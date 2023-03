Babské rady na vyvolání porodu moc nefungují, něco ani radši nezkoušejte

Když se blíží termín porodu, což je třeba brát jako kvalifikovaný odhad příchodu dítěte na svět, začíná být hodně nastávajících maminek nervózních. Mohou se cítit nedočkavé, ale také unavené.

Pokud se pustí do prohledávání internetu, aby našly způsob, jak zaručeně vyvolat porod, tipů najdou poměrně hodně. Ale opravdu tyto návody na indukci porodu fungují? A jsou bezpečné?

Mnoho žen porodí zdravé dítě dva týdny před nebo po termínu porodu. Vždy je samozřejmě nejlepší nechat „matku přírodu“ a vlastní tělo rozhodnout o tom, kdy se dítě narodí. Pokud se žena rozhodne pokusit porod uspíšit, měla by mít za sebou alespoň 39 týdnů těhotenství.

Existují přitom „přirozené“ metody vyvolání porodu, které zkoušejí generace žen, avšak babské rady pro vyvolání porodu se nepovažují za oficiální metody a není spolehlivě prokázáno, že fungují.

Navíc domácí metody pro vyvolání porodu nemusí být bezpečné pro všechny nastávající matky, a proto je doporučeno si vždy promluvit s lékařem, než se bude těhotná žena o kteroukoliv z nich pokoušet.

Některé z postupů, které popisují, jak „přirozeně“ vyvolat porod doma, jsou neškodné. Jiné mohou mít nepříjemné vedlejší účinky a další už představují určité riziko. Většina z nich přitom podle odborníků vůbec k nástupu porodu nevede.

Specifické cviky na vyvolání porodu neexistují. Za cvičení se dá považovat cokoliv, co zrychlí srdeční frekvenci, tedy například i delší procházka svižným tempem. Odborníci však tvrdí, že tato metoda na vyvolání porodu není efektivní, ale rozhodně je to dobrý způsob, jak si mohou nejen nastávající maminky zachovat svěží mysl, odbourat stres a udržet své tělo v kondici.

Konzumace ricinového oleje je jednou z nejznámějších a nejpopulárnějších rad, jak vyvolat porod „přirozenou“ cestou. Vzhledem k tomu, že tato látka působí jako projímadlo, může následkem podráždění gastrointestinálního traktu způsobit i podráždění dělohy a vyvolat kontrakce, ale nejedná se o vyvolání porodu. V randomizovaných studiích, považovaných za takzvaný zlatý standard v lékařském výzkumu, neměly těhotné ženy, které požily ricinový olej k vyvolání porodu, o nic větší pravděpodobnost, že k tomu dojde, než ty, které si ho nedopřály. Obecně se ricinový olej nedoporučuje v tomto ohledu vůbec zkoušet, protože způsobuje nepříjemné pocity v trávicím traktu, průjem a často i žaludeční nevolnost.

Sex je jedním z nejčastěji zmiňovaných způsobů, jak vyvolat porod. Sexuální aktivita, zejména orgasmus, má za následek uvolnění hormonu oxytocinu, který může vyvolat kontrakce dělohy. Mužské sperma navíc obsahuje hormony prostaglandiny, které mohou k tomuto procesu také přispět. Ale i když je metoda vyvolání porodu sexem příjemná a relativně bezpečná, není zaručeno, že svůj účel také splní.

Pikantní pokrmy ovlivňují tělo podobným způsobem jako ricinový olej, tedy nejsou metodou, jak urychlit porod a nástup kontrakcí, ale spíše cestou k trávicím obtížím. Jde zejména o pálení žáhy, ke kterému jsou těhotné ženy poměrně náchylné.

Zatímco předchozí metody pro vyvolání porodu se neopírají o žádné významné studie, konzumace datlí v posledních týdnech těhotenství byla výzkumem prokázána jako prospěšná. Látky, které toto ovoce obsahuje, podporují přípravu dělohy na porod a také snižují nutnost použití syntetické verze oxytocinu.

Pokud těhotenství probíhá bez problémů, čeká se obvykle na samovolný počátek porodu i po termínu. K tomu by mělo dojít nejpozději ve 42. týdnu.

Porod se dá vyvolat různými prostředky a odlišná může být i jejich aplikace, stejně tak se mohou lišit potřebné další zásahy dle aktuální situace.

Je pochopitelné, že s blížícím se termínem porodu touží mnoho párů po tom, aby se už konečně mohli setkat se svým potomkem. Ale i když jde o jeden z nejvíce vzrušujících okamžiků v životě, je dobré nespěchat, a pokud to zdravotní stav matky nebo dítěte nevyžaduje, počkat na spontánní porod. Je dokázáno, že ženy, u kterých nedošlo k vyvolání porodu, se obvykle zotavují rychleji. Trpělivost má benefity i pro plod.

Více času v děloze obvykle znamená více času na budování odolnosti a síly, lepší dýchání (děti narozené jen o 2 týdny před termínem mohou zaznamenat až dvojnásobné množství komplikací) i snazší krmení po narození. Je také dobré poznamenat, že mozek plodu mezi 35. a 40. týdnem naroste o třetinu své velikosti.

Nechat plod správně dozrát a nesnažit se o domácí vyvolání porodu je dobré nejen pro dítě, ale také pro matku samotnou. Z pohledu odborníků je i pro ni lepší šetřit v posledních týdnech energií, než ji plýtvat na pokusy o vyvolání porodu.

Zdroje:

Web MD: Natural Ways to Induce Labor

UTSW Medical Center: The truth about „natural“ ways to induce labor

Health Line: Natural Ways to Induce Labor

Medical News Today: Why and how do doctors induce labor?