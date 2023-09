Aby vám burčák nevymaloval byt, je třeba dodržet pár zásad při jeho skladování

Minulé ročníky lze hodnotit díky celoročním nadprůměrným teplotám, jako teplejší, a tudíž hrozny dozrávaly přibližně o 10 až 12 dní dříve oproti dlouhodobému průměru. Letos jsme si na burčák museli pár dní počkat. Jeho sezona je ale aktuálně v plném proudu a PET lahve už koupíte v každém vinařství. V cenových hladinách od 80 Kč ve Valticích přes Znojemský Loucký klášter za devadesát až po Velké Bílovice, kde litr burčáku vyjde na sto korun.

Nač si dát při jeho koupi pozor a jak ho doma následně skladovat, aby vám v lednici nebouchl?

Co je burčák Burčák je národní legislativou chráněný tradiční výraz. Jeho použití je vyhrazeno pro částečně zkvašený hroznový mošt vyrobený z hroznů révy vinné sklizených a zpracovaných v České republice v daném roce.

Cokoliv vyrobeného stejně, splňujícího stejné parametry, ale z hroznů zahraničních, burčák není. Takový produkt lze prodávat jen pod názvem „částečně zkvašený hroznový mošt“. Pokud je označení „burčák“ zneužito, hrozí prodejci sankce a správní řízení.

Prodejní sezóna je ohraničena obdobím od 1. 8. do 30. 11.

Jak poznat kvalitní burčák?

Kvalitní burčák je světlé až mléčné barvy s velmi příjemnou vůní po odrůdě, ze které byl vyroben. Jiné, tedy například hodně tmavé zabarvení, může být příkladem ne zcela kvalitního nápoje tohoto typu.





To, že má burčák drobný kal, není překážkou, ale nemělo by ho tam být mnoho. V případě, že je ho větší množství, pravděpodobně půjde o zakvašený neodkalený mošt v počáteční fázi kvašení. V tomto případě je i odlišná barva. Jde o narezlou barvu, která je způsobena pozastaveným kvašením a vyšším množstvích kalových částic. Až si budete burčák kupovat, prohlédněte si jeho barvu, přivoňte si k němu a také si ho poslechněte.

Hledejte bublinky

Vůně by měla být lehce kvasinková a hroznová, je cítit po odrůdě (je možné lehce vnímat i droždí pocházející z kvasinek). Burčák před koupí klidně ochutnejte, chuť by měla být příjemně sladká v pozadí s kyselinou. Pozornost věnujte i dynamice burčáku, měl by takzvaně prskat – kvasit. Jsou v něm pozorovatelné drobné perličky, jak se uvolňuje oxid uhličitý. To ukazuje na to, že je burčák živý.

Burčák bez bublinek je vlastně ještě nerozkvašený mošt, anebo mošt v úplném počátku kvašení. Dle zákona se za burčák považuje částečně zkvašený hroznový mošt, který obsahuje minimálně 1 % alkoholu. Burčák bez oxidu uhličitého by se neměl prodávat.





Burčák můžeme rozdělit podle fáze kvašení na: Sladký burčák – ze začátku kvašení

Burčák ve varu – nejspíše nejchutnější stadium nápoje

Řezák neboli zlomený burčák – převládají kyseliny nad cukrem

Tzv. mydliňák – téměř všechen cukr prokvasil na alkohol

Skladování burčáku se nebojte, jen dodržujte pár zásad

Základem je koupit si množství nápoje, které vypijete ideálně do druhého dne. Počítejte s tím, že je pitelný zhruba tři dny od zakoupení (což se ale také odvíjí od fáze kvašení). Je ovšem třeba dát ho do lednice, nebo alespoň do chladného sklepa. Nižší teplota logicky zpomaluje proces kvašení.

Nejspíše jste burčák pořídili v plastové lahvi (pro nápoj optimální), protože u ní můžete jednoduše nechat povolený závit, což je při skladování burčáku zcela zásadní. Jinak by mohl uvolňující se oxid uhličitý způsobit přetlak v lahvi, který vás může při otevření nepříjemně osprchovat, nebo v horším případě láhev roztrhnout a avantgardně vymalovat okolní stěny.