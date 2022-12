Ostruhy na patě nemůžete ignorovat. Ani kdybyste chtěli

Nemoc nepřichází po špičkách, ale na tvrdo, po patách či ploskách nohou. Co krok, to ostré došlápnutí na sadu jehel. Člověk by nejraději nevytáhl paty z domu, jak to bolí. Sportování, výlety i každý krok mířený do práce znamená pro člověka s patním výrůstkem překonání sebe sama. Patní ostruha o své existenci totiž dává vědět už při první ranní cestě do koupelny, po dlouhém sezení, větší zátěži, ale i když se jen po večerech oddáváte sledování televize. Jak už ji jednou máte, tak se prostě o slovo hlásí téměř nepřetržitě a hlasitě.

Ostruha patní kosti není doménou stáří, už i třicátníci s ní mají své neblahé zkušenosti. Kde tkví příčina a jak vlastně vzniká toto bolestivé onemocnění dolních končetin? Jak se jí zbavit? Připravili jsme pro vás body prevence. Dozvíte se také, jak fungují rady babky bylinkářky a jak patní ostruhu léčí moderní medicína.

Bolest paty neznamená nutně patní ostruhu



Autor: Isifa.cz Patní ostruhu s jistotou určí až lékař

Trápí vás výše uvedené příznaky? To ještě neznamená, že vám na patě vyrostla kůstka, která stojí za vašimi obtížemi. Nedá-li vám spát bolest na zevní straně paty, může se jednat o postižení šlach na zevní straně bérce, případně o potíže Achillovy šlachy.

Příčinu bolesti, kterou procházíte, osvětlí pouze návštěva u lékaře. Ten, na základě rentgenového snímku, určí příčinu bodavých došlapů.

Nejsem kovboj, proč mám ostruhy?

Rentgen proveden, ortel vyřčen? Viníka hledejte v předsíni i v lednici. Ostruha patní kosti totiž nejčastěji vzniká nošením nesprávné obuvi, zvláště pak bot na vysokém podpatku. Bez viny nezůstává ani nadváha či genetické dispozice. Avšak ostruha může být i pozůstatkem někdejšího poranění paty, následek propadlé klenby a nezřídka kdy může být součástí i jiných revmatických poruch.





„Patní ostruha je vlastně zvápenatělá šlacha na plosce nohy, která vybíhá od patní kosti dopředu k jednotlivým prstům. Bolest doprovázející onemocnění patními ostruhami je způsobená usazováním vápenitých solí do šlachy, popřípadě zánětem,“ říká vedoucí lékař radiologie z Onkologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze, Radek Zapletal.

Občas to píchne, ale omezení nepociťuji

Pokud jsou vaše obtíže v počáteční fázi a bolesti u vás nejsou na denním pořádku, můžete vyzkoušet řadu bylinných odvarů, obkladů a krémů. Léčitelé vychvalují domácí masti z kostivalu nebo levandule, které se nejčastěji aplikují na noc.

Babské rady zas do popředí staví obklady ze zelných listů, pomazání kyškou, či odvar z kostivalu (pozor na vnitřní užití, kostival lékařský obsahuje toxické látky, proto jeho dlouhodobé a nadměrné užívání není doporučováno). Velké ohlasy má vratič obecný. Výluh z jedné větvičky a následná teplá koupel nohou prý dokáže divy.

Bylinky, ale ve většině případů fungují jen jako malá náplast na velkou ránu. Pakliže ortoped na rentgenovém snímku odhalí patní výrůstek (ať už na zadní či spodní straně paty) nasadí protizánětlivou mast a naordinuje fyzikální terapii, která spočívá v ozařování laserem, ultrazvukem či elektroléčbou. Doporučí ortopedické pomůcky, které odlehčí patu snížením zátěže na postižené místo. Většinou se jedná o silikonové vložky do bot, tzv. podpatěnky.

Šetrné způsoby léčení však kýžené výsledky přinést nemusí, proto nastává fáze 2, fáze bolestivá. Lékař provede obstřik místa injekcí kortikoidů. Tato aplikace sice od bolesti výrazně uleví, ale vzhledem k vedlejším účinkům ji nelze provádět příliš často.

V boji proti malému, leč život znepříjemňujícímu výrůstku nově pomáhá aplikace rázové vlny a radioterapie.

Bolest rázem zmizí. Rázovou vlnou

Tedy pokud máte peněz nazbyt. Rázovou vlnu k odstranění patní ostruhy totiž zdravotní pojišťovny nehradí, je třeba sáhnout do vlastní kapsy pro minimálně 2000 Kč za pět hodinových sezení. Ale investice se prý vyplatí. Na webových stránkách specialisty na ortopedii a traumatologii pohybového aparátu Petra Martinka najdeme informaci o dlouhodobých studiích v Německu a Švýcarsku, kde je účinnost rázové vlny na ostruhy uváděna jako 95%. Což je v medicíně číslo nevídané.

Ještě je tu radioterapie a operace

Ačkoliv RTG vlny nejsou obecně moc populární, v případě patní ostruhy jsou aplikované dávky významně nižší než dávky u ozařování onkologických nemocí. Jak říká Radek Zapletal z Onkologické kliniky Thomayerovy nemocnice: „Je nutné provádět indikaci této léčebné metody velice uvážlivě, a to až po vyčerpání metod ostatních. Je potřeba důkladně zvážit, jestli je tato metoda opravdu vhodná, a to především u mladých pacientů, u žen, u kterých nelze vyloučit těhotenství a při ozařování na lokalizaci, která je nějakým jiným způsobem poškozena, například předchozím poleptáním nebo po omrzlině.“

Nejzazší variantou je léčba invazivní, tedy operace, kdy se výrůstky lidově řečeno odsekají. Operace se většinou provádí na obou nohách naráz. Při volbě této záchrany od bolesti je třeba počítat s dlouhou dobou rekonvalescence a velmi obtížnou chůzí v prvních týdnech po zákroku.

Pomůže homeopatie?

Jsou nemoci, pro které má medicína spíš jen slova útěchy, říká Tomáš Karhan, pediatr, který se roky zabývá homeopatií. Jako příklad, kde může tento způsob léčby účinně pomoci, uvádí právě patní ostruhy. „To je velmi obtížně zvladatelné a nepříjemné. Ovšem existuje homeopatický lék z lávy islandské sopky Hekla, který si s nimi umí poradit. A povedlo se mi to i u mé vlastní tchyně, odstranit je, a to přesto, že ona už chudák musela i v zimě chodit v botách bez paty. Po několika dnech od podání léku jí ostruhy začaly měknout a vytratily se. Teď už je léta bez potíží,“ říká lékař v rozhovoru.

Správné obutí jako prevence

Vyvarujte se celodenního nošení vysokých podpatků, je-li to nezbytné, přes den nechte nohy alespoň chvíli odpočinout a řádně plosky namasírujte. Vhodný je i dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, rekreační sport a celkové nepřetěžování kloubů (nenosit těžká břemena, redukce nadváhy).

Nohy jsou tím, co během dne nejvíce zatěžujeme, dopřejme jim proto každodenní relax s mazáním, masírováním a protahováním prstů. Ostruhy tak nebudou mít šanci vyrůst.