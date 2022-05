Jak zpracovat chřest beze zbytku

Chřest už je pár dní opět v nabídce tuzemských obchodů, a to nejen český, dodávky jsou pokrývány i zahraniční produkcí. Pokud jste chřest ještě nikdy neochutnali, tohle je pár důvodů, proč si ho jako přílohu, nebo hlavní chod dopřát.

Bílý, zelený nebo fialový chřest?

V obchodech i na trhu se dají sehnat tři druhy chřestu – bílý, zelený a fialový. Rozdíl je v pěstování, bílý chřest je měsíc před sklizní přikryt zeminou nebo černou fólií. Zelený chřest se pěstuje na světle a díky fotosyntéze získá svoji barvu a také trochu jiné vlastnosti. U nás není tolik rozšířený fialový chřest, který se pěstuje v zahraničí. Existuje i fialovo-zelená varianta chřestu.

Proč se ne/pustit do chřestu?

Chřest obsahuje velké množství vlákniny, vápníku, železa nebo selenu a celou řadu vitamínů. Je skvělou potravinou při dietách, na sto gramů obsahuje jen pouhých 13 kalorií, navíc má vysoký obsah draslíku, vápníku, železa, hořčíku, zinku, draslíku, síry, fosforu, vitamínu C, A, E a vitamínů skupiny B.

Existují ale i lidé, kteří by chřest navzdory jeho benefitům do svého jídelníčku zařazovat neměli. Při jeho konzumaci vzniká v těle velké množství kyseliny močové. A to je špatná zpráva pro ty, kteří trpí tzv. nemocí králů neboli dnou. Ti by měli chřest z jídelníčku raději zcela vynechat.

7 tipů, jak poznat kvalitní a čerstvý chřest Sezóna chřestu u nás trvá zhruba od poloviny dubna do konce června. I mimo tuto dobu chřest seženete, ale nepůjde o chřest český – takže tím pádem bude méně čerstvý. A jak poznáte, že chřest, který držíte v ruce, je čerstvý a kvalitní? Čerstvě sklizený chřest poznáte podle hodně pevných, sevřených hlaviček a lesklého povrchu.

Při naříznutí vytéká z čerstvého chřestu bílá míza.

Čerstvý chřest se nedá více ohnout, praskne. Naopak pokud je chřest gumový, nekazte si chuť a nekupujte ho.

Čerstvé výhonky vržou, pokud je o sebe třete.

Čerstvý chřest není svraštělý a není výrazně okoralý v řezu.

Pokud se chřest prodává ponořený ve vodě, může to být známkou toho, že potřeboval první pomoc a již není nejčerstvější.

Chřest, který je čerstvý, voní. Zápach je jasným signálem, že je něco špatně. Zdroj: Český chřest

Na bílý chřest vemte škrabku

Obliba chřestu v České republice v posledních letech stoupá a na internetu najdete nespočet receptů. Nezapomeňte ale na správné zpracování, aby váš zážitek s touto zeleninou stál za to. „Bez důkladného oloupání byste se zbytečně připravili o gurmánský zážitek a přirozeně sladkou chuť našeho hostínského chřestu,“ podotýká jeden ze zakladatelů společnosti Český chřest Jiří Šafář. A co radí?





Bílý chřest je potřeba pečlivě oloupat až po hlavičku, protože slupka obsahuje hořké silice. U zeleného chřestu stačí oloupat poslední třetinu výhonku. U mladého zeleného chřestu nemusíte loupat vůbec. Odkrojky a slupky z chřestu nevyhazujte, využijte je na vývar například pro chřestovou polévku – do vývaru

Jak chřest upravit?

Stejně tak jako má chřest nespočet pozitivních účinků na naše zdraví, máme také velké množství způsobů, jak si ho doma připravit.

Grilování. Jednoduchá a rychlá příprava a výsledkem bude krásně křupavý chřest. Doporučujeme obalit ve slanině, lehce osolit a opepřit. Fantazii se však meze nekladou.

Syrový. Ano, možná vás to překvapí, ale stejně jako jinou zeleninu, můžete chřest jíst bez tepelné úpravy. V tomto případě však nezapomeňte výhonek oloupat.

Blanšírování. Budete potřebovat střední hrnec, přivedete vodu k varu a silně osolíte. Chřest stačí vařit pouze 3–5 minut a je připraven k jídlu.

Vaření. Ideální je uvařit chřestovou polévku. Ve vývaru připraveného z odkrojků a slupek chřestu uvařte chřest nakrájený na centimetrové kousky, přidejte jarní cibulku. Po změknutí rozmisujte, osolte a zjemněte smetanou. Lze doplnit i muškátovým oříškem, žloutkem a bílým pepřem.