Má ve vaší kuchyni vše své místo?



Autor: Se souhlasem Lenka Formánková, 1000chutí.cz

I v malé kuchyni je možné se dobře a s přehledem orientovat. Každá surovina a každá kuchyňská pomůcka může mít své místo. Místo by mělo být intuitivní a snadno přístupné. Dejte si čas a projděte si vaši kuchyň. Stává se vám, že některé věci nemůžete nikdy najít? Jako by vaší kuchyní cestovaly, pokaždé měnily místo? Přidělejte novou poličku, háček, závěsný držák. Ať je vše po ruce, lehce v dosahu a vždy tam, kde jste si určili.

Kořenky



Autor: Se souhlasem Lenka Formánková, 1000chutí.cz

Znáte to také? Nespočet sáčků s kořením pohozených v zásuvce. Některé druhy stále přikupujete, protože nikdy pořádně nevíte, které došlo. Situace je nepřehledná a při každém dochucování pátráte po majoránce, pepři, kmínu. Řešení je jednoduché. Pořiďte si dózičky na koření. Vhodné jsou dvě velikosti kořenek. Na koření více používané, a na to vzácnější. Počítejte s investicí, ale vyplatí se. Je to už navěky a ušetříte hodně času i nervů. Kořeněná jídla vás už nebudou děsit. Naopak, dochucování jídel si díky přehlednému uspořádání kořenek zamilujete.

Dózy na potraviny



Autor: Se souhlasem Lenka Formánková, 1000chutí.cz

Mějte základní potraviny ve skleněných, dobře uzavíratelných dózách. Vám se bude v kuchyni lépe orientovat, molům a jiným zvědavcům se bude naopak existovat hůře. S dózami máte přehled, co je třeba dokoupit. Vyhnete se tak neustálému hromadění otevřených a načatých balení, které se jinak neorganizovaně kupí ve skříni či zásuvce.

Kuchyňští roboti



Autor: Se souhlasem Lenka Formánková, 1000chutí.cz

Pokud to jde, mějte kuchyňské pomocníky připravené a sestavené na kuchyňské lince. Máte-li malou kuchyň, najděte pro kuchyňské roboty takové místo, ze kterého nebudete líní je vyndat a použít.

Vaše kuchyň si jednou za čas zaslouží obnovu. Jak vypadají vaše vařečky, prkýnka na krájení, struhadlo? Jsou dřevěné míchačky již zašlé, prkénka vám praskají nebo jich dokonce máte nedostatek? Dopřejte si obnovu. Kupte nové vařečky, pořiďte ty správné velikosti prkének, vyhlídněte si krásné blyštivé struhadlo. Je to malá investice pro vaši peněženku, ale velká radost a úleva pro vaši kuchyň.





Relax a srdeční záležitosti v kuchyni



Autor: Se souhlasem Lenka Formánková, 1000chutí.cz

Mějte v kuchyni věci, které vám dělají radost. Pořiďte si svoji jedinečnou misku na müsli, mějte svůj oblíbený šálek na čaj nebo designovou mísu na ovoce. Vaření může být relax, čas, kdy odhodíte starosti. Může to být příjemně strávený čas v prostoru, kde se cítíte opravdu doma.