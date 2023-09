Kruhy pod očima mohou ukazovat na problémy s játry. Častěji je však příčinou nedostatek tekutin a únava

Co znamenají kruhy pod očima

Kruhy pod očima představují nevzhledné váčky, otoky a/nebo zabarvení v očním okolí, jejichž příčinu většinou nelze na první pohled hned odhalit. Jedná se o jev, který může v horším případě signalizovat určité onemocnění, nicméně většinou jde spíše o následek únavy, zvýšeného množství pigmentu v okolí očí nebo tenčí vrstvy kůže. Zabarvení oblasti očí se přitom může v závislosti na přirozené barvě pleti jedince projevovat jako:

černé kruhy pod očima,

modré kruhy pod očima,

fialové kruhy pod očima,

červené kruhy pod očima,

hnědé kruhy pod očima.

Tmavé kruhy pod očima pak obvykle způsobují, že člověk vypadá unaveně nebo starší, než je ve skutečnosti. Tento jev přitom postihuje lidi všech věkových kategorií, ras a pohlaví. Ačkoliv se kruhy pod očima objevují v různých úrovních zabarvení u všech typů pleti, jsou častější u určitých skupin lidí. Mezi tyto skupiny patří:

staří lidé, lidé s rodinnou anamnézou tmavých kruhů pod očima, osoby s tmavším odstínem pleti. [1, 2, 3]

Příčiny kruhů pod očima

Výrazné či slabší kruhy pod spodními víčky se mohou objevit v důsledku různých příčin. U některých osob způsobuje kruhy pod očima nemoc či alergie, u jiných za nimi stojí genetické předpoklady či únava. Nedostatek spánku může být důvodem, proč bude pokožka v očním okolí matnější a bledší. V důsledku toho mohou být krevní cévy a tmavé tkáně pod kůží viditelnější. Obecně lze pak jako hlavní příčiny kruhů pod očima uvést následující:

genetické predispozice,

přibývající věk,

zvýšené množství pigmentu,

tenká kůže v okolí očí,

hormonální a metabolická onemocnění,

některé léky a léčebné procedury.

Kromě výše uvedeného může být na vině také nízký příjem železa nebo vitamínů A, B12, D, E a K. Ačkoliv nedostatek železa kruhy pod očima nezpůsobuje přímo, ovlivňuje tvorbu hemoglobinu, který váže kyslík v krvi. Jestliže krev postrádá dostatečné množství kyslíku, její barva je tmavší a přes tenkou kůži v oční oblasti je potom více vidět.





Za důvod vzniku tmavých kruhů v oblasti očí se považuje také špatná životospráva, zejména pak dehydratace v důsledku nedostatečného pitného režimu, nevhodný jídelníček, stres, kouření a nadměrná konzumace alkoholu. V tomto případě se však jedná o příčiny, které může člověk na rozdíl od genetických předpokladů či různých onemocnění vlastní vůlí ovlivnit.

Někteří lidé se mohou navíc potýkat s takzvanou periorbitální či periokulární hyperpigmentací, což je stav, kdy se v očním okolí hromadí větší množství melaninu. Jedná se o hnědý až černý pigment, který ovlivňuje zabarvení lidské pokožky. Osoby s tmavší pletí jej přitom mají více než jedinci s pletí světlejší. Proto se tento jev vyskytuje především u lidí se snědou pokožkou. [4, 5, 6, 7, 8]

Tmavé kruhy pod očima: příčiny zdravotního charakteru

Ačkoliv tmavá místa nebo otoky pod očima mnoho lidí považuje pouze za estetickou vadu a snaží se je zakrývat kosmetickými přípravky nebo řešit různými zákroky, někdy může být tento jev symptomem zdravotního problému. Nejčastěji se se změnou zabarvení nebo otoky kolem očního okolí setkáte při sezónních alergiích, u onemocnění ledvin či jater, v případě nadměrné činnosti štítné žlázy či při potížích s močovými cestami.

Zejména na jaře a v létě jsou kvůli částečkám pylu poletujícím ve vzduchu poměrně častým důvodem vzniku kruhů pod očima alergie. Dochází k nim následkem ucpání dutin, které má na svědomí hromadění krve v žilkách a kapilárách pod očima. Právě kvůli tomu pak dochází ke ztmavnutí pleti v očním okolí. Naštěstí se ale jedná pouze o dočasný stav, který s ústupem alergie zmizí.

Tmavé kruhy kolem očí se pak také objevují až u 20 % pacientů, kteří trpí onemocněním jater. Protože játra fungují jako filtr krve a odstraňují bakterie, viry, plísně, toxiny či další nežádoucí látky, neměli byste nenadálou výraznou změnu barvy v očním okolí podceňovat. Tento symptom pak obvykle doplňují další příznaky, jako jsou například bolesti hlavy, bolesti svalů a kloubů, únava, hormonální nerovnováha, deprese a podobně. [9, 10, 11, 12]





Kruhy pod očima u dětí

Někdy se mohou objevit také tmavé kruhy pod očima u dětí, avšak většinou se jedná pouze o dočasný estetický problém, který s přibývajícím věkem vymizí. Obvykle za to může tenčí vrstva kůže v očním okolí, pod kterou jsou více vidět žilky, avšak příčin může být samozřejmě více. Patří mezi ně například nedostatek spánku, dehydratace, špatný krevní oběh, vysoký příjem soli, astma nebo třeba neuroblastom.

Jestliže se tmavé kruhy u očí vyskytují u některého z rodičů dítěte, je velká pravděpodobnost, že se objeví také u jeho potomka. Genetické předpoklady jsou silným faktorem, který ovlivňuje vznik tohoto jevu. Často je ale na vině také nosní kongesce, která způsobuje změnu zabarvení a otoky v očním okolí v důsledku ztmavnutí a zvětšení žil kolem nosu. Ucpaný nos mají děti obvykle z důvodu nachlazení nebo alergií, takže i v tomto případě se nejedná o dlouhodobý problém.

Červené kruhy pod očima u dětí pak mohou signalizovat alergii, infekci, zánět spojivek, ječné zrno nebo takzvanou periorbitální celulitidu. Většinou se však jedná o mnohem prozaičtější příčinu, a tou je předchozí tření oblasti očí ručičkou nebo podráždění v důsledků přítomnosti nějaké látky, která se nachází buď v ovzduší, nebo se přímo dotýkala pokožky dítěte (například cigaretový kouř, parfém, mýdlo, chlór ve vodě a podobně). [13, 14, 15, 16]

Jak odstranit kruhy pod očima

Ke zlepšení vzhledu otoků pod očima se používají různá ošetření. Patří mezi ně například laserový resurfacing, chemický peeling a výplně, které mohou zlepšit tón pleti, zpevnit pokožku a omladit oblast pod očima. Nicméně redukovat kruhy pod očima je možné taky svépomocí v domácích podmínkách, a to následujícími postupy:

chlazení oblasti pod spodními víčky pomocí studených obkladů,

omezení příjmu vody a soli ve stravě před spaním,

spaní s mírně zvednutou hlavou pro zabránění hromadění tekutiny kolem očí během spánku,

vyhýbání se alergenům,

používání speciálních kosmetických přípravků.

Co se týká laserového resurfacingu, jedná se o neinvazivní zákrok, při kterém laserový paprsek působí na vnější vrstvu kůže a zároveň také zahřívá její spodní vrstvu, což vede ke smršťování kolagenových vláken. Během následného hojení pak dochází k tvorbě nové, pevnější a hladší kůže kolem očí.

Chemický peeling pak pomáhá eliminovat kruhy pod očima tím, že redukuje hyperpigmentaci a regeneruje pleť. Tato procedura pokožku rozjasní, a navíc také jemně vypne a stáhne póry, čímž postupně dojde k zesvětlení pigmentu. Obecně se uvádí, že pro dobrý výsledek je potřeba ošetření absolvovat alespoň třikrát.

V případě výraznějších váčků pod očima pak může být v závislosti na příčině jejich vzniku jednou z možností léčby také operace očních víček neboli blefaroplastika. Tento zákrok zahrnuje odstranění přebytečného tuku pomocí řezu v místě přirozeného záhybu horního víčka nebo uvnitř dolního víčka. Obvykle se přitom provádí ambulantně v lokální anestezii. [17, 18, 19, 20, 21]

Co na kruhy pod očima pomáhá

Pokud máte pod spodními víčky viditelné otoky nebo tmavší zabarvení oproti zbytku pleti, pak je možné redukovat tyto projevy některými kosmetickými přípravky. Jejich účelem je postiženou oblast hydratovat, vyživovat, zesvětlit nebo zamaskovat. V rámci domácí péče tak můžete využít různé produkty určené pro ošetření očního okolí, jako je například:

krém na kruhy pod očima,

korektor na kruhy pod očima,

sérum na pleť kolem očí,

maska na kruhy pod očima.

Při používání očních kosmetických výrobků je potřeba zaměřit se na jejich složení. Ne každý produkt totiž může pomoci dosáhnout kýženého efektu. Nezbytnou složkou očních krémů, gelů nebo masek je retinol, který pomáhá bojovat s nedostatkem kolagenu v pokožce. Navíc pozitivně působí také na různé kožní neduhy, jako je například lupénka nebo akné.

Produkty, které jsou zaměřené na zesvětlení pokožky, pak obsahují takzvaný hydrochinon, což je látka, která narušuje produkci melaninu v kůži. Tyto přípravky se obvykle aplikují na noc, a abyste zaznamenali nějaké výsledky, je potřeba je používat pravidelně. Někdy jsou však s nimi spojené vedlejší účinky v podobě suché a podrážděné kůže. Pokud se tyto účinky projeví, je nezbytné dané produkty přestat používat.

Redukce tmavých kruhů pod očima lze dosáhnout také používáním kosmetických přípravků s vysokou koncentrací vitamínu C, který zvyšuje produkci kolagenu. Kromě něj pak některé studie zmiňují jako pomocníka v boji proti podobným potížím také vitamín K nebo kyselinu kojovou, která narušuje produkci melaninu v kůži stejně jako výše zmíněný hydrochinon.

Na tmavé kruhy a váčky u očí můžete také použít čajové sáčky. Kofein v čaji totiž obsahuje silné antioxidanty, díky kterým je možné zvýšit průtok krve v pokožce. Také se říká, že tato látka chrání před UV zářením a potenciálně zpomaluje proces stárnutí. Zelený čaj má navíc dle některých studií protizánětlivé účinky.

Pro aplikaci stačí nechat vylouhovat 2 sáčky čaje zhruba 3 až 5 minut a následně je nechat 20 minut zchladit v lednici. Po vyjmutí z lednice je potřeba vymačkat přebytečnou vodu a poté je již možné sáčky přiložit na 15 až 30 minut na oblast pod očima. [22, 23, 24, 25]

Jak zamaskovat kruhy pod očima

Zejména dámská část populace se zajímá o to, jak zakrýt kruhy pod očima, neboť tento jev často považují za estetickou pohromu. K tomuto účelu se nejčastěji používají kosmetické korektory, které mohou být tekuté nebo mají podobu tyčinky, gelu či pěny. Modré a fialové zabarvení v očním okolí dokáží nejlépe zakrýt korektory v teplých odstínech.

Při maskování kruhů korektorem je potřeba dát si pozor, aby nanášená vrstva byla co nejtenčí. Po aplikaci je pak potřeba na ošetřenou oblast použít ještě pudr, který slouží jako fixátor. Neutralizaci tmavých kruhů přitom nejlépe podpoří pudry ve žlutých tónech. Při nanášení zbývajícího make-upu si dejte pozor na nechtěné ztmavování očního okolí. Proto se raději vyhněte tmavým stínům a tužce na spodní lince oka. [26, 27]

Prevence vzniku kruhů pod očima

Pokud si kladete otázku, jak nemít kruhy pod očima, respektive jak se tomuto problému zcela vyhnout, abyste vůbec nemuseli řešit jejich odstranění nebo maskování, pak obvykle stačí dodržovat zásady zdravého životního stylu. Samozřejmě některé okolnosti, jako jsou různá onemocnění, člověk nemůže ovlivnit. Nicméně vždy je možné zaměřit se na to, co změnit lze, a to jsou zejména následující návyky:

omezení kouření na minimum nebo úplně,

snížení množství konzumovaného alkoholu,

konzumace dostatku čisté vody,

omezení soli v pokrmech,

dostatek spánku (6 – 8 hodin denně),

8 hodin denně), konzumace potravin bohatých na železo a vitamíny,

pravidelný pohyb pro docílení lepšího prokrvení. [28, 29, 30, 31]

Co pomáhá na kruhy pod očima?

Kruhy pod očima můžete redukovat pomocí kosmetických přípravků obsahujících retinol, vitamín C a K, kyselinu kojovou nebo hydrochinon. U slabších projevů mohou pomoci také chladivé obklady například z čajových sáčků. V případě výrazných otoků je pak možné podstoupit laserový resurfacing nebo chemický peeling.

Co způsobuje kruhy pod očima?

Příčin vzniku tmavých kruhů pod očima je velké množství. Nejčastěji za ně může únava, dehydratace, zvýšené množství melaninu v očním okolí nebo tenká vrstva kůže pod spodními víčky. Na vině však mohou být i některé zdravotní problémy, jako je onemocnění jater nebo ledvin a alergie. Někdy je také příčinou otoků a změny zabarvení pleti v okolí očí nedostatek železa nebo některých vitamínů.

Jak se zbavit kruhů pod očima?

Pokud není důvodem jejich vzniku nějaký zdravotní problém nebo nadměrné množství pigmentu v okolí očí, pak většinou pomůže pouhá úprava životosprávy. Pro redukci tmavých kruhů pod očima je potřeba pít dostatečné množství čisté vody, omezit kouření nebo s ním zcela přestat, omezit konzumaci alkoholu, snížit příjem soli a dopřát si každou noc 6 až 8 hodin spánku.