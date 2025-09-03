Nebezpečnou látku možná máte v laku na nehty i doma. V salónech už se používat nesmí

Zákaz platí v celé Evropě a týká se kosmetiky s obsahem látky Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide neboli TPO. Dráždí kůži a může vyvolávat zarudnutí, svědění či jiné projevy alergické reakce. Navíc je toxická pro reprodukci. Více jsme o ní a o zákazu psali zde.
„Při opakovaném nebo dlouhodobém vystavení může poškozovat plodnost a negativně ovlivnit vývoj plodu. U laboratorních zvířat byly zaznamenány změny na varlatech, narušení menstruačního cyklu či zhoršení kvality vajíček, tedy snížení reprodukční schopnosti,“ popsal Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví a zástupce hlavní hygieničky.
Riziko hrozí především při vdechování prachu nebo kontaktu s pokožkou před vytvrzením gelu.
Na stolku doma ano, ale…
My jsme zjišťovali, zda TPO obsahuje i kosmetika, kterou lidé mají doma. Teoreticky to možné je. Vyskytuje se zejména v gelech a lacích na nehty, které se vytvrzují pomocí pícek s UV nebo LED světlem. Případně v lepidlech, kterým se uchycují na víčka umělé řasy. Zatímco UV Lash Systém na vytvrzování přilepených řas je především záležitostí kosmetických salónů, malé přístroje na nehty se běžně kupují i pro domácí použití.
Bez ozáření UV nebo LED světlem k polymeraci a ztvrdnutí nanesené hmoty přípravku nedojde a tudíž ve výrobcích, jako jsou běžné laky na nehty, které zaschnou samovolně po odpaření ředidla-těkavé látky obsažené v laku, se nepoužívá a ve složení ji nenajdete, vysvětluje Dagmar Jírová, vedoucí Národního referenčního centra pro kosmetiku při Státním zdravotním ústavu.
LED či UV lampu si můžete pořídit domů za pár stovek, samotné gelové laky nemusí být výrazně dražší než ty, které se používají bez vytvrzení světlem.
Jak zjistit, zda je v kosmetice TPO
TPO byl až do zákazu v kosmetice pro nehtovou modeláž celkem běžnou látkou. Není však jedinou, která ztuhnutí způsobuje, takže ani UV gel na nehty TPO nutně obsahovat nemusí.
Jak to ověřit? Podle odborníků jednoduše: podívejte se na složení.
V jakémkoliv kosmetickém přípravku, ať již pro domácí či profesionální použití, lze TPO ve složení identifikovat. Pokud je jeho součástí, musí být pod tímto názvem uvedena v seznamu ingrediencí na obale kosmetického přípravku, říká Dagmar Jírová.
Seznamu ingrediencí musí předcházet slovo „Ingredients“, po kterém následují všechny složky kosmetického přípravku v pořadí dle klesající koncentrace. Která je tedy uvedena jako první, té je v kosmetice vůbec nejvíce.
Někteří prodejci gelových laků pak upozorňují, že kromě samotného názvu a zkratky TPO, může mít pojmenování této škodliviny ještě jiné varianty. Třeba Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide, (2,4,6-trimethylbenzoyl) diphenylphosphine oxide nebo 2,4,6-Trimethyl benzoyldiphenyl phosphine oxide.
Ale pozor, existují i názvem podobné látky, kterých se zákaz netýká. Např. Ethyl phenylphosphinate (TPO-L) nebo Phenyl bisphosphine oxide (BAPO).
Domácí kosmetiku vyhodit nemusíte
Pokud už byste nějakou kosmetiku s TPO doma našli, pak vězte, že vyhazovat ji nutně nemusíte. Zákaz se totiž vztahuje jen na profesionální použití. Doma vám zásoby na kosmetickém stolečku či v zrcadle nikdo kontrolovat nebude. A to platí i v případě, že si kosmetička vezme takový lak na nehty ze svého salónu domů – prodat ho ale nesmí.
Pokud si to aplikuje kosmetička sama na sobě, tak si sama poškozuje zdraví z vlastní vůle, což jí nikdo nemůže zakázat, uvádí odbornice.
Kdo by ale chtěl dobrovolně používat něco, čím si může poškodit zdraví? Lepší je lak s TPO vyhodit a nahradit je jiným, který také tuhne pod LED či UV světlem, ale TPO neobsahuje.
Existují jiné, méně toxické varianty této látky, které nemají dosud identifikovány reprotoxické účinky a používají se ve složení jako alternativa, potvrzuje Dagmar Jírová.
Běžně se prázdné lahvičky od laků dají vhodit do skla. Ty, ve kterých jsou zbytky kosmetiky, pak do směsného odpadu. V případě těch s obsahem TPO bude ale lepší odevzdat je na místech určených ke sběru nebezpečného odpadu. Tedy třeba ve sběrném dvoře nebo mobilních stanovištích.
Pozor na lepidla na řasy
U lepidel na umělé řasy, které rovněž tuhnou světlem, je situace komplikovanější, a to i v salónech krásy.
Dagmar Jírová upozorňuje, že lepidla mohou být někdy řazena pod kosmetiku, vesměs ale patří do jiné kategorie – jsou považované jen za chemické přípravky, jež slouží k připevnění
předmětu. To ale také znamená, že TPO v nich může být obsaženo i nadále. Jeho používání přitom ani u lepidel není bezpečnější. Pokud lepení řas provází procedura s LED či UV světlem, měli by se zákazníci zajímat o obsah lepidla.
Je třeba si vyžádat bezpečnostní list k tomuto přípravku (Safety Data Sheet). V něm lze TPO identifikovat jako nebezpečnou látku buď dle chemického názvu nebo dle čísla CAS 75980–60–8, radí vedoucí Národního referenčního centra pro kosmetiku při Státním zdravotním ústavu.
Zákaz pro používání v salónech
Zákaz prodeje, používání či jiného nakládání s kosmetickými prostředky s TPO platí od 1. září 2025 pro všechny, kteří je používají profesionálně, tedy třeba kosmetické salóny a nehtová studia. Vypotřebovat nesmí ani zásoby.
Za nedodržení mohou hygienici uložit pokutu. Maximální výše činí tři miliony korun, pokud je prohřešek opakovaný.
Protože zákaz začal platit teprve v pondělí, zaměříme se zpočátku spíš na edukaci a budeme upozorňovat provozovatele salonů, ve kterých bychom výrobky s obsahem TPO našli, že je již nemohou používat, říká Petra Batók, mluvčí Hygienické stanice Hlavního města Prahy.