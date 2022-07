Na zdraví zubů mají vliv i potraviny. Které z nich jsou pro zuby dobré a které špatné?

Uvnitř lidských úst žije více než sedm set druhů bakterií. Některé rozkládají cukry z potravin a nápojů a přeměňují je na kyseliny, které v průběhu času mohou „vytáhnout“ základní minerály ze zubů a vést k problémům.

Při nedokonalé zubní hygieně se může také vytvořit plak na povrchu zubů, což zhoršuje kyselost a vytváří ideální prostředí pro rychlejší šíření většího množství škodlivých bakterií. Pokud zubní plak narůstá a ztvrdne, může se proměnit v zubní kámen, který také dráždí dásně a způsobuje jejich zánět.

Výrobky plné cukru patří k nejhorším potravinám v souvislosti se zdravím zubů, protože vytvářejí skvělé podmínky pro vznik zubního kazu. Jde nejen o bonbóny a další sladkosti, ale třeba také o sušenky nebo koláče. Bakterie v ústech se živí cukrem a produkují při tom kyseliny narušující zubní sklovinu.

Cukr při styku s plakem na zubech stimuluje produkci těchto látek. Riziko konzumace sladkých potravin s ohledem na zvýšené riziko vzniku zubního kazu je přitom dobře známé a dokázaly ho mnohé studie i zkušenosti stomatologů. Chuť na sladké však dokáže být neodbytná. V takovém případě odborníci doporučují sáhnout po žvýkačce bez cukru s xylitolem, která ji pomůže zahnat. Má však i další výhody: zvyšuje produkci slin a pomáhá zatočit s nežádoucími bakteriemi v ústech.

Byť jsou citrusové plody, jako třeba pomeranče nebo grapefruity, velmi zdravé, obsahují zároveň také vysoké množství kyselin a cukru. Jejich častá konzumace proto může vést k narušení zubní skloviny. Nicméně pokud dochází k pravidelnému čištění zubů, používání zubní nitě a mezizubních kartáčků, pak nutriční výhody těchto potravin převýší riziko poškození zubů.

Také jednoduché sacharidy, které představuje třeba bílý chléb nebo bramborové lupínky, patří mezi nejhorší potraviny pro zuby. Bramborové lupínky se rády zachycují mezi zuby, přičemž tyto zbytky jídla způsobují hromadění zubního plaku, a tudíž také vyšší riziko zubního kazu. Podobně je na tom chléb, který tvoří jakousi pastu pokrývající zuby a opět zvyšuje úroveň plaku v ústech. Je tedy dobré vyměnit jednoduché sacharidy za komplexní. Jde například o 100% celozrnné pečivo, batáty nebo ovesné vločky. Skvělá je v tomto ohledu také quinoa.

Své dokážou udělat také sycené nápoje. Umožňují v ústech produkovat více kyseliny, která napadá zubní sklovinu, přispívají také k vysušování úst a menšímu množství slin. Kvůli vysokému obsahu kyselin jsou v tomto ohledu velmi rizikové limonády typu light.

V neposlední řadě mohou tmavě zbarvené nápoje způsobit změnu barvy zubů. Odborníci tvrdí, že není vhodné čištění zubů bezprostředně po pití sycených nápojů, protože sklovina je více náchylná k poškození. Stejně tak pití alkoholu snižuje tvorbu slin. Nejen nápoje, ale i jinak zdravé ovoce může v některých formách způsobit poškození zubů. Třeba to sušené, protože mnoho jeho druhů je lepkavých. Snáze se tak uchytí na zubech a v mezerách mezi nimi.

Ani 100% ovocná šťáva není bez rizika. Obsahuje sice mnoho důležitých živin, ale zároveň je kyselá a může přispět k poškození zubní skloviny, což platí hlavně pro kyselejší typy, jako je hroznová, pomerančová, jablečná a citronová šťáva. Naopak černé a zelené čaje pomáhají předcházet vzniku zubního kazu, protože obsahují fluorid a mají vyšší hodnoty pH. Cukr je v nich pak dobré nahradit některými umělými sladidly, jako je aspartam nebo cukerné alkoholy. Nejsou totiž metabolizovány bakteriemi jako běžné cukry, takže nepřispívají ke vzniku zubního kazu.

Skvělou volbou pro zuby jsou „křupavé“ druhy ovoce a zeleniny. Jde například o mrkev, celer nebo jablka. Mohou působit jako přírodní zubní kartáček, a dokonce uvolňovat plak. Existují důkazy, že zařadit do jídelníčku větší množství zeleniny je dobré jak pro celkové zdraví, tak i pro zuby. Nízký příjem zeleniny bývá spojován s vyšším výskytem zubního kazu. A co víc, mnohé druhy stimulují produkci slin, což pomáhá odstraňovat zbytky jídla.

Sliny také obsahují stopové množství vápníku a fosfátů, které pomáhají zpevnit zubní sklovinu. Vápník hraje důležitou roli při budování zdravé zubní skloviny. Jeho příjem mohou zvýšit mléčné výrobky, v případě veganské stravy existuje velké množství rostlinných alternativ, jako je listová zelenina, tofu nebo fazole. Některé bílkoviny, obsažené například v kuřecím nebo rybím mase a vejcích, jsou bohatými zdroji fosforu. Tento minerál je rozhodujícím činitelem při obnově skloviny. Také různé druhy ořechů jsou plné cenných látek včetně vápníku.

Vedle vyvážené stravy se na krásnějším úsměvu podílí rovněž správné a pravidelné čištění zubů. K tomu by mělo docházet dvakrát denně, tedy ráno a večer, po dobu nejméně dvou minut. Většina odborníků doporučuje používat fluoridovou zubní pastu, která pomáhá chránit před zubním kazem. Stejně tak je důležité používat zubní nit a mezizubní kartáčky. Pomáhá to k uvolnění zbytků potravin, uvízlých mezi zuby, a podporuje zdraví dásní.

A sklenice obyčejné vody po jakémkoliv jídle nebo vypití nápoje může také pomoci k rychlé očistě zubů během dne. Důležité je nezapomínat ani na pravidelnou kontrolu u zubního lékaře.

