netradiční zmrzliny?

Na Statku Apolenka nedaleko Pardubic patří mezi nejoblíbenější příchutě tamní špachtlované zmrzky smetanová, skořicová a také příchutě ovocné, a to v závislosti na sezóně. „Absolutním trhákem je ovšem kefírová zmrzlina Apolenka, která získala ocenění Regionální potravina pro rok 2021 v Pardubickém kraji. Získané ocenění Regionální potravina našim zákazníkům ukazuje, že jim nabízíme skutečně kvalitní produkt, a mě osobně velmi těší. Kefírová zmrzlina byla prostě trefa do černého. Už když jsme ji poprvé vyrobili na zmrzlinářském kurzu, seběhl se na ni celý pavilon zmrzlinářů a říkali, jaká je to pecka,“ dodává s hrdostí zakladatelka statku Diana Houdová.

Špachtlovaná zmrzlina ze Statku Apolenka Autor: Depositphotos

Letošní novinkou na trhu, která už teď sklízí úspěch zejména u lidí stravujících se vegansky, je Zmrzlina Naturli’ – slaný karamel s křupavými kousky mandlí. Ani milovníci smetanových zmrzlin by s největší pravděpodobností nepoznali, že neobsahuje smetanu ani jiné živočišné složky.