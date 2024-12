Jednoduché zdravé občerstvení na silvestrovskou noc, po kterém vám nebude těžko

K tradiční rozlučce se starým rokem a vítání roku nadcházejícího neodmyslitelně patří zábava a posezení v milé společnosti našich blízkých a přátel. Nechte se inspirovat několika tipy na zdravé občerstvení na silvestrovský stůl, které lze snadno a rychle připravit.

Ovocné kanapky

Z ovoce pokrájeného na stejně velké kousky zvládnete připravit jednoduché, zdravé a oku lahodící jednohubky. Příprava je snadná, malé kousky ovoce napichujete v různých kombinacích na párátka. „Jsou lehkou a osvěžující formou občerstvení, která je zároveň velmi efektní,“ říká výživová specialistka Silvia Illýová z Medicínského centra.

Zkuste nakombinovat tuzemské i exotické druhy ovoce – jablko, hroznové víno či meloun s papayou a dračím ovocem. Velmi pěkně vypadají různé druhy melounů nakrájené na stejné tvary a následně napíchnuté na plastová barevná párátka.

Ovocné jednohubky Autor: Depositphotos

Hranolky ze zeleniny

Hranolky si připravíte z čerstvé nakrájené zeleniny. Použijte například mrkev, okurku, kedluben či papriku, které vložíte jako pastelky do menších skleniček. Hranolky můžete namáčet do připravené pomazánky nebo do jogurtového dipu s bylinkami a česnekem.





Zeleninové hranolky lze také upéct v troubě na kapce oleje s bylinkami Autor: Depositphotos

Pomazánky

Pomazánky jsou nejoblíbenější součástí každého občerstvení, využijte je jak k namáčení zeleninových hranolků, tak k pomazání krekrů či kanapek.

Rybí – Jako základ použijete žervé a přidáte rybičky v plechu, ideálně ve vlastní šťávě, přidáte cibulku, dochutíte solí.

Budapešťská pomazánka – Základem je tvaroh a jemně nakrájená čerstvá paprika.

Fazolová pomazánka – Fazole z konzervy slijete, rozmixujete je se sýrem cottage a dochutíte solí, pepřem, červenou paprikou a hořčicí.

Avokádová pomazánka – „Smícháním avokáda, tvarohu, utřeného česneku a špetky pepře vznikne skvělá avokádová pomazánka,“ přidává další tip Silvia Illýová.

Rybí pomazánka nikdy nezklame Autor: Depositphotos

Pečené luštěniny

Cizrnu nebo bílé fazole můžete sice zpracovat do pomazánky, ale zaujmete, i když je upečete. Jednoduše nahradí oříšky nebo chipsy. „Příprava je rychlá: fazole či cizrnu (uvařené nebo z konzervy) zakápněte trochou oleje a posypte směsí červené papriky, sušeného česneku a kmínu. Peče se cca 35 minut na 180 stupňů,“ radí s přípravou Silvia Illýová.

Pečená cizrna, křupavá dobrota Autor: Depositphotos

Pizza jinak

Minipizzy připravíte z plátků celozrnného toustového chleba, které potřete rajčatovým protlakem či bazalkovým pestem a posypete strouhanou mozzarellou a kukuřicí či olivami. Na dochucení použijte bazalku a pepř.

Z trouby nastavené na 180 stupňů zapékejte do chvíle, kdy se sýr pěkně rozteče.

Snadné zeleninové saláty

Těstovinový salát – Budete potřebovat zeleninu, mozzarellu a sýr balkánského typu, vše nakrájené na kousky. Uvařte celozrnné těstoviny, a když vychladnou, všechny suroviny promíchejte a zalijte dresinkem z jogurtu, česneku a bylinek.

Cizrnový salát – Uvařenou nebo sterilovanou cizrnu promícháte s na kousky nakrájeným sýrem balkánského typu, přidáte červenou papriku, okurku a červenou cibuli. Zálivku připravíte z citrónové šťávy a pepře.

Saláty připravte z menších druhů těstovin a vložte do malých košíčků, přidejte trojzubce a máte skvělé zdravé pohoštění, jednohubky jinak Autor: Depositphotos

Místo cukroví sušené ovoce

Sladkou tečkou mohou být jednohubky ze sušeného ovoce. Použijte datle, které naplníte vlašským ořechem a ozdobíte čokoládou. „K chuti mohou přijít i tvarohovo-kokosové kuličky. Připravíte je raz dva. Tvaroh smíchaný se strouhaným kokosem ochutíte medem a vytvarujete. Pokud kuličky naplníte mandlí, vznikne skvělá alternativa,“ radí výživová specialistka.

