Sójové „mléko“: jaké jsou jeho přednosti a nutriční složení?

Jednou z prvních alternativ kravského mléka bylo sójové „mléko“ (vyhláška už dvacet let už výrobcům tento název zakazuje, protože nejde o produkt savců, pozn. red.), a to ještě v době, kdy dnes hojně propagované veganství bylo v plenkách a o intoleranci laktózy se vědělo mnohem méně než dnes.

Během let bylo vyjádřeno mnoho pochybností o bezpečnosti konzumace sójového „mléka“, například kvůli možnému vlivu na funkci štítné žlázy nebo ovlivnění produkce pohlavních hormonů u mužů, takže když jsou k dispozici mnohá další rostlinná „mléka“, může mít díky svému lehce pošramocenému renomé poněkud zhoršenou pozici. Ale není důvod k obavám.

Sója je skvělým zdrojem rostlinných bílkovin

Sójové boby jsou jedním z nejlepších zdrojů rostlinných bílkovin. Kromě toho obsahují významné množství vápníku, selenu a manganu, stejně jako vysoce bioaktivní polyfenoly nazývané isoflavony.

Několik studií, zahrnutých do přehledu publikovaného v časopisu Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, ukázalo, že vysoký příjem sójových výrobků může vést ke snížení rizika úmrtí na několik typů rakoviny, včetně rakoviny prsu, žaludku, tlustého střeva, konečníku, prostaty a plic, a také eliminuje nebezpečí výskytu kardiovaskulárních onemocnění a metabolických problémů.

Mnoho z těchto pozitivních vlivů je připisováno právě isoflavonům, které mohou hrát v lidském těle několik důležitých rolí: mohou chránit před hypertenzí, regulovat hladinu cukru a cholesterolu v krvi, předcházet ateroskleróze a snižovat zánětlivé procesy.





Bylo také prokázáno, že sójové isoflavony zlepšují arteriální flexibilitu, přispívají k lepšímu zdraví trávicího traktu a zabraňují ztrátě kostní hmoty v důsledku osteoporózy. Jako antioxidanty rovněž minimalizují poškození známé jako oxidační stres, který se podílí na stárnutí a nástupu některých onemocnění.

Také sójové „mléko“ může mít dobrý vliv na lidské zdraví

V několika studiích bylo prokázáno snížení hladiny LDL (špatného) a zvýšení HDL (dobrého) cholesterolu u lidí, kteří pili nejméně 1 šálek (250 ml) sójového „mléka“ denně po dobu 4 až 8 týdnů. Má také příznivé účinky na hladinu triglyceridů, což může souviset s obsahem některých bílkovin a isoflavonů v sójovém „mléce“. V přehledu 7 studií se uvádí, že konzumace sójového „mléka“ významně snížila i hladinu některých zánětlivých markerů v těle. Některé výzkumy také naznačují, že sójové „mléko“ má účinky na snížení krevního tlaku.

Sójové „mléko“ je bohaté na omega-3 mastné kyseliny, které jsou spojovány se sníženým rizikem demence a Alzheimerovy choroby. Je také velmi dobrým zdrojem vitamínu D nebo vápníku. Sójové „mléko“ se podobá nízkotučnému kravskému mléku, pokud jde o kalorie, tuky či bílkoviny.

Potenciální rizika konzumace sóji nejsou velká

Bývá poukazováno na to, že isoflavony mohou být spojeny se sníženou funkcí štítné žlázy (hypotyreózou), protože mají potenciál ovlivnit produkci hormonů tohoto orgánu nebo narušit absorpci syntetických hormonů, užívaných lidmi s hypotyreózou.

Vědci shromáždili výsledky 14 studií a dospěli k závěru, že neexistují žádné důkazy o tom, že konzumace sóji nebo výrobků z ní představuje riziko pro dospělé pacienty s hypotyreózou nebo osoby s nedostatkem jodu. Pro minimalizaci rizika však doporučují konzumentům sóji a sójových potravin, aby se zaměřili na dostatečný příjem jodu.

Vzhledem k tomu, že isoflavony mohou napodobovat účinky ženských reprodukčních hormonů, a mít tak přínos pro ženy v menopauze, mohou se lidé obávat také možného negativního účinku na zdraví mužů. Důkazy však naznačují, že tomu tak není.

Podle metaanalýzy v časopise Reproductive Toxicology konzumace sóji neovlivňuje hladiny testosteronu ani jiných hormonů u dospělých mužů. U sójového „mléka“ je, stejně jako u jiných druhů nápojů, však vhodné dát si pozor na množství přidaných cukrů při nákupu ochucených verzí a zaměřit se na ty s jejich menším množstvím. Každý, kdo má alergii na sóju, by se samozřejmě měl vzdát konzumace sójového „mléka“, a to i v malém množství nebo jako příměsi v některých receptech.