Velikonoce změní prodejní dobu obchodů. Některé dny nakoupíme, jindy ne

Děti si velikonoční prázdniny užijí už od čtvrtka 2. dubna, první státní svátek je ale až Velký pátek, který připadne na 3. dubna. V ten den budou obchody prodávat podle běžné otevírací doby. Stejně tomu bude o víkendu, a to s jedinou výjimkou. Prodejny řetězce Penny zavřou v neděli už v 18 hodin, aby zaměstnanci mohli být dřív doma.
Velikonoční pondělí, tedy 6. dubna, budou mít velké obchody ze zákona zavřeno. Menší prodejny do 200 metrů čtverečních, lékárny nebo obchůdky na nádražích mohou mít otevřeno i v tento den.
Jak s online obchody?
Svátky se dotknou i online supermarketu Košík.cz. „Na Velký pátek a o celém velikonočním víkendu funguje doručení nákupů z Košíku bez omezení se standardní otevírací dobou. Na Velikonoční pondělí bude možné objednávat v Praze a středních Čechách, ale v ostatních regionech si dáme pauzu a nákupy budeme doručovat hned od úterka,“ uvedl obchodní ředitel Košík.cz Jan Navrátil. Rohlík.cz bude rozvážet v běžném režimu, naopak navýší kapacity.
Tesco zase pro své zákazníky připravilo možnost využít službu Klikni+Vyzvedni ve dnech 23. března až 5. dubna zdarma. Služba umožňuje vyzvednout si objednávku přímo v obchodě v čase, který si zákazník sám vybere. „Usnadnit zákazníkům život je pro nás prioritou, obzvlášť o svátcích, kdy je čas s rodinou nejcennější. Proto nabízíme možnost pořídit všechny velikonoční potřeby online, rychle, pohodlně a za stejné ceny jako v našich hypermarketech,“ řekl Phil Bennett, ředitel online podnikání pro střední Evropu.
Prodejní dobu o svátcích upravuje zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který začal platit 1. října 2016. Nařizuje, že obchody nad 200 metrů čtverečních musí mít během některých svátků zavřeno. Na dodržování zákona dohlíží Česká obchodní inspekce (ČOI) a za jeho porušování uděluje pokuty.