Kapr se dříve připravoval na modro. Dnes se hlavně smaží, vyzkoušejte podkovy

Chov kaprů v Česku

Kapr obecný (latinsky Cyprinus carpio) patří mezi paprskoploutvé sladkovodní ryby. Jak jeho název napovídá, řadí se do čeledi kaprovitých, přičemž v České republice je zároveň největším zástupcem této čeledi. Uvádí se, že se jedná o vůbec první druh ryby, která se u nás začala chovat a následně využívat pro produkci masa.

Tato ryba se stala velmi oblíbenou zejména z toho důvodu, že rychle roste a disponuje kvalitním, chutným masem. S rozvojem rybníkářství v 17. století se proto kapr začal čím dál tím více objevovat v české kuchyni. Kromě hospodářského chovu na maso se však jedná také o druh významný pro sportovní rybolov.

Většina kaprů chovaných na území ČR je určena pro export do zahraničí. Chov těchto ryb je přitom často kritizován, jelikož pro zvýšení produkce se do vod přidává hnojivo a krmivo. Mnohdy přitom dochází k přehnojení, následkem čehož dochází ke snížení kvality vody a velkému úhynu ryb. Navíc má chov kaprů na svědomí úbytek původních druhů živočichů a rostlin v rybnících a nádržích.





Základní popis kapra

Pro kapra je charakteristické robustní tělo s krátkou hlavou. Ústa ryby směřují dolů, z horního rtu mu vyrůstají čtyři fousky a v tlamě se nachází pět stoličkových zubů, pomocí nichž zpracovává potravu. Na kulatém hřbetě se nachází velice široká, šedomodrá hřbetní ploutev a tělo ryby je pokryté šupinami. Setkat se ale můžete také s takzvaným lyscem, který má šupin výrazně méně než kapr šupinatý, a dále s kaprem hladkým, který nemá šupiny téměř žádné.

Kolik má kapr kostí?

Kosterní soustavu ryby tvoří kostra hlavy, trupu, ocasu a ploutví. Nejmenší kosti, kterých se lidé obvykle obávají, když kapří maso konzumují, se nachází v části trupu. Základem kostry je páteř, jež se skládá z obratlů, takzvaných trnových výběžků a 16 párů žeber. Průměrný počet kostí nacházejících se v těle kapra je zhruba 99.

Co se týká kosterního svalstva, od zadní kosti lebky až po ocasní ploutev vede podkožní boční sval, který je zároveň nejmohutnějším svalem v těle ryby. Jedná se přitom zejména o příčně pruhované svalstvo. To je pro člověka velmi dobře stravitelné, jelikož disponuje kratšími svalovými vlákny. K přípravě kapřích řízků se pak zpravidla používá maso z oblasti trupu a ocasu.

Kde se kapr obecný vyskytuje?

Kaprům se dobře daří v rozlehlých či menších stojatých i tekoucích sladkých vodách, kde se nachází měkké nebo středně tvrdé dno. Najít ho přitom můžete na většině území Evropy i dále ve světě. Tato ryba není příliš náročná na životní podmínky. Nejvhodnější teplota vody pro něj je v rozmezí 18 až 25 ℃, avšak zvládne se přizpůsobit i jiným teplotám.

Vánoční recepty z kapra

Kapr k Vánocům prostě patří. Pokud jste mu doposud nepřišli na chuť, ať už kvůli kostem, které obsahuje, nebo pro jeho specifickou chuť, neměli byste ho zatracovat. Možná jste jen nepřišli na to, jak jej správně připravit. Někdy může být nesprávně zpracované maso cítit rybnou či bahnem. Toho se ale lze jednoduše vyvarovat.

Nejvíce rybího odéru se nachází ve slizu, kterým je kapr pokrytý, když si jej přinesete domů. Proto je potřeba rybu před zpracováním nejprve pořádně omýt. Abyste se zbavili zápachu úplně, stačí ji po umytí naložit přibližně na půl hodiny do mléka. To má totiž schopnost zápach z ryby vytáhnout, stejně jako je tomu například v případě jater či ledvinek.

Řízky z kapra

Ačkoliv řada hospodyněk má řízky z kapra zvládnuté na jedničku, určitě se mezi vámi najdou i tací, kteří je ještě nikdy nepřipravovali. Sice to není zrovna raketová věda, ale vždy se hodí mít nějakou tu nápovědu po ruce. Proto jsme pro vás níže sepsali základní recept na tuto vánoční lahůdku.

Ingredience:

podkovy z kapra,

strouhanka,

hladká mouka,

vejce,

sůl,

citrónová šťáva,

rostlinný olej.

Postup:

Kapří podkovy nejprve omyjte, osušte, položte naplocho na prkénko a podél páteře je rozpulte na dva filety. Z každého filetu pak ještě odřízněte na vnitřní straně žebra. Do hřbetní části masa (silnější část filetu) pak udělejte několik krátkých a ne příliš hlubokých řezů. Maso poté osolte, pokapejte citronovou šťávou a dejte asi na 30 minut až hodinu do lednice.

Připravte si tři talíře. Do jednoho vysypte hladkou mouku, do druhého vyklepněte vejce a do třetího dejte strouhanku. Vajíčko v druhém talíři rozšlehejte s troškou vody a osolte. Kapra vyndejte z lednice, osušte papírovou utěrkou a postupně filety obalujte nejprve v mouce, pak ve vejci a nakonec ve strouhance.

Do pánve nalijte asi 1 cm vysokou vrstvu oleje a nechejte jej rozehřát na střední teplotě. Jakmile je olej rozehřátý, smažte na něm obalené filety do zlatova z obou stran. Osmažené řízky dejte okapat na mřížku, pod kterou vložíte plech nebo tác, kam bude odkapávat přebytečný olej. Takto připravené řízky můžete rovnou servírovat s bramborovým salátem.

Kapr na modro

Předtím, než se u nás začal kapr na Vánoce podávat v podobě řízku, se obvykle v domácnostech připravoval takzvaně „na modro“. Pokud byste si chtěli udělat Vánoce ve staročeském stylu, doporučujeme vyzkoušet si tento recept. Třeba vám bude chutnat ještě více než kapr smažený na pánvi v trojobalu.





Ingredience:

kapr naporcovaný na podkovy,

150 g kořenové zeleniny,

cibule,

bobkový list,

nové koření,

celý pepř,

tymián,

sůl,

cukr,

ocet.

Postup:

Jako první si připravíte vývar z kořenové zeleniny, cibule, bobkového listu, nového koření, pepře a tymiánu, který následně ochutíte solí a octem. Kapří podkovy osolte a nechejte několik minut odpočinout při pokojové teplotě. Následně je vložte do vývaru, kde je necháte přibližně 5 až 10 minut velice zlehka (téměř bez bublání) povařit.

V novém hrnci poté svařte ocet s cukrem. Uvařené maso vyndejte z vývaru a naservírujte na talíř s libovolnou přílohou. Následně podkovy na talíři ještě zalijte připraveným svařeným octem a trochou vývaru. Na vrch dejte oříšek másla, nasekanou petrželku a k masu přidejte také zeleninu z vývaru. Dobrou chuť!