Zrušení bonusu od pojišťoven přinese zavírání lékáren, vzkazuje komora. Kterých měst se dotkne?

Speciální bonus pro lékárny v hůře dostupných oblastech letos čerpá 119 z celkem 2649 lékáren. Měsíčně jde o 30 tisíc korun, které mohou použít třeba na platy nebo provoz. Zdravotní pojišťovny je od roku 2020 vyplácejí ze speciálního fondu, kam posílají peníze všechny tyto instituce. Ročně tak pojišťovny lékárnám rozdělí 48 milionů korun.

Pro příští rok se suma nezměnila, pravidla jejího rozdělování ale ano. Změnu přinesl nový software, který vyhodnocuje řadu parametrů, na základě kterých pojišťovny peníze lékárnám přiznávají. Jde třeba o vzdálenost od jedné lékárně ke druhé, která musí činit nejméně 10 minut jízdy.

Česká lékárnická komora novináře v prosinci upozornila, že kvůli změnám na bonus příští rok nedosáhnou všechny lékárny, které jej dostávají letos. To později potvrdily i zdravotní pojišťovny s tím, že se žádostí uspělo pro příští rok 77 lékáren.

Komora ale varuje, že absence desítek tisíc měsíčně bude likvidační. Které konkrétně, takový seznam nemá, protože zavření lékárny je věcí jejího majitele, nikoliv profesního sdružení. O osudu konkrétních lékáren proto komora nechce spekulovat.





Ohrožených lékáren je 46

Které lékárny jsou v ohrožení, lze vyčíst z veřejných dokumentů. Redaktorka serveru Vitalia.cz porovnala dva online dostupné seznamy – bonusy přiznané konkrétním lékárnám v roce 2024 a seznam spádových oblastí, kam bonusy zamíří v roce 2025. Informace jsou dostupné na webu VZP.

Z porovnání vyplývá, že o desítky tisíc korun přijde 46 lékáren. Nejvíce v Jihomoravském kraji, kde peníze příští rok nedostane sedm z nich. Po pěti lékárnách přijde o bonus v krajích Olomouckém a Pardubickém.

Které lékárny konkrétně příští rok podporu z fondu bonifikací již nezískají, najdete na konci textu nebo přehledně v tomto seznamu: Bonifikace lékáren v nedostupných oblastech 2024 Lékárny bez bonusu pro rok 2025 jsou v seznamu vyznačeny žlutě.

Porovnání obou dokumentů ale také říká to, že příští rok na bonifikaci nejspíš dosáhnou i lékárny, které ji letos nečerpají. Namátkou jde třeba o ty ve spádové oblasti Brněnec, Lubná, Ševětín, Žlutice, Horní Beřkovice, Velešín, Městečko Trnávka nebo Horní Planá.

Zda si v těchto městech o bonifikaci požádaly, ale není zatím jasné, protože seznam 77 konkrétních lékáren, jež podporu příští rok získají, zatím zdravotní pojišťovny nevyvěsily.

Pojišťovny: Takhle je to spravedlivější

Zda lékárny či výdejny léků bez bonusu pojišťoven zavřou, je otázkou. Podle prezidenta lékárnické komory Aleše Krebse ale takové signály už některé směrem ke komoře vyslaly. Zdravotní pojišťovny ale odmítají, že by byly hrobaři lékáren v malých městech, kde zároveň ordinuje vždy i nejméně jeden lékař, protože přítomnost ordinace je jedna z podmínek přiznání bonusu.

Částka zůstává neměnná. Zdravotní pojišťovny rozdělují stále 48 milionů korun, a to mezi lékárny, které to dle kritérií skutečně nejvíce potřebují, vzkázala mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. Celkovou sumu si pojišťovny a lékárníci dohodli v řízení k úhradám pro rok 2025, a podle Plívové tedy dohoda porušena nebyla, byť lékárnici mluví o opaku.

Dodala také, že mapové podklady a podpůrná data jsou každoročně průběžně aktualizována a zpřesňovaná. Proto počet bonifikovaných oblastí každoročně přirozeně klesá, přesto rozdělovaná částka zůstává stále stejná, říká mluvčí.

Výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada doplňuje, že aktualizaci si vyžádaly změny v dopravní síti nebo třeba to, že v některých regionech otevřely nové lékárny. Nový pohled při vyhodnocování nedostupných oblastí umožní pojišťovnám bonifikovat právě ty lékárny, které to objektivně potřebují nejvíce, podotýká Balada.

Měly lékárny víc žádat?

Pojišťovny tvrdí, že za nižší počet bonifikovaných může i to, že čtyřicet procent lékáren, které by měly na bonus v roce 2025 nárok, o něj nepožádalo. Žádost ze strany majitele lékárny je přitom podmínkou pro získání finanční podpory. Pokud by tak učinily, mohlo příspěvek v příštím roce čerpat více lékáren než letos, vzkazují svorně pojišťovny.

Podle Aleše Krebse je to ale nesmysl. Je to manipulativní argument. Ty lékárny si o bonifikaci nepožádaly proto, že nesplňují kritéria pojišťoven. Konkrétně podmínku otevírací doby 25 hodin týdně a maximálního obratu na pojišťovnu, dodává prezident lékárnické komory.

Jeho slova potvrzuje farmaceut Josef Marek z výdejny U Kosmy a Damiána v Dolní Dobrouči na Orlickoústecku. Novinářům řekl, že o bonus žádal, ale pro rok 2025 neuspěl, byť jej čerpá už čtyři roky. Nechci zavřít, ale beru to jako jednu z možností, mezi které patří třeba i zkrácení otevírací doby, řekl pro Vitalia.cz.





Dolní Dobrouč má zhruba 2600 obyvatel, ordinaci lékařů. Tamější lékárna funguje 15 let a podle jejího majitele vydá zhruba 40 receptů denně, často seniorům. Podle majitele lékárna určitě bude fungovat i v příštím roce, pokud dojde na zavření, bude to až po několika měsících, kdy bude zcela jasné, jaké dopady má to, že bonus nezískala.

Pokud výdejna zavře, budou muset lidé jinam. Nejbližší lékárna je v Dolní Čermné, ani ona ale pro rok 2025 podporu nezískala. Pokud i ona zavře, budou muset pacienti do Ústí nad Orlicí, které je vzdálené cca 14 kilometrů, nebo do Letohradu, který je 10 kilometrů od Dolní Dobrouče. Ještě dále je lékárna v Lanškrouně.

Nosíte prošlé léky do lékárny? Ano, vždy

Jen když mám cestu kolem

Nevěděl/a jsem, že to jde

Ne, mám to daleko

Ne, léky nikdy nevyhazuji

Ne, nebaví mě cokoliv třídit

Jen někdy

Více peněz nebude

Pro lékárny, které na bonus v roce 2025 dosáhnou, to pro příští rok znamená vyšší podporu. Z letošních 30 tisíc korun měsíčně se zvýší zhruba na 52 tisíc korun.

Podle lékárníků by se ale celková výše fondu měla pro příští rok zvýšit ze 48 milionů na 100 až 150 milionů korun, aby podporovaných lékáren bylo více. Martin Balada ze Svazu zdravotních pojišťoven ale lékárnické komoře vzkázal, že pro rok 2025 je výše fondu již uzavřena.