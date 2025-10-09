Vypadá třeba jako předpověď počasí. Aplikace však pomáhá obětem domácího násilí

Aplikace Bright Sky pomáhá obětem domácího násilí najít bezpečí a potřebné informace, aniž by to vzbudilo podezření násilníka. Lze ji maskovat jako jinou běžnou aplikaci.
Nabízí mimo jiné rozcestník pomoci s kontakty na linky, poradny a azylové domy, rady pro odchod z domácnosti či péči o děti a domácí zvířata. Uživatelé mohou vést „Můj deník“ pro zaznamenávání důkazů, které se ukládají mimo zařízení.
Bright Sky zároveň srozumitelně vysvětluje, co už je ve vztahu „přes čáru“, vyvrací mýty o násilí a objasňuje základní právní pojmy. Upozorňuje i na možnost kontaktovat policii na dálku prostřednictvím služby PolPoint.
Aplikaci Bright Sky je možné stáhnout si bezplatně z App Store nebo Google Play. Pokud používání mobilního telefonu není pro oběť bezpečné, autoři ji nabízejí také ve verzi webové stránky.
Aby násilník aplikaci neviděl
Bright Sky není novinkou, v českém prostředí funguje už zhruba pět let. Přišla sem z Velké Británie, jejím autorem je vysloužilý policista John Liversidge. Do českého prostředí ji adaptovalo několik organizací včetně Nadace Vodafone, neziskové organizace Rosa ve spolupráci s policisty, kteří se podíleli třeba na výběru autentických příběhů domácího násilí.
Tvůrci mysleli třeba na diskrétnost aplikace – než s ní začnete pracovat, zvolíte si, zda má v telefonu vypadat třeba jako předpověď počasí, kalendář nebo hra. Poté se takto tváří nejen ikona na ploše telefonu, ale také úvodní strana aplikace.
Bright Sky navíc oběť upozorní také na to, aby si dávala pozor na to, že hovor se vždy zobrazí v historii telefonátů. Návštěva webu zase v historii internetového vyhledávače. Uživatel je ale může z historie vymazat.
Tajení aplikace a mazání hovorů je důležité v situacích, kdy násilník kontroluje mobilní telefon nebo počítač své oběti.
Setkali jste se s domácím násilím?
Důležitou částí je rozcestník pomoci. Bright Sky navede uživatele na podstatné, weby s ověřenými a pravdivými informacemi, telefonní linky, podpůrné služby. Připomene, že existují specializované poradny, azylové domy nebo intervenční centra. To vše adresně - dokáže nabídnout jejich soupis a kontakty na ně. V záložce Hledat pomoc pak lze najít nejbližší místa pomoci podle zadané polohy.
Rady, když musíte z domova pryč
V aplikaci lze najít také soupis konkrétních rad, co musí člověk udělat před tím, než opustí domácnost s násilníkem. Rady se týkají třeba toho, co si zabalit do útěkové tašky a jak ji schovat, aby ji násilník či násilnice neobjevili.
Speciálně se věnuje situaci, kdy s obětí musí z domova odejít děti.
Pokud je osoba, která páchá násilí, rodičem dětí, budete muset přemýšlet o tom, jak, kdy a zda s nimi bude nadále v kontaktu. V této fázi na to může mít právo. To znamená, že i po odchodu možná budete muset s osobou páchající násilí udržovat nějaký druh kontaktu, uvádí aplikace s tím, že existují právní opatření, která se dají zavést a jež mohou kontakt omezit. Jejich zřízení ale může chvíli trvat.
Bright Sky popisuje také situaci, kdy oběť odkládá odchod s ohledem na domácího mazlíčka.
Specializované služby pomoci obětem násilí vám mohou poradit ohledně služeb, jako je dočasná péče o zvířata nebo bezpečné svěření vašeho mazlíčka do péče někoho známého, dokud nenajdete bezpečné bydliště, píše se v aplikaci.
Umožňuje shromažďovat důkazy
Součástí služby je také funkce Můj deník, který umožňuje psát, nahrávat hlasovou zprávu či vložit si do něj fotografie či videa. Nejde o terapeutický nástroj, který oběti uleví, ale čistě pragmatické shromažďování důkazů, pokud by násilí řešili policisté nebo soudy.
Důležité je, že záznamy deníku se neukládají přímo do mobilu nebo jiného zařízení, kde Bright Sky oběť používá, ale posílá se na vámi zadanou e-mailovou adresu. Dostupné jsou tedy i ve chvíli, kdy o mobil, počítač nebo tablet ten, kdo si záznamy vedl, přijde.
Vysvětlí, co je přes čáru
Část Bright Sky je věnovaná také základní a srozumitelné osvětě.
Tou nejdůležitější je rozeznat prvky násilí, a to nejen fyzického, sexuálního nebo dalších forem nátlaku. Aplikace na konkrétních příkladech ukazuje, co už je ve vtahu přes čáru a co zavání násilným a manipulativním chováním. Důležité ale je, že každý takový příklad doprovází informace, jakým způsobem v takové situaci vyhledat pomoc a jakou. Někdy to je zavolání policie, jindy kontaktování linek pomoci nebo intervenčního centra.
Policisty zkontaktujete i na dálku
Ne každý ví, že existují speciální místnosti PolPoint, odkud je možné policisty kontaktovat na dálku.
Vzdálená kontaktní místa vznikají při policejních služebnách v různých krajích (jejich seznam najdete třeba zde), ale také při některých organizacích. Vlastní v pražském Břevnově má třeba i neziskovka ProFem, jež pomáhá obětem domácího a sexuálního násilí.
Služba PolPoint navíc umožňuje spojit se s policií na dálku i přímo ze svého domova. Na rozdíl od linky 158 nabízí rovnou možnost podání třeba trestního oznámení nebo nahlášení podezření na trestný čin, který oznamovatele bezprostředně neohrožuje na životě či zdraví. Od návštěvy služebny se zase liší v tom, že služba na dálku je dostupná nepřetržitě.