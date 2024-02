Výrobce zmrzlin Magnum a Cornetto sdílí patenty zdarma. Využijí je hlavně konkurenti

Společnost Unilever funguje už od roku 1883, kdy začala v Anglii vyrábět mýdlo. Po bezmála sto padesáti letech má ve svém portfoliu už 400 značek, přičemž 30 nabízí v Česku. Kromě drogistického zboží, jako je Dove, Domestos nebo Rexona, rozvíjí svou nabídku i v potravinářském průmyslu. Její výrobky známe díky polévkám Knorr, majonéze Hellmann's, a hlavně zmrzlinám Algida, Magnum, Carte D'or nebo Míša. A právě posledně jmenované značky stojí za revolucí, která nás nejspíš čeká v mrazicích boxech všech obchodů s potravinami.

Zmrzliny vs. životní prostředí

Zpřístupnění patentů, které má Unilever v rukávu, totiž přispěje k transformaci složení zmrzlinových výrobků, které si udrží stabilitu i při vyšší teplotě v mrazáku, −12 °C, než je současný průmyslový standard −18 °C. Očekává se, že sdílením těchto patentů s ostatními výrobci zmrzliny bude průmysl schopen přejít k energeticky účinnějším mrazicím boxům po celém světě.

Dva pilotní projekty v Německu potvrdily snížení spotřeby energie o přibližně 25 % na mrazák při vyšší teplotě −12 °C namísto dnešních −18 °C Autor: Depositphotos

V loňském roce společnost Unilever oznámila svůj záměr zvýšit teplotu v mrazicích boxech při zajištění stejné kvality zmrzliny a zážitku pro své zákazníky. Započala s testováním v globálním centru pro výzkum a vývoj zmrzliny společnosti Unilever a může aktuálně potvrdit, že dva pilotní projekty v Německu potvrdily snížení spotřeby energie o přibližně 25 % na mrazák při vyšší teplotě −12 °C. Tato inovace je tak jednak přínosem pro životní prostřední a zároveň snižuje náklady na provoz mrazáků.





Změna teploty = změna složení?

Andy Sztehlo, ředitel výzkumu a vývoje zmrzliny ve společnosti Unilever, řekl: „Jsme rádi, že můžeme učinit další krok v rámci naší iniciativy na zvyšování teploty v mrazicích boxech pro distribuci zmrzliny. Očekáváme, že poskytnutím bezplatné nevýhradní licence na těchto 12 patentů pro reformulaci budou naši kolegové a partneři ve zmrzlinářském průmyslu moci těžit a společně pracovat na řešení emisí v celém odvětví. Věříme, že prostřednictvím této inovace můžeme snížit ekologický dopad chladicího řetězce, zachovat vysokou kvalitu zmrzlinových výrobků a nadále uspokojovat přání našich spotřebitelů.“

Jak, nebo zda se změna propíše do složení zmrzlin, Unilever nezmiňuje.

Jakou zmrzlinu máte nejraději? Vanilkovou

Jahodovou

Čokoládovou

Nebráním se novinkám

O čtvrtinu úspěšnější mrazáky

Udělení bezplatných patentů bude mít vliv i na český trh, i když to nebude hned. „Emise z maloobchodních mrazáků v současnosti představují 10 procent skleníkových plynů v rámci našeho hodnotového řetězce. Do roku 2039 chceme být uhlíkově neutrální a toto je významný krok. Jedná se o dlouhodobý projekt, který bude implementován postupně v nadcházejících letech a významně sníží emise skleníkových plynů a zvýší energetickou účinnost mrazáků. První pilotní projekt v Německu naznačil snížení energie o 24 procent na mrazák, což je významný posun. Unilever se rozhodl sdílet tyto patenty s dalšími výrobci v zmrzlinovém sektoru, což by mohlo významně pomoci snížit emise v rámci celého zmrzlinového odvětví,“ uvádí Eva Kadlecová, leader divize zmrzlina ČR/SR ve společnosti Unilever.





Je jasné, že pokud by společnost Unilever své patenty zdarma nedala k dispozici, revoluce se snižováním uhlíkové stopy díky mrazákům s vyšší teplotou by započala jen velmi zvolna, nebo možná vůbec.

Jste-li výrobce zmrzlin a chcete se podílet na změně, napište si pro další informace ohledně získání licence na IceCream.Reformulations@unilever.com