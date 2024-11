Lékárníci v karavanu anonymně změří cholesterol i cukr v krvi, zjistí i riziko dny. Stačí kapka krve

Vozidlo na jaře příštího roku vyrazí na bezmála stovku tuzemských náměstí, pěších zón nebo do jiných rušných míst. Lékárníci budou zvát v rámci akce nazvané DiaTour zájemce do útrob vozu, kde jim bezplatně a anonymně z kapky krve udělají hned několik testů. Pokud odhalí podezření na onemocnění, třeba cukrovkou, doporučí účastníkovi prevence návštěvu lékaře.

Hledáme možnosti, jak zvyšovat dostupnost prevence, protože její efekt je extrémně důležitý. Chceme také, aby bylo čím dál přirozenější vyhledávat základní sledování svého zdraví v lékárně, vysvětluje generální ředitel Dr.Max Jan Žák.

Co lékárníci otestují

V autě přeměněném na mobilní testovací jednotku budou sedět vždy dva lékárníci. Jeden určený přednostně pro objednané zájemce, kteří proto budou mít garantovaný termín (online objednání bude možné v budoucnu na webu řetězce). Další lékárník se bude věnovat zájemcům, kteří přijdou z ulice.





Po celý čtvrtrok budou dvojice měření provádět zdarma. Nebo spíše na účet lékárenského řetězce, jenž plánuje investoval do tour včetně pořízení vozidla jednotky milionů korun.

Dorazit může kdokoliv. Výjimkou jsou jen děti a těhotné ženy. U nich by výsledky testů neměly být interpretované v lékárnách, ale ordinaci lékaře, vysvětluje Gabriel Pallay, jenž má v Dr.Max na starosti odborný rozvoj.

Karavan se stane novým zázemím pro rychlé testování například glykémie (může odhalit cukrovku nebo naznačit prediabetes), cholesterolu (s rizikem aterosklerózy) nebo kyseliny močové (riziko dny).

U všech tří lze hodnoty odečítat z několika kapek krve z prstu na ruce. Aby je lékárník mohl odebrat, musí se pacient pod jeho dohledem a s jeho instrukcemi sám píchnout. V ČR platí, že lékárník nesmí porušit integritu kůže, proto je nutný asistovaný samoodběr, vysvětluje Jan Žák.

Rychlotestování v karavanu nebo lékárně má orientační vypovídající hodnotu. Třeba prediabetes jimi můžeme zachytit, ale také nemusíme, upozorňuje Gabriel Pallay. Pokud lékárník uvidí, že naměřená hodnota není v normě, zájemci o prevenci doporučí obrátit se kvůli diagnóze na lékaře, třeba toho praktického. Samotné stanovení nemoci se pak neobejde bez odběru krve ze žíly.

Zájemci o prevenci si z karavanu odnesou na kartičce vypsané hodnoty, letáky s informacemi o diabetu a také doporučení, jak s daty naložit. Co se naopak nestane, je, že by lékárník o nich evidoval jakékoliv informace. Výjimkou bude jen to, že Dr.Max účastníky mobilního testování spočítá, aby zjistil, zda je o službu zájem, a pokud ano, jak intenzivní.

Jak probíhá odběr kapek krve Kdo chce od lékárníků zjistit, jak je na tom s koncentrací glukózy v krvi nebo cholesterolem, musí se sám píchnout do prstu. Píchnutí je rychlé a bezbolestné díky jednorázové lancetě. Tedy malému válečku, z nějž po stisknutí vyjede velmi tenká jehlička. Pak už stačí jen prst mírně zmáčknout a zájemce o prevenci má hotovo. Odběr lékárníci doporučují z prsteníčku, který je na ruce relativně nejméně citlivý. Doporučení také je píchnout se na ruce, kterou člověk nepíše, a tudíž ji méně zatěžuje. Jak si autorka tohoto textu sama vyzkoušela, ideální cestou není bříško prstu, ale spíše boční strana.

Kdy a kam auto vyjede

Na cestu se testovací vozidlo vydá, až roztaje sníh a led, aby se mu lépe parkovalo. Počítáme, že začneme jezdit od března a plán je zatím na tři měsíce s jedním vozem. Uvažovali jsme i o druhém, ale čekáme, jaký bude o služby zájem a jak nám pomohou města, popsal Jan Žák s tím, že za čtvrt roku lékárníci provedou nejspíš tisíce testů.

Zelený karavan bude města objíždět ve všední dny i o víkendech. Ambicí je, aby zavítal do všech krajů.

Jízdní řád lékárenská síť stále ještě ladí. Už nyní je ale jasné, že DiaTour začne na severní Moravě, kde o služby projevily městské úřady velký zájem a rychle se dohodly na podmínkách parkování. Karavan tam zastaví třeba ve Vrbně pod Pradědem, Rýmařově, Bruntále, Klimkovicích, Bílovci, Fulneku nebo Jablunkově. Kdy a kde bude autíčko, jak karavanu v Dr.Maxovi familiárně říkají, parkovat, lidé později najdou na webu lékáren, konkrétně v sekci věnované prevenci.

Tento karavan vyšle lékárenský řetězec do českých a moravských měst. Autor: Dr.Max

Vždy by mělo jít o náměstí či takové místo, kudy prochází větší množství lidí, protože karavan má být vidět a upoutat jejich pozornost. Mobilní pracoviště se v jednom městě zdrží povětšinou jeden den, výjimečně bude někde stát dny dva.

To, zda je ve městě lékárna, nebude při putování hrát až tak velkou roli. Plán je ale takový, že auto nebude zajíždět tam, kde prevenci nabízí kamenná pobočka. I v nich totiž bude možné si od března do května 2025 nechat hodnoty změřit bezplatně. Celkem by mělo měření probíhat na 150 místech po celé ČR. Prevence v lékárnách už existuje, karavan vnímáme jako způsob, jak ji podpořit a upozornit na rizika neléčeného diabetu, dodává Jan Žák.

Dr.Max chce i po uplynutí tří měsíců vůz ponechat v provozu a do měst jej znovu vyslat na podzim příštího roku. Testování si ale budou zájemci již nejspíš hradit sami. Počítáme, že to bude podobná částka jako v lékárně, kde i s naší kartou vychází například měření glykémie na 49 korun. Dovolit si jej proto může každý, dodává Jan Žák.

Proč se nechat otestovat

Testy, které lékárny provádí, mohou upozornit na nemoci, které často léta probíhají skrytě. Pokud jsou ovšem neléčené nebo léčené špatně, mohou vyústit v závažné zdravotní komplikace.

To je příklad i diabetu. Někdy jej sice provází únava, častější pocit žízně nebo horší zrak, spoléhat na to ale nelze, a navíc tyto příznaky si běžně lidé nespojí s poruchou přeměny cukrů v těle. Cukrovku přitom není možné zjistit s pomocí babských rad, ale výhradně z krve. Buď orientačně s pomocí glukometru, nebo v laboratoři. Horní hranice normy glykémie činí 5,5 milimolu na litr.

Přijít na cukrovku včas je přitom více než žádoucí. Onemocnění sice nelze vyléčit, ale lze jej léčit, takže nemusí dojít k některým komplikacím. K nim patří například diabetická retinopatie, jež může vést i ke slepotě. Narušené fungování ledvin nebo nervů, což může vést až k obávanému syndromu diabetické nohy, tedy poškození tkání, které vede k tvorbě chronických, nehojících se ran. Ani v současné době se, bohužel, někteří nemocní cukrovkou nevyhnou amputaci dolní končetiny.

Prevence v lékárnách

Putování mobilního vozu doplňuje další aktivity, které Dr.Max nabízí prostřednictvím stovek svých lékáren. Povětšinou těch, které jsou vybaveny zázemím pro konzultace.





Kromě testů z kapek krve je to také měření poměru mezi svaly a tukem (není vhodné pro pacienty s kardiostimulátory), analýza pleti a vlasů, konzultace při odvykání kouření, hojení ran nebo používání homeopatik. Služby se zákaznickou kartou vyjdou od 49 do 199 korun.

Dr.Max není jedinou lékárnou, která prevenci a konzultace od pár desetikorun nabízí. Jak už jsme dříve psali, prevenci se daří také v lékárnách EUC nebo Benu. Provádí je proškolení lékárníci v konzultačních místnostech.

Pro všechny lékárny platí, že tyto služby nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, zájemci si je proto musí hradit ze svého. Nejde zpravidla ale o vysoké částky, protože lékárny v této fázi nechtějí na testování ani tak vydělat, jako spíše ukázat, že i ony se řadí ke zdravotnickým zařízením, kde pracují zdravotníci.