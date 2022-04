Domácí medy, džemy a sirupy z jarních květů

Český výrobce z Polabí, společnost Labeta, připravil řadu receptů a tipů pro výrobu domácích pochoutek z jarních darů přírody. Značka je již 25 let pomocníkem pro tradiční české zavařování, pečení a vaření. A ví, jak nejen ovoce, ale i květy zpracovat do džemů, marmelád, želé a ovocných šťáv.

Bezový sirup



Autor: Labeta

Potřebujeme: 4,5 l vody, 1,5 kg cukru, 1 lžička kyseliny citronové (např. Labeta), 4 bio citrony nebo citrony bez kůry, bezové květy

Den předem svaříme vodu a necháme ji zchladnout – mít vše vyvařené, čisté a vydesinfikované alkoholem je klíčovým krokem k tomu, že se sirup nezkazí. Do vody naložíme květy, které jsme pečlivě prohlédli a odstranili případné nečistoty, přidáme plátky ze dvou citronů a kyselinu citronovou. Necháme macerovat a druhý den scedíme a pořádně vymačkáme. Ve velkém hrnci tekutinu pár minut povaříme s cukrem a šťávou ze zbývajících dvou citronů. V tomto bodě je důležité ochutnávání a případné doslazení/dokyselení dle vašich preferencí. Lahve i víčka dobře umyjeme a naplníme vroucí vodou z konvice až do chvíle, kdy se chystáme nalít do nich sirup. Vysoká teplota také ničí bakterie, proto se snažíme po dobu celého procesu udržet vše co nejteplejší. Víčka po umytí vytřeme čistým alkoholem. Vroucím sirupem naplníme lahve, vatičkou namočenou v alkoholu otřeme hrdlo, zavíčkujeme a obrátíme dnem vzhůru až do vychladnutí.

Pampeliškový „med“



Autor: Labeta

Potřebujeme: 5 plných hrstí květů smetánky lékařské, 1 hrst čerstvých listů meduňky, 300 g světlého třtinového cukru, 2 citrony s chemicky neošetřovanou kůrou, 1/2 lžičky kyseliny citronové (např. Labeta)

Natrhané květy rozložte na mřížku nebo prkénko a nechte vylézt broučky. Do hrnce dejte čisté, ale nemyté květy. Květy nemyjte pod vodou, připravili byste se o pyl, který je pro kvalitní med nutností! Zalijte vodou tak, aby byly květy ponořené, a přiveďte k varu. Nechte pár minut pobublávat, stáhněte z ohně a přidejte na plátky nakrájené citrony a čisté listy meduňky. Pokud není vše pod hladinou, směs jemně stlačte vařečkou. Přikryjte utěrkou a zaklopené pod pokličkou nechte louhovat do druhého dne. Druhý den slijte a vyždímejte tekutinu přes plátýnko nebo látkovou plenku (pozor, barví). Vyždímejte maximum tekutiny a přidejte cukr a špetku kyseliny citronové. Tekutinu pomalu vařte a dávejte pozor, ať vám nevzkypí a neuteče. Vařte a redukujte za občasného míchání, než získá konzistenci medu. Podle množství tekutiny to trvá 1–2 hodiny.

Sedmikráskový sirup



Autor: Labeta

Na cca 600 ml sirupu potřebujeme: 500 sedmikráskových květů, 750–1000 ml převařené horké vody, 400–800 g cukru, 1 citron (chemicky neošetřený nebo omytý octovou vodou), 1 vrchovatá lžička kyseliny citronové (např. Labeta)

„Čím více dáte vody, tím déle se sirup bude svařovat, ale květy musí být zcela ponořeny,“ vysvětlují odborníci z Labety. „Množství cukru záleží zcela na vaší chuti. Nad 600 gramů už ale bude u sirupu převládat chuť cukru, sedmikrásky moc výraznou chuť nemají, tak ať ji nepřebijete. Část cukru můžete nahradit naším bio třtinovým želírovacím cukrem, sirup pak bude hustější.“

Sedmikrásky (jen květy bez stonků) jen lehce propláchněte, ať je zbavíte případných broučků. Vložte je do hrnce, sklenice nebo jiné dostatečně veliké nádoby a zalijte převařenou horkou vodou. Přidejte na plátky nakrájený citron, pokud máte v bio kvalitě, můžete ho nechat i s kůrou (což ale trošku zvedne hořkost, kterou eliminujete právě oloupáním kůry). Takto nechte sedmikrásky 24 hodin louhovat. Druhý den vodu ze sedmikrásek sceďte do hrnce, ideálně přes plátýnko, ale poslouží i hustý cedník, přidejte cukr a kyselinu citronovou a vařte na mírném plameni, dokud se cukr nerozpustí a sirup nezačne houstnout. Poté můžete plnit do čistých a vyvařených lahví, které následně pro zakonzervování otočte na 10 minut dnem vzhůru. Sedmikráskový sirup lze použít klasicky do vody jako „šťávu“, anebo jej používat na slazení či si s ním polít třeba zmrzlinu, lívance, palačinky a podobně.





„Med“ ze smrkových výhonků



Autor: Labeta

„Smrkové výhonky jsou vitamínová bomba. Jsou plné vitamínu C a měkoučké, takže se dají konzumovat jen tak nebo přidat například do salátu, dresinku a podobně. My přinášíme recept, jak si jejich chuť uchovat ve formě medu. Výhonky se sbírají od dubna do června, v nížinách jsou dříve, ve vyšších polohách později. Sbírají a konzumují se pouze mladé výhonky do velikosti 5 cm,“ uvádí Labeta.

Na 2 menší skleničky potřebujeme: 500 g smrkových výhonků, 500 ml vody, 500 g cukru, 1 větší citron (ideálně chemicky neošetřený), 1 lžička kyseliny citronové (např. Labeta)

Smrkové výhonky propláchněte, zalijte vodou a 20–30 min na mírném plameni povařte, by se z nich začala uvolňovat silice. Odstavte z plotny, přidejte citron nakrájený na plátky a nechte takto 24 hodin louhovat. Občas během této doby promíchejte a citron propíchněte vidličkou. Další den vodu z výhonků sceďte do jiného hrnce, smrčky s citronem pořádně vyždímejte, přidejte cukr a na nízkém stupni velmi pomalu tekutinu svařujte, až vznikne hustá medová hmota, která se bude táhnout. Ke konci vaření ještě přidejte kyselinu citronovou pro lepší konzervaci. Výsledná konzistence je něco mezi medem a džemem. Počítejte s tím, že med ještě po vychladnutí trochu ztuhne. Hotový med nalijte ještě horký do připravených čistých a suchých skleniček a obraťte na pár hodin dnem vzhůru. Med skladujte v lednici, ideálně i neotevřené skleničky, v chladu vydrží opravdu dlouho.

„Pokud chcete získat více medu, zdvojnásobte všechny použité suroviny. Můžete přidat i o něco více vody, ale tím déle budete med svařovat. Cukr určitě neubírejte, je potřeba kvůli hustotě. Citron můžete dát i s kůrou, máte-li chemicky neošetřený (ale kůra dodá lehce hořkou chuť). V případě chemicky ošetřeného citronu se dá kůra trochu ‚vyčistit‘ namočením citronu do vody s octem na několik minut,“ doporučují autoři receptu.

Džem z bezových květů



Autor: Labeta

Potřebujeme: Na sirupový základ: 200 g třtinového cukru, 800 ml vody, šťáva z 1 citronu, 20 bezových květů Na džem: trocha zázvoru podle chuti, kůra a šťáva z 1 citronu, 2 želírfixy 2:1 (Labeta), kvítky ze 2 velkých bezových květů

Nejprve si připravíme sirupový základ: třtinový cukr spolu s vodou svaříme po dobu 5–10 minut na mírném ohni. Po vychladnutí přidáme citronovou šťávu, promícháme a přidáme bezové květy, které lehce zatížíme, aby zůstaly pod hladinou. Necháme přes noc louhovat v lednici.

Následuje dokončení džemu: vylouhovaný sirup přecedíme, přidáme nastrouhaný zázvor (bez vláken), nastrouhanou citronovou kůru a želírfixy 2:1 a povaříme 3–5 minut. Ke konci přidáme citronovou šťávu, která džem dochutí a zároveň podpoří ztuhnutí. Po odstavení z plotny přidáme natrhané kvítečky z bezových květů. Vznikne tak na pohled nezapomenutelný džem plný drobných kvítků.

Horký džem nalijeme do čistých skleniček, zavíčkujeme, postavíme dnem vzhůru a necháme zchladnout.

Šeříkový sirup na letní limonádu



Autor: Labeta

Potřebujeme: 10 malých květenství čínského šeříku nebo 4 květenství klasického, 1 zralé granátové jablko, 250 g třtinového světlého cukru, 1/2 lžičky kyseliny citronové (např. Labeta)

Květy odstřihněte a nechte ve stínu na prknech vylézt broučky. Oberte květy od stonků a vložte na dno hrnce – květy neproplachujte, přijdete o část pylu, vůni, a to nejlepší v sirupu. Granátové jablko rozpulte a na dřeň vymačkejte vše – zrníčka i šťávu – do hrnce na květy. Přidejte na špičku lžičky kyselinu citronovou. Přidáváme především proto, že zabraňuje růstu bakterií, kvasinek a plísní, proto se používá v potravinářství i jako přírodní a bezpečný konzervant. Směs dolijte vodou, aby byly květy ponořené, zakryjte plátýnkem a poklicí a nechte v chladu a tmě do druhého dne louhovat. Přes stejné plátýnko směs přeceďte – úplně vyždímejte do poslední kapky vše, co se povede – získáte tak silný základ na sirup. Směs oslaďte polovinou cukru a začněte zahřívat. Po svaření části tekutiny dochuťte zbylým cukrem. Není nutné použit všechen, řiďte se svou chutí. Podle množství tekutiny lehce sirup svařte, ochuťte a zkoncentrujte tekutinu tak, aby byla sirupovitá. Pro nejlepší limonádu sirup zředíme sodou nebo neperlivou chlazenou vodou, přidáme citrusy, čerstvé bylinky a podle chuti led.

Jablečný džem s bezovými květy



Autor: Labeta

Co potřebujete: Na sirupový základ: 200 g třtinového cukru, 800 ml vody, šťáva z 1 citronu, 20 bezových květů Na džem: 1,25 kg oloupaných nakrájených jablek, trocha zázvoru podle chuti, kůra a šťáva z 1 citronu, želírfix 2:1 (např. Labeta), třtinový želírovací cukr 4:1, kvítky ze 2 velkých bezových květů

Sirupový základ: třtinový cukr spolu s vodou svaříme po dobu 5–10 minut na mírném ohni. Po vychladnutí přidáme citronovou šťávu, promícháme a přidáme bezové květy, které lehce zatížíme, aby zůstaly pod hladinou. Necháme přes noc louhovat v lednici.

Dokončení džemu: vylouhovaný sirup přecedíme, přidáme pokrájená jablka, nastrouhaný zázvor (bez vláken), nastrouhanou citronovou kůru a vaříme do změknutí jablek, asi 5–10 minut podle odrůdy jablek. Poté rozmixujeme tyčovým mixérem. Smícháme třtinový želírovací cukr 4:1 a želírfix 2:1, vmícháme do rozmixovaného ovoce a dobře promícháme. Přivedeme k varu a vaříme 3–5 minut, ke konci přidáme citronovou šťávu. Odstavíme z plotny, přidáme obrané kvítečky z bezových květů a zamícháme. Horkým džemem plníme čisté skleničky, zavíčkujeme, postavíme dnem vzhůru a necháme zchladnout.

Domácí levandulový sirup



Autor: Labeta

Potřebujeme: 100 g levandulových květů (nebo jiných bylinek), 1 bio citron, 200 g bio třtinového želírovacího cukru, 1 lžička kyseliny citronové (např. Labeta), 150 g třtinového cukru

Květy oberte ze stonků (100 g odpovídá asi čtyřem hrstem květů) a vložte na dno hrnce. Citron pokrájejte na tenké plátky a vyskládejte na květy. Zalijte litrem převařené, ale zchladlé vody a nechte pod pokličkou louhovat přes noc, nebo lépe celých 24 hodin. Sceďte květy přes plátýnko a vyždímejte je, co to půjde. Do tekutiny přidejte cukr, želírovací cukr a kyselinu citronovou, začněte svářet a míchat, dokud se vše nerozpustí. Zredukujte tekutinu asi o třetinu, slijte sirup do hermeticky uzavíratelných lahviček, otočte dnem vzhůru a nechte zchladnout.