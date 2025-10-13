Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Záchrance můžete napsat i SMS. Dispečink vám odpoví také zprávou

Záchrance můžete napsat i SMS. Dispečink vám odpoví také zprávou

Anna Dvořáková
Dnes
Autor: Depositphotos
V nouzi existuje možnost kontaktovat záchrannou službu pomocí sms zprávy. Přestože se o tom obecně moc neví, nejde o žádnou novinku. Operační střediska textovky přijímají už od roku 2022. Hodit se to může například v situaci, kdy je hovor rizikový.

Možností, jak kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu, je několik. Už malé děti se učí, jak vytočit číslo 155. Dále je tu aplikace Záchranka, prostřednictvím které pacient rovnou odešle i údaje o své poloze, navíc tu může mít nahraná data o sobě a svém zdravotním stavu.

A už od roku 2022 je možné na linku 155 zaslat i SMS. Hodí se to nejen pro neslyšící nebo lidi, kteří mají potíže s řečí, ale i v situacích, kdy by na sebe volající přivolal hovorem pozornost. Tedy například při přepadeních, kdy se lidé skrývají a potřebují přivolat pomoc. Nutno dodat, že možnost zaslat textovou zprávu umožňují i linky 158, 150 a 112.

„Na zdravotnickém operačním středisku se rozezní specifický tón, který značí příchozí tísňovou SMS. Operátor otevře tuto SMS a navazuje konverzaci, případně nabízí možnost telefonicky kontaktovat linku 155,“ popsal mluvčí pardubických záchranářů Josef Strašík.

To znamená, že na zaslanou SMS bude operátor reagovat opět zprávou. „Zpět zásadně píšeme, jelikož se někdy může jednat o situaci, ve které je telefonická komunikace riziková,“ vysvětluje mluvčí.

Co by taková zpráva měla obsahovat? „V první řadě je pro zdravotnické operační středisko důležitá adresa místa události a o jaké zdravotní obtíže se jedná. Oznamovatel může případně uvést své jméno a rok narození, to je informace, se kterou následně operátor také pracuje,“ přiblížil Strašík.

Textovky směrované na ZZS nejsou moc časté, naprostá většina lidí volí telefonát nebo aplikaci Záchranka. „Jedná se o jednotky případů, většinou jde o omyl. Ovšem v pár případech již skončila komunikace výjezdem posádky ZZS,“ dodal mluvčí.

Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

