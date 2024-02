Nutella obsahuje palmový olej, nechtěně to připomněl sám výrobce

Italská společnost Ferrero, výrobce Nutelly, před časem žalovala dalšího rovněž italského výrobce Rigoni di Asiago za televizní reklamní spot, ve kterém firma zdůraznila, že její lískooříšková pomazánka neobsahuje palmový olej. Tím ovšem Ferrero paradoxně upozornilo na to, že v jeho Nutelle tenhle kontroverzní olej je. V Česku na případ upozornil web spotřebitelského časopisu dTest.

Populární pomazánka se přitom ve spotu vysílaném ve Francii neobjevila, ani v něm nebyla zmíněna, přesto firma Ferrero vnímala reklamu jako cílený útok. A podala na Rigoni di Asiago žalobu za hanobení a parazitování na své značce. Francouzský soud však obvinění neuznal, výrobce Nutelly, který má na trhu s tímto typem výrobků dvoutřetinový podíl, neuspěl ani s odvoláním.

Francouzská pobočka Ferrero nakonec podle dTestu musí zaplatit společnosti Rigoni Di Asiago France odškodné ve výši 10 000 eur. To je sice pro firmu podobné velikosti jen symbolická pokuta, větší však může být dopad negativní reklamy – protože to, že Nutella obsahuje palmový olej, je nezpochybnitelný fakt. Vděčí mu za hladkou a krémovou strukturu, trvanlivost, navíc je tento olej díky masové produkci levný.





Pokud jde o vliv na zdraví, palmový olej v mnoha produktech nahradil ztužené tuky, které přímo škodí oběhové soustavě – to tento olej nedělá, ale nedá se říct, že by přímo prospíval zdraví. Tak jako tak, lískooříškové pomazánky jsou vesměs velmi tučné a sladké, a proto by se v jídelníčku dětí i dospělých měly objevovat jen v malém množství.

Udržitelný palmový olej

Palmový olej pokrývá většinu světové spotřeby rostlinných tuků, objevuje se nejen v potravinách, ale také v kosmetice či ve svíčkách. Používal se také v pohonných hmotách, v Evropě už se to ale několik let dělat nesmí. Potraviny i kosmetiky díky němu mají hladkou strukturu bez hrudek a nekazí se. Důsledkem jeho používání je masivní odlesňování například v Indonésii, kvůli pěstování palmy olejné mizí deštný prales, často navíc nevhodným vypalováním. Mizí zvířata, dochází k ilegálním záběrům půdy a vytlačování původních obyvatel. Pěstování s sebou navíc nese používání hnojiv a následné znečišťování životního prostředí. Nemluvě o dovozu přes půl planety. Zdroj: Econea.cz

Rigoni Di Asiago vyrábí svůj výrobek Nocciolata od roku 2008 a poslední roky inzeruje nejen jeho chuť, ale i to, že jde o produkt organického zemědělství.

Také Ferrero se snaží ve své marketingové komunikaci přesvědčit veřejnost, že dbá na stoprocentní dohledatelnost a udržitelnost dodávek palmového oleje, a opírá se při tom o certifikaci RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), vytvořenou v roce 2004 různými organizacemi včetně nevládní WWF (Světový fond na ochranu přírody) a používající soubor environmentálních a sociálních kritérií. WWF pravidelně řadí Ferrero na vrchol svého žebříčku velkých společností nakupujících palmový olej dle pravidel udržitelnosti zdrojů.





Canopée Forêts vivantes, organizace specializující se na obranu lesů, ovšem zase tak nadšená není. Certifikace RSPO podle ní není dokonalá. Určitě chrání velmi krásné primární lesy, ale na druhou stranu umožňuje ničení sekundárních lesů. Všechny lesy jsou důležité, zvláště v zemích, kde v poslední době dochází k velkému odlesňování, upozornil Sylvain Angerand, koordinátor kampaně Canopée. A nejde pouze o RSPO, ale i další certifikace tohoto typu, jelikož jsou financovány těmi, jejichž přístup hodnotí.

Kupujete Nutellu? Ano, docela často, chutná nám

Ano, ale jen výjimečně, je moc sladká a tučná

Ne, je nezdravá

Ne, je drahá, kupujeme něco levnějšího

Ne, kupujeme zdravější varianty bez ohledu na cenu

Největší spolehnutí je zřejmě na BIO certifikaci, RSPO má své mouchy. Sdružení čelí kritice za nedostatečné kontroly a předpojatost. Výrobce tak získá jistotu, pouze pokud odebírá palmový olej od drobných pěstitelů. V rámci velkoplantážního pěstování se totiž konkrétní plantáže dohledávají jen horko těžko, uvádí ve svém článku na webu Econea.cz Tereza Deáková.

Bez palmového oleje se přitom obejdou jak výrobci, tak spotřebitelé, ale musela by na tom být všeobecná shoda, kterou je nutné plošně a nekompromisně promítnout do praxe, citoval dTest francouzskou spotřebitelskou organizaci UFC-Que Choisir.