Máslo bude levné až do podzimu. Pak se jeho cena začne nejspíš zvedat

Před rokem a čtvrt jsme kupovali čtvrtku másla za skoro osmdesát korun, dnes za dvacku. Co tak zásadního se stalo, že se jindy drahá komodita prodává za tak nízkou cenu, že už nemůže být pro české mlékárny finančně výhodná? Podle našich informací se situace pro mlékárny zlepší nejspíš v září 2026, kdy naopak zákazníci budou muset začít platit víc. Do té doby bude máslo pravděpodobně stále za babku.
Proč bylo před časem máslo tak drahé?
V listopadu 2024, tedy rok a čtvrt zpět jsme psali o tom, jak ceny másla v obchodech atakují dříve nemyslitelné hranice. Dvě stě padesát gramů másla v říjnu 2024 stálo průměrně 68,80 korun, v listopadu už se cena blížila pětasedmdesáti korunám na kostku.
Tehdy se vysoká cena odůvodňovala hned několika situacemi: Mléka bylo málo a bylo málo tučné, hlavně kvůli šlechtění tuzemských krav. A v neposlední řadě šlo o přirážky obchodníků, které byly výrazně vyšší než výrobců.
Teď je ale všechno naopak. Cena másla zůstává už řadu měsíců na pro zákazníka velmi výhodné ceně. Ne tak ale pro výrobce.
A proč je málo dnes tak levné?
Na konci roku 2025 jsme v obchodech mohli kupovat máslo z mrazírenských zásob – stolní másla dříve zvané „dvojky“. Jde o másla, která se v Česku sice stále vyrábí, ale nejčastěji ve velkých 25 kg blocích určených pro cukráře či pekaře. Tyto bloky mohou být až dva roky zmrazené.
Levné máslo, které máme aktuálně na trhu, je ale obvykle čerstvě vyrobeno. Jeho cenu snížil neuvěřitelně vysoký převis nabídky mléka nad poptávkou. „Za rok 2025 bude výroba mléka meziročně zhruba o 2,8 procent vyšší, suroviny je na trhu opravdu hodně,“ říká Jiří Kopáček, předseda Českomoravského svazu mlékárenského.
Výrazně se také zvýšily obsahové složky mléka – tučnost a bílkovina. Může za to příznivější klima a levnější krmivo pro krávy. To jsou dva hlavní důvody, proč je mléko dnes tak tučné a tuku i bílkoviny je nadbytek. A protože sýry jsou koncentráty tuku a bílkovin a jejich výroba se zpomalila, je tu další důvod, proč jsou ceny mléčných produktů tak nízko.
Převis mléka a tuku je celosvětový
To, co mlékárnám chybělo na konci roku 2024, to jim dnes přebývá. A situace není jiná ani jinde, mlékárny v Evropě prodělávají na vykoupení litru mléka až tři koruny. A cena másla klesá i na světových burzách.
Díky nové bezcelní dohodě se navíc v Evropské Unii objevilo máslo z Nového Zélandu, v říjnu loňského roku tak bylo v až 27 členských státech 21 tisíc tun másla navíc. I to narušilo zdejší máselnou bilanci. Narušovat se zřejmě bude dál, neboť EU má v plánu podepsat dohodu o volném obchodu s Indií – největším producentem mléka na světě. Podepsán je i Mercosur čili situace může být ještě komplikovanější.
Řetězce tlačí cenu ještě níž
Mlékárny aktuálně prodávají řetězcům máslo i bez marží, neboť mají velké přebytky, ale podle našich informací cenu másla dále stlačují řetězce. Marži jim totiž zákazník může vrátit při koupi jiných výrobků v rámci nákupu. Pro lepší představu jsme se podívali do Zprávy o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky Státního zemědělského intervenčního fondu, zde se průměrná cena, za kterou mlékárny v listopadu 2025 prodávaly kilogram másla ve spotřebitelském 250 g balení, dostala na 185,83 Kč/kg. 250 g máslo tedy mlékárny prodávaly za cca 46 Kč.
V prosinci cena této komodity potřetí v řadě klesla, a to o 7,37 Kč/kg (4 %) na 178,46 Kč/kg, při srovnání s prosincem 2024. Kostka másla tedy v prosinci opouštěla mlékárnu za 44 Kč, přitom v obchodech se tehdy máslo dalo sehnat do třiceti korun.
Levné máslo jeho spotřebu nezvýší
Když si lidé dnes koupí máslo do mrazáku, protože je levné, tak na tom sice teď ušetří, ale nejspíš ho nesní víc jen proto, že je levné. Za posledních 15 let je roční spotřeba másla v Česku v celku neměnná, je kolem pěti pěti a půl kilogramu na hlavu, a nezměnila na tom nic ani vysoká cena másla z roku 2024.
Do března se na současném trhu pravděpodobně nic nezmění. Na jaře a v létě se vždy zvyšuje objem i tučnost mléka, čili se situace pro mlékáře a zemědělce nejspíše ještě více zkomplikuje. Zákazník ale může být spokojen, ceny másla nahoru zatím nic hnát nebude.