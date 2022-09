Chybí vakcíny na plané neštovice, narychlo je má dodat jiný výrobce

Počet nakažených trhá rekordy

SZÚ eviduje od letošního ledna do srpna 49 560 případů planých neštovic. Loni touto dobou to bylo necelých šest tisíc nákaz, v roce 2020 to bylo 15 397 infekcí planými neštovicemi.

Nestandardní počet nákaz ovlivnila covidová opatření, která děti v minulých dvou letech vyhnala z kolektivů škol a školek, nákaza proto neměla ideální podmínky pro šíření. „V covidových letech 2020 a 2021 došlo vlivem protiepidemických opatření (ochrana dýchacích cest, distanční opatření, omezení společných aktivit atd.) ve srovnání s předchozími roky ke snížení onemocnění planými neštovicemi a následně ke snížení počtu hlášených případů. Během pandemie covidu proto narostl počet jedinců, kteří jsou vnímaví vůči infekci. Tam, kde je velký počet vnímavých jedinců (návrat dětí do škol, školek, do běžných aktivit), se nyní infekce rychleji šíří,“ vysvětluje Kateřina Fabiánová.

Odborníci ze SZÚ očekávají, že celkem by za letošní rok mohlo být hlášeno až 65 000 případů planých neštovic. Při rozšíření planých neštovic na celou tzv. vnímavou populaci až 100 000 případů. Tento maximální počet nákaz se odvíjí od statistiky tuzemské porodnosti.

Vývoj počtu planých neštovic od roku 1958 do roku 2018. Graf zachycuje data vždy po dvou letech. Autor: Státní zdravotní ústav

Typy vakcín proti planým neštovicím

Kvůli vysokým počtům nemocných i průběhům nemoci, které letos podle rodičů provází často také horečky a četný výskyt puchýřků, se část rodin rozhodla, že nákaze budou předcházet očkováním.





Očkování proti planým neštovicím je určeno dětem i dospělým. V ČR je nepovinné a nehrazené ze zdravotního pojištění. Má dvě podoby. „U dospělých se jedná o monovakcínu, tedy vakcínu izolovanou pouze proti planým neštovicím. U dětí se může aplikovat buď monovakcína, nebo vakcína kombinovaná se zarděnkami, spalničkami a příušnicemi. V této kombinaci se nejedná o povinné očkování,“ vysvětluje praktická lékařka pro dospělé Ludmila Mazylkinová.

Očkování má podobu dvou dávek. „Může se používat jako prevence proti onemocnění nebo jako postexpoziční vakcinace. Tedy po styku s tímto onemocněním, ideálně do 72 hod po expozici,“ dodává lékařka.

Protože očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím (bez kombinace s planými neštovicemi) je v ČR povinné, tedy i hrazené, prim u vakcinace proti planým neštovicím hrají monovakcíny. Do června letošního roku byla v tuzemsku dostupná pouze jedna taková očkovací látka: Varilrix od společnosti GlaxoSmithKline. Je určena pro dospělé a děti od devíti měsíců. Lékaři jí očkují do horní části paže nebo do stehna. Mezi dvěma dávkami má být nejméně šestitýdenní odstup.

Vakcíny chybí od začátku června

Spolu se zvýšeným výskytem planých neštovic lékaři zaznamenali také zvýšený zájem o očkování proti nim. Ten může být povzbuzen i tím, že se Evropou šíří opičí neštovice. Nicméně ty nemají s planými (až na název a vyrážku) nic společného a existuje na ně zcela jiné očkování.

Zvýšenou poptávku po vakcínách proti planým neštovicím letos ovšem zkomplikoval fakt, že společnost GlaxoSmithKline (GSK) oznámila na začátku června přerušení dodávek Varilrixu do ČR z výrobních důvodů. To vedlo postupně k tomu, že se vakcína stala v tuzemsku nedostatkovou. „Aktuálně není v distribuci žádná vakcína proti planým neštovicím,“ potvrzuje dětská lékařka Hana Cabrnochová, jež je místopředsedkyní České vakcinologické společnosti.

„Projevují se problémy v dodávkách, které jsou velmi nepříjemné. Držitel rozhodnutí o registraci (výrobce, pozn. red.) nám nahlásil, že má závažné výrobní problémy,“ informovala Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Databáze SÚKL říká, že GSK předpokládá obnovení dodávek Varilrixu až 31. ledna 2023.

Výrobce: Výpadek způsobil vyšší zájem o vakcínu

Ve vyjádření pro Vitalia.cz společnost GSK vysvětluje, proč je výpadek tak dlouhý: „Výroba očkovacích látek je dlouhodobý a komplexní proces, ve kterém je kladen důraz na přesnost a kvalitu. Uvedené skutečnosti mají vliv k dočasné omezené schopnosti uspokojit poptávku po vakcínách proti planým neštovicím. V GSK děláme vše pro to, aby byly očkovací látky dodány lékařům (a tak pacientům) v požadovaném termínu.“

Důvodem výpadku podle biofarmaceutické společnosti nejsou chyby ve výrobě. „Nedostatek vakcín proti planým neštovicím způsobuje zvýšená poptávka, která nyní roste, přestože v minulých letech klesala. Letos se díky médiím o neštovicích více mluví i v souvislosti s opičími neštovicemi,“ podotýká společnost v písemném vyjádření redakci.

GSK uvádí, že dodala na český trh v první polovině roku do distribuce 3× více vakcín proti planým neštovicím než v předchozích letech. „Je žádoucí, aby se lidé zajímali aktivně o očkování a věnovali se prevenci nejen v době, kdy se některému tématu věnují média,“ uvádí společnost.

Interval lze prodloužit, vakcíny jde kombinovat

Pro zájemce o očkování proti planým neštovicím monovakcínou přerušení dodávek znamená, že nejspíše budou muset odložit první očkovací dávku nebo si nuceně prodloužit interval mezi dvěma dávkami. To je podle místopředsedkyně vakcinologické společnosti možné.

„Interval podání mezi dvěma dávkami není potřeba striktně dodržet. Je také možná případná záměna očkovacích látek od různých výrobců,“ podotýká Hana Cabrnochová. Podle ní ale prodlužování intervalu není ideální. „Samozřejmě, že čím dříve dítě dostane obě dávky, tím dříve je dobře chráněné. Nebo lépe chráněné než při jedné dávce,“ doplňuje praktická lékařka pro děti a dorost.

Rodiče, které jedna očkovací dávka přijde na 1500 až 1700 korun, jsou proto rozmrzelí, že nemohou očkování dětí dokončit. „Je to velmi nepříjemné, když tady je zájem ze strany rodičů, ale vakcína tu není. Chtějí chránit dítě před nepříjemným onemocněním, ale ta možnost tady aktuálně není,“ popisuje lékařka s tím, že výjimkou mohou být ještě ordinace pediatrů, v nichž se předzásobili a mají skladem ještě vakcíny z předprázdninové dodávky. „Většina pediatrů ale aktuálně tuto možnost nemá,“ podotýká Hana Cabrnochová, členka výboru Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR.

Výpadek nahradí jiný výrobce

Podle Ireny Storové je situace řešitelná. „Dobrou zprávou je, že v červnu uvedl jiný držitel rozhodnutí o registraci na trh také vakcínu proti planým neštovicím. Počáteční problém je ovšem v tom, že doposud od něj byla do ČR jen minoritní dodávka. To znamená, že teď se snaží navýšit výrobu, navýšil dodávky, aby pokryl veškeré očkování proti planým neštovicím. Snaží se i o dovoz cizojazyčné šarže a všichni doufáme, že se mu to povede,“ popsala ředitelka SÚKL ve středu 7. září, kdy ústav pořádal tiskovou konferenci na téma výpadků v dodávkách léčiv.

Zmiňovanou náhradní vakcínou je očkovací látka s názvem Varivax od výrobce Merck Sharp & Dohme, který na český trh vstoupil 14. června letošního roku. Redaktorka Vitalia.cz společnosti zaslala otázky, jaké dodávky do ČR plánuje, společnost ale na ně zatím nereagovala.

Podle Hany Cabrnochové by první očkovací látky od tohoto výrobce měly do ČR dorazit ještě na podzim. „Podařilo se vyjednat, že tento konkurenční výrobce k nám dostane nějaké dodávky ještě v průběhu října, nejpozději v listopadu, což pro nás bude znamenat zjednodušení situace,“ podotýká dětská lékařka.

Rodiče o očkování totiž stále mají zájem. Podle lékařky s vyšší frekvencí výskytu více vnímají to, že plané neštovice jsou nepříjemné onemocnění. „Roli ale hraje také to, že onemocnění představuje velkou komplikaci pro celou rodinu. Nejen, že tam běží relativně dlouhá, až třítýdenní inkubační lhůta, ale při horším průběhu musí být dítě minimálně deset dnů doma,“ popisuje Hana Cabrnochová.

Plané neštovice jsou velmi nakažlivé, takže se v domácnosti mohou postupně nakazit i sourozenci, kteří tuto chorobu dosud neprodělali. Pro rodiny proto představuje dlouhá doba inkubace a nemoci zátěž například v podobě dohánění učiva a chybění ve školním kolektivu či zaměstnání. Mohou také narušit plánování prevence, povinného očkování či rodinných aktivit včetně dovolených.