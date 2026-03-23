Vitalia.cz  »  Rodina  »  Nakupujeme  »  Velikonoce změní prodejní dobu obchodů. Některé dny nakoupíme, jindy ne

Velikonoce změní prodejní dobu obchodů. Některé dny nakoupíme, jindy ne

Anna Dvořáková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Autor: Shutterstock
Blíží se svátky jara a spolu s nimi i změny v otevíracích dobách obchodů. Jak si na Velikonoce nakoupíme, je dáno zákonem.

Děti si velikonoční prázdniny užijí už od čtvrtka 2. dubna, první státní svátek je ale až Velký pátek, který připadne na 3. dubna. V ten den budou obchody prodávat podle běžné otevírací doby. Stejně tomu bude o víkendu, a to s jedinou výjimkou. Prodejny řetězce Penny zavřou v neděli už v 18 hodin, aby zaměstnanci mohli být dřív doma.

Velikonoční pondělí, tedy 6. dubna, budou mít velké obchody ze zákona zavřeno. Menší prodejny do 200 metrů čtverečních, lékárny nebo obchůdky na nádražích mohou mít otevřeno i v tento den.

Jak s online obchody?

Svátky se dotknou i online supermarketu Košík.cz. „Na Velký pátek a o celém velikonočním víkendu funguje doručení nákupů z Košíku bez omezení se standardní otevírací dobou. Na Velikonoční pondělí bude možné objednávat v Praze a středních Čechách, ale v ostatních regionech si dáme pauzu a nákupy budeme doručovat hned od úterka,“ uvedl obchodní ředitel Košík.cz Jan NavrátilRohlík.cz bude rozvážet v běžném režimu, naopak navýší kapacity.

Tesco zase pro své zákazníky připravilo možnost využít službu Klikni+Vyzvedni ve dnech 23. března až 5. dubna zdarma. Služba umožňuje vyzvednout si objednávku přímo v obchodě v čase, který si zákazník sám vybere. „Usnadnit zákazníkům život je pro nás prioritou, obzvlášť o svátcích, kdy je čas s rodinou nejcennější. Proto nabízíme možnost pořídit všechny velikonoční potřeby online, rychle, pohodlně a za stejné ceny jako v našich hypermarketech,“ řekl Phil Bennett, ředitel online podnikání pro střední Evropu.

Využijete státní svátek k nákupům?

Zobraz výsledek

Prodejní dobu o svátcích upravuje zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který začal platit 1. října 2016. Nařizuje, že obchody nad 200 metrů čtverečních musí mít během některých svátků zavřeno. Na dodržování zákona dohlíží Česká obchodní inspekce (ČOI) a za jeho porušování uděluje pokuty.

Prodavačka v supermarketu upravuje ananas a další zboží v regálu

Státní svátky na obzoru. Víte, jak při nich bude otevřeno? Udělejte si kvíz

V Česku slavíme čtrnáct státních svátků, ale náš kvíz – ptáme se na to, jak o nich mají obchody otevřeno – má jen třináct otázek. Jak je to možné? Na jeden den, hned na ten první v roce, připadají totiž svátky dva. A navíc, říkat všem těmto dnům státní svátky není úplně přesné.
Spustit kvíz
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Anna Dvořáková

Šéfredaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Áčko z mrkve, déčko ze sluníčka. Zkuste si, co víte o vitaminech
1/11 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

Jak si sáhnout na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

Zaměstnanci musejí do hlášení doplnit údaje o zaměstnancích

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Problémy s pánevním dnem prozradí zácpa či inkontinence
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).