VZP ode dneška navyšuje některé příspěvky svým klientům. Které a jak?

O změnách v příspěvcích jednala v minulých dnech správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). A dospěla k názoru, že tři příspěvky z fondu prevence zvýší o tisíce. O změnách VZP informovala v zaslané tiskové zprávě.

„Vzhledem k rostoucím cenám zboží způsobeným vysokou inflací navrhujeme navýšení příspěvků u programů, kde je růst cen nejvíce patrný. To je mj. u speciálních dietních potravin. Chceme tím podpořit naše klienty, aby mohli i při současné inflaci nadále dodržovat doporučení lékařů a dietní omezení,“ říká Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP ČR pro služby klientům.

Navýšení příspěvků se týká dietního programu a prevence cukrovky.

Dietní program

Doposud VZP nabízela svým klientům, celiakům, příspěvek na bezlepkovou dietu v hodnotě maximálně 6000 Kč. Nově bude navýšen o 2000 Kč a bude činit 8000 Kč.

Pro klienty s diagnózou vybraného dědičného metabolického onemocnění, kteří musí dodržovat přísnou nízkobílkovinnou dietu, VZP zvyšuje příspěvek z 10 000 Kč na 12 000 Kč.





„Oba příspěvky na speciální dietní potraviny či obědy jsou určeny dětem do 18 let a studentům do 26 let. Budou vypláceny ve dvou termínech, a to od 1. 7. do 31. 8. a od 1. 11. do 31. 12,“ informovala mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Oba příspěvky VZP poskytuje 2× ročně vždy za jednotlivá uplynulá pololetí (v jednom pololetí mohou celiaci čerpat až 4000 Kč, pacienti se vzácnými vrozenými metabolickými vadami až 6000 Kč). O příspěvek je nutné žádat za každé pololetí samostatně. K žádosti není třeba předkládat platební doklady o nákupu vhodných potravin nebo platbě jídel. Nevyčerpaná částka za 1. pololetí se nepřevádí do 2. pololetí.

Prevence diabetu mellitu

Další příspěvek, jenž se s příchodem července navyšuje, je určen diabetikům na zdravotní pomůcky. Nově budou moci čerpat tento benefit v hodnotě 3000 Kč oproti současné tisícovce.

„Příspěvek je určen dětem i dospělým. Lze ho využít na jednu či více pomůcek či služeb, jako jsou např. dezinfekční potřeby, jehly k inzulinovým perům, testovací proužky či pedikérské ošetření,“ doplnila mluvčí pojišťovny.

O peníze klient žádá pojišťovnu zpětně. K žádosti je nutné připojit doklad o zaplacení dané pomůcky/služby, který v den podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce.