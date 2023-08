Nová technologie rozpozná srdeční selhání týdny předem, funguje pro pacienty s implantátem

Představte si, že si zapisujete do mobilní aplikace, jak se cítíte, a pár dní na to vám zavolá váš lékař, abyste se dostavili na kontrolu, protože vám hrozí zdravotní komplikace a s ní spojená hospitalizace.

Pacient zaznamená symptomy

Přesně takovou možnost mají v Česku první pacienti se srdečním selháním, kteří mají srdeční implantát společnosti Biotronik a využívají nově vylepšenou pacientskou aplikaci. Do ní zaznamenávají své symptomy, jakmile je pocítí. Kromě toho mají k dispozici všechny důležité informace o svém implantátu nebo o vývoji své srdeční frekvence v čase. „Z druhé strany“ pak do systému nahlíží lékař, který prostřednictvím aplikace také může pacienta kontaktovat zprávou.

Systém HeartInsight, do kterého se data z aplikace dostávají, sleduje řadu parametrů a na základě jejich vyhodnocování umí předpovědět blížící se srdeční kolaps i potřebu hospitalizace.

Skóre počítá umělá inteligence

„Implantát monitoruje určité fyziologické funkce, jako jsou srdeční frekvence, výskyt arytmií, hrudní impedanci atd. Na základě toho v kooperaci s umělou inteligencí spočítá tzv. skóre srdečního selhání, které je definované pro každého pacienta, a to pomocí dálkové monitorace odesílá do centra. Skóre se automaticky updatuje a v případě, že se toto skóre přesáhne, znamená to, že dochází ke změnám, ke zhoršení. A to je ten moment, kdy se dá preventivně zasáhnout: změnou léčby, úpravou, nějakým zákrokem. Můžeme zlomit ten nepříznivý vývoj a zabránit vzniku srdečního selhání,“ popsal kardiolog Marián Fedorco z Fakultní nemocnice Olomouc.





„Tento parametr byl studovaný italskými autory na skupině čítající přes 900 pacientů. Ukázalo se, že senzitivita byla velice vysoká v predikci předcházení epizody srdečního selhání. V průměru 42 dnů před vznikem dekompenzace byl poslaný alert, už tehdy byly známky, že skóre srdečního selhání je zvýšené. Falešné epizody byly velice raritní, zhruba jedna za 17 měsíců sledování pacienta,“ dodal Fedorco.

Falešná pozitivita je jen velmi nízká

„Výhoda technologie HeartInsight spočívá mj. v tom, že lékařům poskytuje nízkou míru falešných výstrah. 66procentní citlivost výstrahy, předpovídá 2 ze 3 hospitalizací se srdečním selháním. Všechna data zobrazuje v jednom přehledném řídicím panelu a včas dokáže upozornit na zhoršující se příznaky srdečního selhání ještě dřív, než nám je pacienti nahlásí,“ vysvětlil profesor Miloš Táborský, člen výboru České kardiologické společnosti a přednosta I. interní kliniky LF UP a FN Olomouc, a dodal:

„Zavedení této technologie do každodenní klinické praxe znamená pro pacienty delší a bezpečnější život v domácím prostředí s důrazem na optimalizaci léčby a pozitivní spolupráci lékaře a pacienta.“

Technologie je dostupná pacientům se srdečním implantátem od firmy Biotronik. Pacienti nemusí podstupovat nový zákrok, lékaři mohou funkci nastavit i těm, kdo už implantát mají z dřívější doby.

Uklidňuje mě, že jsem pod dohledem

Jedním z prvních pacientů, kteří už novinku využívají, je pan Pavel, který s nemocným srdcem bojuje celý život.





Narodil se totiž s nedomykavostí chlopně, první problémy se u něj projevily ve 23 letech, kdy také podstoupil první operaci. Byla mu implantována biologická aortální chlopeň. „Po patnácti letech jsem musel podstoupit další operaci, kdy mi byla chlopeň vyměněna za mechanickou,“ popsal Pavel.

I po této operaci se cítil dobře a podnikal lovecké a rybářské výpravy do zahraničí. Netrvalo však dlouho a zdravotní potíže se vrátily. „Po řadě vyšetření mi byl implantován kardioverter-defibrilátor, který mě značně uklidnil a vrátil bez většího omezení k mým do té doby běžným aktivitám,“ pokračoval.

Před pár lety se u něj znovu objevily problémy s arytmií a on začal například dostávat velmi často bolestivé výboje od defibrilátoru. „Například když jsem měl proslov na rodinné oslavě, dostal jsem během něj tři výboje. Zřejmě se projevil adrenalin z celé té situace, nervozita… Nikdo to na mě nepoznal, ale bylo to nepříjemné,“ popsal.

Nakonec mu byla diagnostikována nedomykavost mitrální chlopně a sdělena diagnóza – srdeční selhání. „Během následujícího roku jsem prodělal dvakrát katetrizační ablaci,“ řekl.

Novou technologii vítá. „Vědomí, že jsem díky ní trvale ,pod dohledem‘ svého ošetřujícího lékaře, mě uklidňuje,“ sdělil. Práce s aplikací není podle jeho slov nijak složitá a určitě by ji doporučil i ostatním kardiakům. „Nijak se jí nezatěžuji. Spoléhám na to, že díky ní má můj lékař potřebné informace,“ dodal na tiskové konferenci.

Co je to srdeční selhání?

Srdeční selhání je stav, kdy srdce nedokáže dodat do těla dostatek krve. Nedokáže tak zajistit dostatečný přívod okysličené krve k tělesným orgánům. Třemi hlavními příznaky srdečního selhání jsou dušnost, únava a otoky – např. kotníků apod. Další symptomy pak zahrnují např. přetrvávající kašel, nechutenství, nevolnost, zrychlení tepu aj.

V dospělé populaci dosahuje prevalence srdečního selhání 1–2 procenta dospělých a s věkem se zvyšuje. Od přibližně jednoho procenta u osob mladších 55 let až na více než 10 procent ve věku 70 let a více.

Léčíte se se srdcem a oběhovým systémem? Ne, nemám žádné potíže Ano, mám vysoký tlak Ano, mám arytmii Ano, mám anginu pectoris Ano, mám jiné srdeční potíže Zobraz výsledek

Pacientů se srdečním selháním je víc než diabetiků

Počty pacientů se srdečním selháním podle profesora Táborského extrémně narůstají. „V roce 2018 to bylo téměř 300 tisíc nemocných. Za rok 2022 se ale blížíme k půl milionu pacientů se sníženou ejekční frakcí. A k tomu máme dalších 700 tisíc pacientů se srdečním selháním se zachovalou ejekční frakcí. Takže v komplexním pohledu na srdeční selhání epidemiologicky předstihujeme diabetes, protože ten kolísá na 1,1 milionu pacientů a my jsme asi na 1,2 milionu pacientů. Jde o obrovskou populační zátěž a musíme si s ní vědět rady,“ uvedl kardiolog.

Pacient se srdečním selháním navíc v naprosté většině případů netrpí jen srdečním selháním. Velmi často má i vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol, diabetes či nedostatečnou funkci ledvin. „Je to tedy velmi komplikovaný pacient,“ upozornil Táborský.