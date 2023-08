Začalo to jako chřipka, ale pak téměř ochrnula. Před encefalitidou přitom chrání očkování

Paní Kateřina si nejprve myslela, že se prostě jen nachladila nebo má chřipku. Vyléčila ji a doufala, že to nejhorší má za sebou. Po pár dnech se ale onemocnění vrátilo a průběh byl mnohem horší.

„Zvracela jsem, měla jsem horečky a velké bolesti hlavy. Vůbec jsem v tu dobu netušila, co mě ještě čeká,“ říká Kateřina. Vydala se za svým praktickým lékařem, který jí předepsal léky na zvracení. Jenže ty samozřejmě nepomohly, další den byl zase horší než ten předchozí.

„Cítila jsem se bezvládná, podlamovaly se mi nohy, byla jsem slabá a pak jsem spadla ze schodů,“ vzpomíná pacientka.

Při pádu si navíc poranila hlavu a tak hned zavolala záchrannou službu, která ji převezla na urgentní příjem. V nemocnici jí zrentgenovali hlavu, dali kapačku na zmírnění horečky a udělali rozbor krve, ze kterého ale bohužel nic nezjistili, a tak mohl Kateřinu její přítel odvézt zpět domů.





Vozík, vysoké horečky, CT hlavy a ještě čtyři hodiny čekání

„Do bytu mě táhl večer přítel i s dcerkou, nemohla jsem sama udělat ani krok, jak jsem byla slabá. Opět začaly vysoké horečky přes 39, léky ani trochu nezabíraly a já jsem celou noc nezamhouřila oko,“ popisuje Kateřina.

Ráno se opět vydali do nemocnice, protože potíže neustávaly, ale naopak se zhoršovaly. Na urgentním příjmu čekali 3,5 hodiny kvůli registraci pacientů na přijetí. „Byla jsem v tak bezvládném stavu, že jsem už musela být na vozíku, a po čtyřech hodinách čekání jsem konečně dostala kapačku, která naštěstí zabrala na horečku, a ještě mi udělali rozbor krve,“ dodává.

Jenže z rozboru se bohužel lékaři opět nic nedozvěděli, a tak byla povolána neuroložka, která Kateřinu poslala na CT hlavy a magnetickou rezonanci. Následovaly také další odběry krve a tentokrát i mozkomíšního moku. Žena pak zůstala hospitalizovaná na neurologii.

„Den po hospitalizaci se došlo k výsledku, že trpím zánětem mozku vlivem vážnější klíšťové encefalitidy, a navíc zjistili, že mám centrální kvadruparézu, tedy obrnu všech čtyř končetin, středně těžkého až těžkého stupně,“ popisuje.

V nemocnici na infekčním oddělení Kateřina strávila 10 dní a poté se vrátila domů, kde čekala na uvolnění lůžka na rehabilitačním oddělení. Tam pak zůstala dva týdny.





Zapojení zpět do normálního života díky terapiím

Nyní se už Kateřina snaží o návrat do běžného života. Pomáhají jí při tom terapie v centru Sarema ve Zlíně.

„Chůze byla nejistá a o berlích, chůze po schodech nebo klek byly pro paní Kateřinu nemyslitelné. Celková svalová síla byla velmi slabá. Po společné konzultaci jsme si určili cíle, na které jsem se při terapii zaměřili,“ uvedla Jana Galbavá, terapeutka ze Saremy Zlín.

Kateřina navštěvovala centrum intenzivně tři týdny a dodnes stále ambulantně dochází na dvouhodinové terapie třikrát do týdne. „Tyto ambulantní terapie absolvuje paní Kateřina dodnes. Do budoucna by bylo vhodné absolvovat další intenzivní rehabilitace, které jsou však velmi nákladné,“ řekla Galbavá.

„Po prvních týdnech intenzivní terapie TheraSuit konceptu paní Kateřina zvládá samostatnou chůzi bez pomocí berlí, schody do prvního patra s dopomocí. Její progres je znatelný od prvního týdne naší společné spolupráce,“ řekla terapeutka.

TheraSuit je program, který poskytuje výjimečnou léčebnou tělesnou rehabilitaci pro klienty s neurologickými onemocněními, jako jsou cévní mozková příhoda, dětská mozková obrna, vývojová opoždění, traumatická poranění mozku, meningitida, encefalitida a další. Jeho klíčovou součástí je stabilizační oblek, který využívá pružné gumičky vně oblečku ke zmírnění nerovnoměrného svalového napětí u dětí.

Před klíšťovou encefalitidou ochrání očkování

Klíšťová encefalitida je infekční virové onemocnění způsobené viry rodu Flavivirus, které napadá nervový systém. Toto onemocnění se vyskytuje celosvětově a na člověka se přenáší nejčastěji infikovaným klíštětem. Výjimečně může dojít k nákaze konzumací potravin z tepelně nezpracovaného mléka, sýrů a jogurtů, avšak to má oproti klasickému nakažení lehčí průběh.

Inkubační doba encefalitidy je zpravidla 7–14 dní a mívá nejčastěji dvě fáze. První se označuje jako „chřipková“. Projevuje se bolestí hlavy a svalů, zvýšenou teplotou, nevolnostmi, nechutenstvím a trvá pár dní. Druhá, následující fáze je onemocnění trvající až tři týdny, při němž se objevuje horečka, zvracení, světloplachost, velké bolesti hlavy a také neurologické symptomy – postižení centrální nervové soustavy, což znamená třes, závratě, poruchu paměti a spánku a dezorientaci. Až u třetiny nemocných se rozvíjí tzv. postencefalitický syndrom, který se projevuje řadou neurologických a psychiatrických problémů:

obrny obličejových svalů,

paralýza horních končetin,

chronické bolesti hlavy,

poruchy spánku,

poruchy soustředění a rovnováhy,

deprese a emoční výkyvy,

změna osobnosti.

Léčba je čistě symptomatická, neexistují totiž žádná konkrétní antivirotika. Nejlepší je proto prevence, konkrétně očkování. Česká republika je zemí s nejvyšším výskytem tohoto onemocnění, proto se vyplatí očkování podstoupit, a to zejména v případě, že často pobýváte v přírodě. Očkování se doporučuje také lidem, kteří hodně sportují ve venkovním prostředí, chodí na procházky se svými domácími mazlíčky či jezdí na dětské tábory.

Vakcínu proti klíšťové encefalitidě od 1. ledna 2022 hradí zdravotní pojišťovny osobám starším 50 let. Ostatní si očkování musí zaplatit sami. Cena jedné dávky vakcíny se obvykle pohybuje kolem 900 korun. Přičemž mnohé pojišťovny následně poskytují příspěvek.