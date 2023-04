Nejoblíbenější rostlinné produkty roku 2022. Vyhrálo ovesné mléko do kafe

Poptávka po rostlinných produktech roste každým rokem. Podle dat agentury Insightlab z loňského roku mají dominantní postavení mezi rostlinnými výrobky mléčné alternativy. Nejdůležitějšími položkami jsou margariny a alternativy mléka, které díky ovesnému nápoji vyhrály i letošní spotřebitelské hlasování o Rostlinný produkt roku.

Rostlinným produktem je produkt z ovsa

„Tak to je něco! V zemi proslavené pro svoje pivo vyhrál ovesný nápoj hlasování o rostlinný produkt roku. Jelikož je pivo také rostlinným produktem, znamená to, že jsme v roce 2022 porazili s naším nápojem nejlepší pivo na světě. Úžasné! Díky moc do Česka!“ komentuje s nadsázkou vítězství Jens Sintéus, prodejní manažer pro export švédské firmy Oatly.

V anketě firma uspěla se svou verzí ovesného nápoje barista, která je navržená speciálně do kávových nápojů. Základem nápoje je ovesná báze (voda, oves 10 %) a řepkový olej. Od tohoto roku poprvé budou moct rostlinné alternativy používat i na baristickém šampionátu.

„Reagujeme na tlak od soutěžících a jejich zákazníků, kteří dávají stále větší důraz na udržitelnost toho, co konzumují. Kavárenská scéna je v tom navíc mnohem pružnější než ta restaurační, a tak může na zvyšující poptávku snadněji reagovat,“ říká Petr Holata, mluvčí Specialty Coffee Association ČR, která každoročně pořádá prestižní festival Barista roku.

Žebříček produktů: Oatly ovesný nápoj barista Nurishh strouhaný Gran Vegiano K-Take It Veggie rybí prsty Garden Gourmet Vuňák Ovsánek drink Pan Hrášek rostlinný plátek Alpro ovesný nápoj TASTES AS GOOD Naturli; Sausages Hellmann´s vegan tatarská omáčka Plant Chef Meat-Free Chicken Style Nugets

Druhé místo má parmazán z acetátu zesíťovaného adipátu škrobu

Oblibu alternativ mléčných produktů dokazuje i druhé místo ankety, na kterém se umístila rostlinná alternativa parmazánu Gran Veggiano od značky Nurishh, jejímž základem je acetát zesíťovaného adipátu škrobu – zahušťovadlo, pitná voda, kokosový olej a aromata.

Po loňském vítězství Camembertu Nurishh jde o další oblíbenou alternativu sýra. Mimochodem, společnost Nurishh spadá do skupiny Bel, světového výrobce v kategorii sýrů balených v jednotlivých porcích. Mezi jejich nejznámější sýry patří Veselá kráva, Kiri či Mini Babybel.





Maso z rostlin nahradily rostlinné nápoje

„Rostlinné alternativy mléčných výrobků jsou stálicí. V žebříčku oblíbenosti vystřídaly alternativy masa, které zažívaly boom před třemi až čtyřmi roky, kdy se to jen hemžilo novinkami typu burgerů, párečků nebo rostlinného mletého. Těmi už je trh ale nasycen a dominanci přebírají právě alternativy mléka a výrobků z něj. Do loňského roku však na trhu chyběly alternativy mořských plodů, ale to se změnilo a už i v této kategorii máme zajímavé a oblíbené novinky,“ hodnotí vývoj trhu s rostlinnými výrobky Lujza Demuthová, koordinátorka projektu Rostlinně, který anketu o nejlepší Rostlinný produkt roku organizuje.

Její slova o mořských plodech potvrzuje i třetí (a čtvrté) místo ankety, na kterých skončily rostlinné rybí prsty privátní značky Kauflandu K-Take It Veggie, jejichž základem je voda, texturovaný koncentrát, sójové bílkoviny 17 %, pšeničná mouka a řepkový olej. (4. místo má rostlinný tuňák nazvaný Vuňák od Garden Gourmet, ten je tvořen dle tabulky složení pitnou vodou, hrachovou bílkovinou, řepkovým olejem a pšeničnou bílkovinou).