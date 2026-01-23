Adiktoložka: Když si dáme denně skleničku, dětem to přijde normální a samy spadnou do závislosti

Sklon k závislosti je podle posledních poznatků dědičný. Ovšem ne ve smyslu genů, ale je do velké míry daný tím, v čem děti vyrůstají. Pokud mají rodiče blízko k alkoholu nebo drogám, přijde jim to normální a později tak žijí také. Ve výsledku se pak ale trochu uvolňuje pohled na závislost.
Ještě před deseti lety z ní měli lidé strach a sami ji chtěli řešit. Dnes je ale situace jiná, společnost ji spíš zlehčuje a třeba co se týká alkoholu, vlastně ani nemá zájem na tom, aby lidé přestali pít. Navíc máme i kvůli umělé inteligenci tendenci se léčit sami. „To ale nemá ten účinek, je potřeba odborná pomoc,“ řekla v podcastu 120 na 80 adiktoložka Monika Plocová, zakladatelka Branického sanatoria Moniky Plocové.
Pomoc je lepší vyhledat vždy, protože se nedá nikdy říct, jak tělo na vysazení drogy (a je jedno, jestli jde o alkohol či jinou návykovou látku) zareaguje. Lidé, kteří nezvládnou například ani vystřízlivět do druhého dne, musí před samotnou terapií nastoupit na detox, který funguje při psychiatrických léčebnách. Tam je lékaři „vyčistí“, aby nepřišly abstinenční příznaky. „Když jsou pak čistí, mohou být zařazeni do programu a pracují na tom, aby v podstatě přecvakli životní styl na abstinenci. Tam je důležitá podpora rodiny,“ popsala Plocová.
Léčbu ale musí nastoupit každý sám, ze svého rozhodnutí. Okolí může dotyčnému jen pořád dokola opakovat, že má problém, a být na něj tvrdé. „Říct buď se půjdeš léčit, nebo končíme a neuvidíš děti. To je vlastně nádherná podpora od rodiny. Oni to ze začátku nevidí, myslí si, že je manželka podrazila a dala je do léčebny, ale pak přijdou na to, že tahle tvrdost byla nejlepší pomoc,“ vylíčila adiktoložka.
Jak se vlastně závislost léčí? Na čem všem můžeme být závislí? A jak je to s moderními technologiemi? O tom všem mluvila adiktoložka Monika Plocová v podcastu 120 na 80.