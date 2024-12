Gynekologie zavedla plošné poplatky. Pacientky si to však nenechaly líbit

Rádi bychom Vás informovali, že od 1. listopadu 2024 bude zaveden poplatek ve výši 300 Kč za každé vyšetření. Součástí každého vaginálního vyšetření zůstává platba za jednorázová vyšetřovací zrcadla 150 Kč, oznámila v říjnovém e-mailu klientkám soukromá pražská klinika GP Medical. Spoluvlastní ji lékaři Kateřina Kolková a Petr Kolek, jež je zároveň primářem Gynekologicko-porodnického oddělení ve Fakultní Thomayerově nemocnici.

Část klientek kliniky ale zavedení automaticky vybíraného poplatku rozčílilo, protože klinika má podepsané smlouvy s pěti zdravotními pojišťovnami, které ji za péči platí.

Ostatně, když jsme čtenář a čtenářky vyzvali, abyste redakci upozornili na vybírání plateb u lékařů, byla to právě ceník GP Medical, na který poukazovali nejčastěji. Rozhořčené pacientky ale nepsaly jen do Vitalie, obrátily se také na pražský magistrát, zdravotní pojišťovny nebo Ministerstvo zdravotnictví. A úřady, zatím tedy jen formálně, se jich zastaly.

Ministerstvo: Poplatky jsou nezákonné

Z odpovědí, které redaktorce poskytla jedna z klientek GP Medical, vyplývá, že Ministerstvo zdravotnictví označilo poplatky kliniky za nezákonné. V e-mailu také zástupce úřadu ženě vzkázal, že ministerstvo ví o tom, že v gynekologických ambulancích nejsou nelegální platby ojedinělé, což může ženy omezovat v jejich právu na svobodnou volbu poskytovatele zdravotní péče.





Pokud poskytovatel (…) požaduje úhradu za ‚standardní‘ vyšetření (zde ve výši 300 Kč), postupuje v rozporu s právními předpisy , píše Tomáš Troch, ředitel odboru regulace cen a úhrad. Rovněž v případě, že poskytovatel vyšetření (…) podmiňuje úhradou za jednorázová vyšetřovací zrcadla (zde ve výši 150 Kč), je jeho postup v rozporu s právními předpisy, dodává dále a adresátce závěr odůvodňuje (celý dopis z ministerstva si přečtěte v galerii).

Tomáš Troch v e-mailu upozorňuje, že pokud gynekolog jednorázová zrcadla klientkám nabízí, může za ně chtít úhradu, ale jak vyžádání materiálu, tak zaplacení částky musí být ze strany žen dobrovolné. A navíc lékař musí vedle této ženami placené varianty stále poskytovat i tu plně hrazenou, jelikož v opačném případě omezuje právo pojištěnce na poskytnutí hrazených zdravotních služeb v zákonném rozsahu .

Problematická pak je z hromadně rozeslaném e-mailu úhrada 1000 Kč za nezrušení termínu, na který žena nedorazí. Zástupce ministerstva upozorňuje, že peníze by mohla klinika vybírat pouze tehdy, kdyby měla s pacientkami předem sjednané, za jaké situace pacientovi vzniká povinnost ji zaplatit a jaká bude její výše. Jednostranné oznámení částky nestačí.

Od tohoto poplatku ale klinika nejspíš upustila, protože v prosinci její ceník žádnou takovou pokutu nezahrnoval a z listopadové zkušenosti čtenářky, která šla na preventivní prohlídku, nevyplývá, že by klinika ženám předkládala smlouvy na pokutu individuálně.

V závěru Tomáš Troch píše, že adresátka není jedinou, kdo si na GP Medical na ministerstvu stěžoval, a proto informace ministerstvo postoupilo pražskému magistrátu, aby zdravotnické zařízení zkontroloval. Odbor zdravotnictví magistrátu vydává na území hlavního města oprávnění k poskytování zdravotních služeb a také jej může odejmout. Příští rok navíc dostane do rukou, stejně jako další krajské úřady, možnost nelegální poplatky pokutovat, a to až do výše jednoho milionu korun (více o nových pokutách jsme psali zde).

Mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman na dotaz Vitalia.cz 26. listopadu uvedl, že magistrát do tohoto data obdržel do deseti podnětů ve věci neoprávněného vybírání poplatků společností GP Medical. V současné době provádíme šetření, abychom zajistili nezbytné podklady pro vyhodnocení podnětů. Teprve poté, co budou shromážděny veškeré nutné podklady, bude možné šetření uzavřít, dodává Hofman.

Možné porušení smlouvy s VZP

Chováním ordinací GP Medical se zabývá také VZP. Všeobecná zdravotní pojišťovna v rámci svých kompetencí prověřuje všechny okolnosti. Pokud bude zjištěno porušení smlouvy ze strany poskytovatele zdravotních služeb, bude pojišťovna postupovat v souladu se smlouvou, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.

Existuje totiž možnost, že poplatky smlouvu mezi ordinacemi GP Medical a VZP porušují. Zmiňuje se o tom i pracovník VZP, který odpovídal na podnět jedné z žen.

Vyžadování plošného poplatku v částce 300 Kč za každé vyšetření, o kterém poskytovatel v uvedeném e-mailu dále informuje, není v souladu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění a se smlouvou, kterou má poskytovatel s VZP ČR uzavřenou. To platí za předpokladu, že poplatek je požadován od pacientek, které nechtějí čerpat nadstandardní či doplňkové služby nehrazené ze zdravotního pojištění, píše v e-mailu Petr Svoboda, vedoucí Oddělení kontroly VZP.

Do 26. listopadu do VZP dorazilo zhruba dvacet dotazů, stížností nebo upozornění na nestandardní postup GP Medical. Pojišťovna všem klientkám odpověděla. V první řadě je informujeme, že pokud nemají zájem o nehrazené služby, nejsou povinny poplatek hradit. V odpovědi je také uvedena žádost, aby pojišťovnu informovaly, pokud jim z důvodu nezájmu o nehrazené služby a neuhrazení poplatku nebude poskytnuta péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění, popisuje Viktorie Plívová.





Jednu z odpovědí pojišťovny poskytla redaktorce čtenářka. Lze z ní vyčíst, že lékaři nesmí poplatky omezovat přístup k hrazené péči a také to, že popisovaný komfort , kterým GP Medical při vybírání peněz argumentuje, nelze vnímat jako nadstandard – jde třeba o objednání na čas, telefonicky, e-mailem či SMS, možnost objednání v pozdních odpoledních hodinách nebo ošetření při akutních potížích.

Klinika se ke stížnostem nevyjádřila

Redaktorka oslovila na konci listopadu i GP Medical. E-mailem přes recepci doktoru Kolkovi zaslala otázky na to, proč vybírá nelegální poplatky a zda u nadstandardu dává ženám možnost volby. E-mail zůstal bez odpovědi, ačkoliv redaktorce přišlo potvrzení, že byl přečten. Klinika ovšem upravila ceník, protože v současné době v něm chybí sankce za neomluvenou absenci. Poplatek za plastová zrcadla i komfortní služby nehrazené ze zdravotního pojištění v něm stále zůstává.

Hněv žen se ale zdravotnickému zařízení může vrátit kromě kontrol i tak, že část klientek uteče jinam. Čtenářka redaktorce popisala, že při její listopadové prevenci byla čekárna nezvykle prázdná a ona do ordinace vcházela načas, což také nebývalo běžné. Dodala také, že sice zaplatila 150 korun za plastové zrcadlo, dalších 300 Kč po ní ale na recepci nikdo nechtěl a tento poplatek ani nikdo nezmínil.

Na otázku, zda část registrovaných pacientek odešla, GP Medical neodpověděla. Ve větším počtu k tomu ale nejspíš nedošlo, protože najít v Praze jinou gynekologii, kde neberou žádné poplatky, začíná být téměř nemožné. Redaktorka si to před třemi lety vyzkoušela v testu, o němž jsme psali zde, a je to i její osobní zkušenost z minulosti.