Cvičit se dá i s velkými prsy. Tohle jsou sporty, které zabrání bolesti zad

Že to ženy s vyvinutým poprsím nemají lehké, potvrzují mnohé studie – trpí vyšší bolestivostí hrudníku a až 85 procent žen s velkými prsy uvádí, že je trápí bolesti zad. Zdravotní potíže umocňuje fakt, že se kvůli studu či nepohodlí vyhýbají cvičení a sportu – více například v této studii.
S velikostí košíčků se úměrně zvyšuje riziko svalových a kosterních problémů. Zatímco ženy s velikostí B uvádějí bolesti zad pouze v pěti procentech případů, u těch s velikostí košíčků DD/E a víc už je to 17 žen z 20.
Bolavá záda, a to ve všech oddílech páteře, jsou u žen s velkým poprsím častým problémem. Nejvíce bývá postižena krční a hrudní páteř, na které je při stoji, vsedě i při chůzi vyvíjen nepřetržitý tah. Tím se tyto svaly jednoduše přetěžují, což způsobuje samotnou bolest. Pokud se tyto signály přehlíží, mohou být dále ovlivněny i nižší oddíly páteře a celkové nastavení držení těla, vysvětluje hlavní fyzioterapeutka pražské FYZIOkliniky Iva Bílková. Navíc nepřetržitým přetěžováním svalů krční páteře mohou podle ní vznikat i bolesti hlavy či ramen.
Trápí vás bolesti zad?
Přetěžované svaly zad, krku, ramen i lopatek je třeba protahovat, ty oslabené zase posilovat. Pozornost si podle fyzioterapeutů zaslouží také střed těla a cviky na správnou aktivaci hlubokého stabilizačního systému.
Takzvaný core při dostatečném zpevnění napomáhá ke zlepšení celkového nastavení těla nejen v prostoru, ale i při pohybu. Ženy s většími prsy se obvykle potýkají se špatným držením hrudníku a potřebují pracovat s krční páteří – posilovat zkrácené svaly na přední straně krční a bederní páteře a zrelaxovat, protahovat ty na zadní straně šíje a beder. U cvičení lze využít různých cvičebních pomůcek v podobě overbalu či cvičební gumy. Na internetu je mnoho návodných videí, ale nemáte-li jistotu, zda jednotlivé cviky cvičíte správně, je vhodné poradit se s odborníkem, popsala Iva Bílková.
Řada žen se kvůli velkým prsům cvičení a sportování zcela vyhýbá, necítí se v aktivním pohybu dobře nebo dokonce pociťuje bolesti. To, kdy ženy začínají vnímat větší poprsí jako omezení při sportu, je velmi individuální.
Záleží nejen na velikosti košíčku, ale i na typu sportu, postavě, pevnosti a tvaru prsou. U některých žen mohou překážet prsa velikosti D, u jiných E a více. Důležitou roli hraje také míra prověšení a celkové těžiště prsou, vysvětlil Petr Pachman, primář Medicom Clinic Brno.
Podle anglické studie 15 až 20 procent dospělých žen uvádí, že pro ně velikost prsou představuje bariéru k fyzické aktivitě. U dívek během puberty je to výrazně více — 46 procent. Značná část účastnic průzkumu přiznala jako důvod nesportování bolest nebo pocit diskomfortu.
U žen s velkým poprsím jsou vždy problematičtější sporty s větší mírou poskoků či sporty kontaktní. V dnešní době ale existují velmi kvalitní sportovní podprsenky, které prsa dokáží stáhnout k hrudníku a při doskocích, běhu nebo nárazu znemožnit prsům pohyb, tedy tah a váhu na šíjové a hrudní svaly a měkké tkáně prsou. Není proto důvod se pohybu vzdávat, podotkla Iva Bílková.
Kromě svižné chůze jsou pro ženy s velkými prsy ideální vodní sporty jako plavání nebo aqua aerobik, kdy vztlaková síla vody zmenšuje váhu a pohyb prsou. Vhodná je také jóga, pilates nebo společenský tanec. V podstatě jde podle fyzioterapeutky o jakékoli cvičení, které rovná páteř a koriguje postavení ramen do šíře, vzad a dolů.
Nezatracujte ale ani obávaný běh. Ženy s velkým poprsím určitě běhat mohou, důležitý je však právě výběr podprsenky, která poskytuje při cvičení potřebný komfort, snižuje namáhání citlivé vazivové tkáně prsou a zamezuje vzniku strií či povislých ňader. Vhodná sportovní podprsenka také může zabránit nechtěným oděrkám či otlakům. S běháním začínejte postupně – nejprve si zvykněte na rychlou chůzi, poté zařaďte indiánský běh (chůze v kombinaci s během) a až poté přejděte na ‚regulérní‘ běh, sdělila Iva Bílková.
Jak poznat správnou velikost?
Špatnou, nepadnoucí podprsenku nosí odhadem víc jak 80 procent žen. Situaci tím mohou ještě zhoršit. Na sportovní aktivity je vhodná stahovací podprsenka nekompresního typu, která na rozdíl od kompresních neomezuje v pohybu. Měla by mít pevné švy, široká ramínka, silnější zapínání nebo přetažení přes hlavu. Správnou velikost poznáte tak, že si pod ramínka a spodní lem dáte dva prsty a podprsenka by neměla škrtit. Neměla by bránit v dýchání, ale přitom by měla maximálně eliminovat pohyb prsou a zajišťovat jim potřebnou podporu.
Při výběru podprsenky se nebojte několikrát poskočit či uklonit, abyste věděly, jak se v ní budete cítit během pohybu.
Pokud bolesti zad, šíje či hlavy přetrvávají a žena je limitována ve svých denních činnostech, navrhují lékaři chirurgické zmenšení prsou.
Sport je častější důvod pro zmenšení prsou u mladších žen, které jsou aktivní a prsa je při pohybu omezují. U klientek ve středním nebo vyšším věku pak většinou převládají zdravotní důvody – nadměrná váha prsou zatěžuje krční páteř, způsobuje bolesti zad, problémy s výběrem podprsenky i celkový diskomfort v běžném životě, uzavřel Petr Pachman.