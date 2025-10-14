Vasektomie a sterilizace může být i na pojišťovnu. Ale jen hodně výjimečně

Je mi přes 60 let, mám dvě děti, dalším bych se nebránil, ale problémem je ten věk. Děti mají nárok na tátu. Dá-li pánbůh, zdravého, aby se třeba nestalo, že v patnácti místo, aby se táta staral o ně a byl pro ně příkladem, se oni starali o něj, vypráví v dokumentu ČT Dobrovolně neplodný fotograf Eugen Kukla, proč se rozhodl podstoupit vasektomii.
Co se dozvíte v článku
K tomu, aby šel na přerušení chámovodů, měl i další důvody. Třeba ten, že jej
na stará kolena kondom a další klasické antikoncepce přestávají bavit. Dalším důvodem bylo také zdraví partnerky.
Kvůli antikoncepci uměle rozhazovat složitý a krásný biologický cyklus ženy, to pro mě není, dodává v intimní zpovědi.
Kolik stojí sterilizace
Eugen Kukla je jedním z tisíců mužů, kteří vasektomii podstoupili jako formu antikoncepce. Zájemci si ji většinou hradí ze svého. Ceny se u vasektomie pohybují od 6 000 do 17 000 korun. Cena sterilizace, což je chirurgický typ trvalé ženské antikoncepce, činí 15 000 až 25 000 korun.
Podstoupit zákrok na pojišťovnu? Jen pokud jsou k tomu závažné zdravotní důvody, ať už vlastní nebo ty, které provází jejich partnera či partnerku. Jinými slovy, třeba tehdy, pokud by případné těhotenství znamenalo ohrožení života. Podmínkou hrazené vasektomie či sterilizace je indikace, tedy doporučení od lékaře, například urologa, psychiatra, genetika.
V případě vasektomie také schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny. U sterilizace takový souhlas nutný není.
Sterilizace/vasektomie se hradí z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze ze zdravotních důvodů, a to pacientům od 18 let, říká Elenka Mazurová, mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP). Které zdravotní důvody to jsou, však není nikde přesně vyjmenované.
Obecně by se dalo říct, že zdravotní indikaci by měl určit vždy specializovaný lékař dané odbornosti, dodává Mazurová.
Pokud někdo chce podstoupit zákrok jako formu antikoncepce na vlastní náklady, může tak učinit nejdříve v jedenadvaceti letech. Ženy, které rodí císařským řezem, mohou tento zákrok podstoupit v rámci této operace – musí však tuhle možost zvážit předem, je totiž potřeba k tomu dát souhlas minimálně 14 dní před zákrokem. Smysl to tedy dává především u plánovaných sekcí.
V takovém případě zaplatí jen poměrnou část nákladů. V pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady například 2000 korun, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 1500 korun. Ceny se místně docela liší, v Benešově to stojí čtyři tisíce, ve Vsetíně tisícovku.
Kdy lékaři zákrok doporučí
Oba zákroky indikují třeba lékaři v Nemocnici v Brandýse nad Labem. Podle Mileny Mrňové, specialistky tamější urologické ambulance, jsou vždy hodnocené individuálně. Třeba sterilizaci či vasektomii na pojišťovnu doporučují v brandýské nemocnici pokud:
Chirurgické metody trvalé antikoncepce
- Vasektomie - přerušení chámovodů, aby se spermie nedostali do močové trubice
- Sterilizace - přerušení, uzavření, odstranění vejcovodů, aby vajíčko nedoputovalo do dělohy
- další těhotenství nebo porod by vážně ohrozily zdraví nebo život pacienta či partnerky. Jde o případy, kdy těhotenství může přivodit závažné zdravotní komplikace. Může jít například o těžká srdeční, renální, plicní onemocnění, malignity, genetické choroby apod.
V tomto případě může zákrok indikovat lékař, potvrzuje ho odborná komise,vysvětluje lékařka Milena Mrňová.
- existuje vysoké riziko přenosu závažného dědičného onemocnění na potomky. V tomto případě může indikaci stanovit i genetické pracoviště
- existují individuální zdravotní důvody pacienta vyhodnocené lékařem, například při závažné nemoci pohlavních orgánů
- došlo k poškození zdravotního stavu při jiné operaci, například pánve
Vasektomii na pojišťovnu může podstoupit i muž, jež chce ochránit zdraví své manželky nebo partnerky.
Pomáhá třeba ženám, kterým hormonální antikoncepce způsobuje intoleranci a může zásadně ohrožovat jejich zdraví, podotýká Romana Richterová, vedoucí Urologického centra jednodenní péče brandýské nemocnice.
Pro představu o tom, jak často se tentok zárok dá podstoupit na pojišťovnu, čísla z ČPZP, jež má 1,3 milionu pojištěnců a je třetí největší tuzemskou zdravotní pojišťovnou. Ta uvádí, že mezi roky 2020 až 2025 uhradila sterilizaci 359 ženám, u mužů se žádosti o schválení pohybují v jednotkách za rok.
Pojišťovny uhradí metodu řezem
Zákrok na pojišťovnu ovšem znamená, že muž či žena si nemohou vybrat způsob, jakým lékař zákrok provede. Detail popisu zdravotního výkonu ukazuje, že třeba u vasektomie pojišťovny hradí jen metodu řezem. I ta je sice ambulantní, ale déle se hojí než méně invazivní ošetření chámovodů vpichy.
Pokud si chce pacient sám vybrat metodu, musí si vše zaplatit ze svého. Příplatkový režim, kdy by pacient jen doplácel rozdíl v úhradě a ceně, u vasektomie a sterilizace neexistuje.
Bezplatné vasektomie výjimkou
Trvalá, chirurgicky provedená antikoncepce na pojišťovnu je spíše ojedinělá. Alespoň co se vasektomie týká, protože počty uhrazených operací lze dohledat přes statistiky Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).
Data ukazují, že v roce 2022 prošlo hrazenou vasektomií pět pacientů. V roce 2023 graf ukazuje nulu. Vidět je také to, že od roku 2010, kdy hrazenou vasektomii podstoupilo 23 mužů, počty operací na vrub pojišťoven klesají.
Podobná je situace u žen při sterilizaci laparotomickou nebo vaginální cestou (viz vysvětlení níže). V roce 2023 takových pacientek zdravotní pojišťovny vykázaly osm. A také tyto zákroky mají v úhradách klesající tendenci, protože v roce 2010 se úhrady týkaly jedné stovky žen.
Statistiky ÚZIS také ukazují, že početněji je mnohem více zastoupená sterilizace při císařském řezu. V roce 2023 ji postoupilo 884 žen.To je podobný počet pacientek jako v letech před tím. Od roku 2014 je počet pacientek, které lékaři sterilizují při císařském řezu, stabilní.
Tyto počty ale nemusí pokrývat všechny pacientky. Sterilizace se totiž často provádějí při operaci kvůli jinému zdravotnímu problému. Kromě zmiňovaného císařského řezu může jít například o operací vejcovodů nebo operaci břicha provedené z jiného důvodu, než je sterilizace.
Typy zákroků
Vasektomie
Probíhá přes šourek, někdy s nutností šití. Hospitalizace není nutná.
- klasická - metoda se dvěma řezy
- bezskalpelová - provedená dvěma drobnými vpichy
Sterilizace
Lze jí docílit třemi chirurgickými metodami, může být v celkové anestezii nebo lokálním umrtvení, často vyžaduje hospitalizaci.
- laparoskopicky - miniinvazivně přes břicho, s hospitalizací
- laparotomicky - otevřeným přístupem přes břišní stěnu, často při císařském řezu, s hospitalizací
- hysteroskopicky - přes pochvu (vaginálně) a dělohu, může jít i o ambulantní metodu