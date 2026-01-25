Písek, Ústí, Bechyně: Poznejte podle fotek známé mosty

Ten most jste možná nikdy nespatřili na vlastní oči, ale třeba jste viděli scénku z filmu Gympl, kde hlavní hrdiny u zkoušky z matematiky tvrdí, že se železniční most horkem roztáhne o sedmnáct metrů. Pak to zmírní na metr sedmdesát. A jako příklad jmenuje konkrétní stavbu, na kterou se ptáme hned na začátku našeho dnešního kvízu.
Ze zkoušky to v tomhle případě bylo za čistou pětku, ale vy nejspíš dopadnete mnohem lépe. Celkem se ptáme na osmnáct mostů, můstků a lávek, jejichž fotky jsme do něj zařadili.
Většinou stačí poznat místo, kde stavba stojí, ale uznáváme, ne vždycky je to jednoduché. Některé tak nejspíš poznáte okamžitě, u jiných budete muset chvíli přemýšlet. Třeba tam, kde se ptáme nejen na místo, ale i na to, jak se vlastně stavbě na fotce říká.
Kolik mostů dáte bez zaváhání, kde budete tak trošku tipovat a kde vůbec nebudete tušit, která bije?