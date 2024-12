Úřad a zpracovatelé masa chtějí, ať se vege párky a rostlinné burgery jmenují jinak

Jsou to přesně čtyři roky, co producenti a zpracovatelé masa naposledy hlasitě usilovali o zákaz názvů výrobků, které nejsou z masa, a přesto jejich názvy „masově zavání“. Jde o vegetariánské párky, burgery nebo klobásy. Europoslanci tenkrát rozhodli, že si rostlinné potraviny mohou své trochu matoucí názvy ponechat. Ale tím aktivity proti veganským párkům neskončily.

Po Nemléku zrušíme i veganský párek

Vzpomínáte, když se v mléčném segmentu řešily názvy jako rostlinné mléko, veganský jogurt nebo sýr z ořechů? Tyhle názvy nakonec neprošly, Českomoravský svaz mlékárenský dokonce před čtyřmi lety přiměl výrobce rostlinného nápoje z mandlí, aby změnil zavedenou značku Nemléko, protože prý mate zákazníka. Dnes je z něj tedy Optimistic.

Podobný cíl jako mlékaři má stále i masný průmysl, který se změny nevzdává. Podporu má teď ale i u Ministerstva zemědělství, které připravuje novelizaci vyhlášky o potravinách, zajišťující přesnější definice potravin a pokrmů. Podle něj i Svazu zpracovatelů masa tento návrh zpřehlední používání zavedených názvů, což pomůže českým výrobcům a odstraní zmatky pro spotřebitele.





Je z masa, nebo z kytky? Bez obalu to nemusíte poznat, u baleného párku byste to ale měli poznat vždy Autor: Depositphotos

„Věříme, že se podaří najít vhodné názvy pro imitace masných výrobků obdobně, jako se podařilo najít alternativní názvy pro rostlinné výrobky napodobující mléko,“ píše Český svaz zpracovatelů masa. Z potravin rostlinného původu by tak zmizely názvy jako „veganský řízek“ nebo „rostlinný burger“.

„Pojmenování jako sójový párek nebo bedlový řízek jsou pro spotřebitele zavedená a srozumitelná. Jejich zákaz je absurdní. Navíc hrozí pokuty restauracím, které je budou dál používat na menu. To je byrokratická šikana, ne ochrana spotřebitele,“ řekla vedoucí projektu Rostlinně Lucie Roškotová, podle níž názvy jasně říkají, co od jídla očekávat – jeho tvar, konzistenci i způsob přípravy. „Bez nich bude orientace složitější.“

Souhlasíte s přejmenováním vegetariánských párků a rostlinných burgerů? Ano, myslím, že každá kategorie výrobků má mít své vlastní názvy

Nesouhlasím, doufám, že každý chápe, že rostlinný burger není z masa

Je mi to jedno, tyto produkty nekupuji

Přelepené názvy? Spíše ne

Novelu tedy kritizuje projekt Rostlinně, ale i organizace ProVeg i Svaz obchodu a cestovního ruchu, kteří varují před chaosem, diskriminací českých firem a zásahem do tradiční kuchyně. Naopak podporu má novelizace vyhlášky u Potravinářské komory České republiky a u Českého svazu zpracovatelů masa, který si stojí za tím, že produkty se mají nazývat svými vlastními jmény.

A když půjde o zahraniční produkty, které se budou mít na obalu názvy jako vege burger nebo vege beef? Zakážeme je prodávat, nebo se názvy budou přelepovat?

„Pokud bude převažovat názor, že v anglosaských zemích je již dostatečně vžitý název vegan burger nebo vegan steak, pochopíme tuto situaci. Bylo by pak ale zároveň vhodné pro tyto výrobky stanovit alespoň rámcově kvalitativní znaky. Podle našeho názoru se spotřebitelé mohou oprávněně domnívat, že takovéto výrobky mohou sloužit jako náhrada masa a mělo by to tak tedy být, alespoň pokud se týká skladby základních živin. Pokud se jedná o výrobky jako párek nebo klobása, ty jsou takto označovány především na Slovensku, které však již má obdobnou právní úpravu zavedenou,“ vysvětluje Český svaz zpracovatelů masa.

Hlasů není ani stovka

„Český svaz zpracovatelů masa Vás z výše uvedených důvodů žádá o podporu návrhu vyhlášky, která zachová tradiční zažité názvy masných výrobků a umožní používání srozumitelných názvů. Navrhovaná vyhláška zajistí transparentní prostředí a ve střednědobém horizontu umožní zachovat důvěru spotřebitelů v kvalitu potravin a jejich názvy a prakticky tak ochrání i zájmy producentů rostlinných výrobků,“ píše svaz na svých stránkách, kde má aktuálně (17. 12. večer) podporu 87 lidí.

Je třeba novelizovat vyhlášku, abychom věděli, že vege párek není z pašíka a rostlinný burger z krávy? Dejte nám vědět v naší anketě.