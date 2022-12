Na čerpání většiny bonusů zbývá pojištěncům VZP poslední týden

Každá ze zdravotních pojišťoven má svůj vlastní bonusový program. Prostřednictvím něj zpětně svým pojištěncům proplácí část peněz vydaných na aktivity či pomůcky podporující zdraví.

Celkové množství peněz, které do preventivních programů pojišťovny mohou za rok převést, mají zastropované. V tom, na co příspěvky poskytnout a za jakých pravidel je možné jej čerpat, ale mají celkem volnou ruku. Bonusy proto využívají i jako lákadlo pro potenciální zájemce o registraci.

Žádost o příspěvek je u VZP nutné podat do 15. 12.

Například u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) musí být její pojištěnci a zájemci o některý z bonusů ve střehu. O většinu příspěvků lze požádat pouze do čtvrtku 15. prosince včetně. Následující čas do konce roku pojišťovna už jen žádosti zpracovává a rozesílá klientům peníze, a to buď na účet nebo složenkou.

Pouze do tohoto termínu pojišťovna přijímá například žádosti o příspěvek na očkování třeba proti chřipce, klíšťové encefalitidě, žloutence, HPV, rotavirům, meningokokovi nebo pneumokokovi. Čerpat bonus lze také na očkování proti planým neštovicím. Získat lze zpětně 200 až 1500 Kč.

Termín je závazný také pro podávání žádostí o proplacení částky v případě sezení u terapeuta (až 5000 Kč) či části peněz vydaných za dlouhodobé pohybové sportovní aktivity, a to i u dětí od 1 roku (u dospělých činí až 500 Kč, u dětí až 800 Kč).





Do 15. 12. 2022 je možné požádat u VZP o příspěvek na: Pohybové aktivity,

pomůcky a služby pro diabetiky,

očkování,

zvýšení dostupnosti psychosociální podpory,

trénink paměti,

odvykání kouření. Zdroj: VZP

Pro žadatele platí, že pojišťovna vyžaduje doložení nároku dokladem o zaplacení, přičemž datum na něm nesmí být starší 3 měsíců.

Žadatel zároveň nesmí pojišťovně dlužit peníze a v době podání žádosti nesmí být již přeregistrovaný u jiné zdravotní pojišťovny. Podrobné podmínky čerpání najdete na webu VZP.

O příspěvky může žádat pojištěnec VZP starší 15 let. V případě dětí například jejich rodiče.

Nejrychlejší cestou, jak je možné žádost podat v termínu, je vyplnit ji prostřednictvím aplikace Moje VZP. Ale pozor, ten, kdo do ní ještě nemá zřízen přístup, musí počítat s tím, že kvůli ověřování některých informací ze strany pojišťovny zřízení přístupu do aplikace trvá nějaký čas.

Žádost lze poslat také poštou či datovou schránkou. V těchto případech hraje roli datum podání dokumentu. Jednou z možností je vložit vytištěnou žádost také do sběrného boxu nebo poštovní schránky některé z poboček.

O některé příspěvky lze žádat až do konce roku

Existují ale výjimky. Například o některý z příspěvků pro těhotné a maminky mohou ženy žádat až do 31. prosince. Navíc část příspěvků není vázána na kalendář, ale termín porodu – žádat o proplacení peněz lze do 12 měsíců od data porodu.

Až do 31. prosince lze žádat také o příspěvek na nízkobílkovinnou dietu pro vzácné vrozené metabolické vady nebo bezlepkovou dietu.

Je nutné ale upozornit, že termín 31. prosince neplatí pro podání žádostí prostřednictvím aplikace Moje VZP, datovou schránkou nebo při podání poštou. Pokud si někdo vybere jednu z těchto cest, musí žádost o níže uvedené příspěvky zaslat rovněž nejpozději 15. prosince.