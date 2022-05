Hemoroidy jsou vnitřní a vnější. Oba typy lze léčit

Hemoroidy jsou velmi nepříjemnou záležitostí a dokážou pořádně potrápit. Jde o oteklé žíly okolo konečníku nebo uvnitř něj. Hemoroidy tak mohou být buď vnitřní, nebo vnější. Ty vnější jsou přitom častější a zároveň způsobují větší obtíže, jako je bolest, svědění a potíže při sezení. Naštěstí jsou obě formy léčitelné.

Symptomy závisejí na typu hemoroidů, kterými pacient trpí. Vnitřní hemoroidy mohou způsobovat krvácení a bolest při vyprazdňování, v pozdějším stadiu mohou také vystoupit z konečníku ven a už se nezatáhnou zpět.

Vnější hemoroidy způsobují extrémní svědění kolem konečníku, bulky v témže místě, bolesti při sezení. Někdy mohou vnější hemoroidy vytvořit krevní sraženinu, známou jako trombózní hemoroid.

Jak vyhřeznutí vnitřních hemoroidů, tak trombózní hemoroid jsou velmi nepříjemné stavy, které mohou způsobovat značnou bolest.

Komplikace hemoroidů jsou vzácné, ale pokud nastanou, jde zejména o silné krvácení nebo zánětlivý proces. V takovém případě neváhejte s návštěvou lékaře, zejména pokud se kromě bolesti objeví i horečka, případně celková nevolnost.

Od bolestí může pomoci i domácí léčba. Dají se zmírnit sedacími koupelemi v teplé vodě nejméně 10 až 20 minut každý den, odborníci doporučují dvacetiminutovou sedací koupel po každém vyprázdnění a dvě až tři další během dne. Není od věci přidat do vody například malé množství hypermanganu nebo odvar z dubové kůry. Důležité je poté anální oblast dobře vysušit, a to bez silného otírání. Lze také použít vysoušeč vlasů.

Někdo upřednostňuje sezení na termoforu s teplou vodou, pomáhá však většinou jen od problémů s vnějšími hemoroidy.

Pokud je bolest úporná, mohou ulevit volně prodejné léčivé čípky, masti nebo krémy, které rovněž zmírňují i svědění. Důležitá je pečlivá hygiena konečníku a okolí při každodenním mytí, která může také přinést úlevu. Nedoporučuje se používání mýdla, protože může zhoršit problémy. Osoby trpící hemoroidy by neměly používat příliš drsný toaletní papír a také je nutná jistá šetrnost při otírání po stolici. Léky proti bolesti, jako je třeba ibuprofen či aspirin, mohou významně zmírnit bolest i nepohodlí.

Někdy k diagnostice hemoroidů postačí vizuální vyšetření konečníku. Aby se však lékař o správné diagnóze ujistil, může provést další vyšetření a také s jejich pomocí zkontrolovat případné jiné abnormality v konečníku a vyloučit závažnější onemocnění, které mohou mít podobné příznaky jako hemoroidy.

Obvykle vždy proběhne vyšetření per rectum neboli zasunutí prstu v rukavici, potřené vhodným lubrikantem, do konečníku, kdy lékař pohmatem prozkoumá oblast do hloubky zhruba 8 centimetrů. V závislosti na dalších rizikových faktorech může odeslat pacienta na další vyšetření, jako je anoskopie, sigmoidoskopie nebo kolonoskopie. Každé z těchto vyšetření se provádí pomocí malé kamery ke zjištění případných abnormalit. Během anoskopie se prohlíží vnitřní část konečníku, sigmoidoskopie se zaměřuje na poslední úsek tlustého střeva a kolonoskopie zahrnuje prohlídku celého tlustého střeva.

V případě, že nepomůže konzervativní léčba a hemoroidy příliš zasahují do běžných činností a snižují kvalitu života, lékař doporučí ošetření semiinvazivním způsobem (tj. prováděným většinou ambulantně bez nutnosti celkové anestezie) nebo invazivním (chirurgickým) zákrokem.

Existují různé způsoby, jak se s hemoroidy vypořádat, záleží vždy na konkrétním případu. Často se odstraňují například pomocí metody zvané Barronova ligatura, kdy lékař přeruší přívod krve do hemoroidu pomocí elastického kroužku. Ten pak odumře a během několika dnů po zákroku sám odpadne.

Dalšími možnostmi jsou sklerotizace (vstříknutí chemické látky injekční formou, která způsobí zmenšení hemoroidu), koagulace (zničení hemoroidu teplem) anebo destrukce pomocí mrazu (kryodestrukce). Operativní způsob léčby je pak také proveditelný více způsoby.

Existují způsoby prevence, které mohou zabránit vzniku hemoroidů nebo zhoršení problémů s nimi. Jedním z nich je správný pitný režim. Zvýšení příjmu tekutin, ideálně vody, zabraňuje zácpě a tuhé stolici. Obojí vede k namáhavému vyprazdňování, což zvyšuje tlak na konečník.

Proti zácpě působí také pravidelná tělesná aktivita, která podporuje pohyb střev. K tomu pomáhá také strava s dostatečným obsahem vlákniny, která také změkčuje stolici a usnadňuje vyprazdňování.

Vznik hemoroidů podporuje také dlouhé sezení, zejména na tvrdých površích, takže i tomuto je dobré se vyhýbat.

Někteří lidé mohou být vystaveni riziku vzniku hemoroidů více než jiní. Jsou to například ti, kteří mají hemoroidy v rodinné anamnéze. Dále se to týká zejména osob s chronickou zácpou, lidí se sedavým zaměstnáním, obézních jedinců a těhotných žen.

Až 35 procent žen se během těhotenství potýká s hemoroidy. Mohou k nim přispět jak hormonální změny, tak i zvýšený krevní tlak. Hemoroidy se také objevují často zejména ve třetím trimestru, tedy na konci gravidity, kdy se zvětšuje děloha a váha dítěte roste. V některých případech odstartuje problém s hemoroidy porod, a to zejména vaginální, kvůli obrovskému tlaku na břišní žíly a pánevní oblast. Většinou se v těchto případech vrátí vše do normálu zcela samovolně.

Zdroje:

Healthline.com: Causes of Hemorrhoids and Tips for Prevention

Mayo Clinic: Hemorrhoids

Harvard Health Publishing: Hemorrhoids and what to do about them

Medical News Today: What to know about hemorrhoids