Aplikace Maják umí přivolat pomoc i poradit v krizi, stáhnout se dá zdarma

„Potřeba mít takovou aplikaci se mi naplno ukázala během tragických událostí na Filozofické fakultě v Praze. Někde v té oblasti se tehdy pohybovaly mé dvě dcery a já se s nimi v daný moment nemohl spojit,“ vysvětlil jeden z tvůrců aplikace, Roman Brunik, co bylo impulzem pro práci na aplikaci.
„Tichý chat s policií a sdílení polohy proto byly logicky první funkce, které aplikace musela mít. Další se postupně přidávaly až do dnešní podoby, která představuje komplexní nástroj pro krizové situace a prevenci,“ dodal.
Aplikace má sloužit jako nástroj pro všechny, kdo se ocitnou v nebezpečné situaci, a to jak na veřejnosti, tak v soukromí. Umožňuje jak navázat tichý chat s policií, tak i odeslat zprávu uloženým kontaktům. Přednastavené jsou dvě zprávy: prosba o pomoc a pak ujištění, že je dotyčný v pořádku a v bezpečí.
Co dalšího Maják umí?
Kromě toho umožňuje aplikace sdílet polohu, pomůže najít pomoc (seznam pohotovostí, lékáren nebo například organizací pomáhajících ve složitých rodinných situacích) a nabízí i širokou škálu rad a návodů, jak se chovat v nejrůznějších krizových situacích. Uživatel si může vybrat z několika sekcí, čeho se nebezpečí týká. Kapitol je osm:
- aktivní hrozba (rady, jak se zachovat například v následujících situacích: aktivní útočník, požár, teroristický útok, tornádo, povodeň, blackout, mimořádný stav)
- první pomoc (krvácení, dušení, epileptický záchvat, bezvědomí, infarkt, mozková příhoda)
- děti (návody, jak řešit šikanu, úzkost nebo například digitální závislosti)
- teenageři (např. kyberšikana, zneužívání, sexuální predátoři)
- dospělí (napadení, domácí násilí, stalking, telefonické podvody či bezpečné cestování)
- senioři (např. falešný bankéř, násilí ze strany blízkých, krádež)
- cestování (všeobecné rady, úraz, přírodní katastrofy, nepokoje, zadržení)
- buď připraven (příprava na možnou krizi, nouzové zásoby, výpadek elektřiny, evakuace, ukrytí)
Aplikace posílá i výstrahy
Maják taky posílá varování a výstrahy. Je možné zvolit kraj a následně zasílá zprávy v reálném čase.
Aplikaci, kterou si lze stáhnout zdarma, vyvinula stejnojmenná nezisková organizace za peníze soukromých dárců. Aplikace vznikala 18 měsíců a na jejím vývoji se podle bezpečnostního poradce Brunika podíleli současní i bývalí policisté a lidé se zkušenostmi z krizových situací. Maják funguje i v off-line režimu, k bezplatnému volání nebo zasílání tísňových zpráv potřebuje mobilní signál.
SOS aplikace Maják je k dispozici ke stažení zdarma pro zařízení s operačními systémy iOS (App Store) a Android (Google Play). Více informací najdete na www.majak.app.