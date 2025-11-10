Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Aplikace Maják umí přivolat pomoc i poradit v krizi, stáhnout se dá zdarma

Aplikace Maják umí přivolat pomoc i poradit v krizi, stáhnout se dá zdarma

Anna Dvořáková
Dnes
Detail prstů s nalakovanými nehty vyťukávající něco na displeji mobilu
Autor: Shutterstock
Bezpečnostní aplikace Maják má hlavní cíl pomáhat lidem, kteří se ocitnou v krizi. Umí zprávou kontaktovat policii i blízké, sdílet polohu a nabízí také celou řadu praktických návodů a rad, jak se zachovat v nejrůznějších situacích od napadení, přes šikanu dítěte po požár nebo výpadek elektřiny.

„Potřeba mít takovou aplikaci se mi naplno ukázala během tragických událostí na Filozofické fakultě v Praze. Někde v té oblasti se tehdy pohybovaly mé dvě dcery a já se s nimi v daný moment nemohl spojit,“ vysvětlil jeden z tvůrců aplikace, Roman Brunik, co bylo impulzem pro práci na aplikaci. 

„Tichý chat s policií a sdílení polohy proto byly logicky první funkce, které aplikace musela mít. Další se postupně přidávaly až do dnešní podoby, která představuje komplexní nástroj pro krizové situace a prevenci,“ dodal.

Aplikace má sloužit jako nástroj pro všechny, kdo se ocitnou v nebezpečné situaci, a to jak na veřejnosti, tak v soukromí. Umožňuje jak navázat tichý chat s policií, tak i odeslat zprávu uloženým kontaktům. Přednastavené jsou dvě zprávy: prosba o pomoc a pak ujištění, že je dotyčný v pořádku a v bezpečí.

Co dalšího Maják umí?

Kromě toho umožňuje aplikace sdílet polohu, pomůže najít pomoc (seznam pohotovostí, lékáren nebo například organizací pomáhajících ve složitých rodinných situacích) a nabízí i širokou škálu rad a návodů, jak se chovat v nejrůznějších krizových situacích. Uživatel si může vybrat z několika sekcí, čeho se nebezpečí týká. Kapitol je osm:

  • aktivní hrozba (rady, jak se zachovat například v následujících situacích: aktivní útočník, požár, teroristický útok, tornádo, povodeň, blackout, mimořádný stav)
  • první pomoc (krvácení, dušení, epileptický záchvat, bezvědomí, infarkt, mozková příhoda)
  • děti (návody, jak řešit šikanu, úzkost nebo například digitální závislosti)
  • teenageři (např. kyberšikana, zneužívání, sexuální predátoři)
  • dospělí (napadení, domácí násilí, stalking, telefonické podvody či bezpečné cestování)
  • senioři (např. falešný bankéř, násilí ze strany blízkých, krádež)
  • cestování (všeobecné rady, úraz, přírodní katastrofy, nepokoje, zadržení)
  • buď připraven (příprava na možnou krizi, nouzové zásoby, výpadek elektřiny, evakuace, ukrytí)

Aplikace posílá i výstrahy

Maják taky posílá varování a výstrahy. Je možné zvolit kraj a následně zasílá zprávy v reálném čase.

Aplikaci, kterou si lze stáhnout zdarma, vyvinula stejnojmenná nezisková organizace za peníze soukromých dárců. Aplikace vznikala 18 měsíců a na jejím vývoji se podle bezpečnostního poradce Brunika podíleli současní i bývalí policisté a lidé se zkušenostmi z krizových situací. Maják funguje i v off-line režimu, k bezplatnému volání nebo zasílání tísňových zpráv potřebuje mobilní signál.

SOS aplikace Maják je k dispozici ke stažení zdarma pro zařízení s operačními systémy iOS (App Store) a Android (Google Play). Více informací najdete na www.majak.app.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

