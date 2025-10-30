Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Lékárna  »  Chybí vakcíny proti žloutence, hlásí lékaři i očkovací centra. Mimořádně dorazí 125 tisíc dávek

Chybí vakcíny proti žloutence, hlásí lékaři i očkovací centra. Mimořádně dorazí 125 tisíc dávek

Hana Válková
Dnes
Autor: Depositphotos.com
Stát vstupuje do obchodování s vakcínami proti žloutence A. Ty totiž kvůli velkému zájmu došly. Zájemci o očkování musí čekat, ačkoliv nemoc se dál rychle šíří.

Ještě před zhruba třemi týdny byly vakcíny pro děti i dospělé k mání. A to jak na žloutenku A, tak na kombinaci proti žloutenkám A i B. Nyní ale řada ordinací a třeba i síť očkovacích center největšího distributora hlásí, že ani jedna z nich není

Do obchodování s očkovacími látkami proto vstupuje stát. Ministerstvo avizovalo, že průběžně dojednává mimořádné dodávky – celkem  zajistilo nad běžnou distribuci 200 tisíc očkovacích dávek. Další jsou na cestě.

Dorazí další desetitisíce vakcín

Podle rezortu během pěti týdnů dorazí do Česka 125 tisíc vakcín proti hepatitidě A. O mimořádném závozu kombinované vakcíny pro žloutenku A i B se úřad nezmiňuje.

Zda to bude stačit pro první i druhé dávky u všech, kteří se očkovat chtějí, je otázkou. Zájem o vakcinaci neutichá stejně jako zrychluje šíření hepatitidy A, zejména v metropoli. Právě vysoký počet nakažených vedl i k nebývale vysokému zájmu o očkování, což vedlo k vyluxování zásob pro standardní sezónuMinisterstvo uvádí, že v letošním roce bylo první dávkou naočkováno již téměř 150 tisíc osob, což je trojnásobek oproti loňsku.

Mimořádné závozy vakcín probíhají již od letních měsíců, nicméně Česká republika není jedinou evropskou zemí potýkající se s vyšším výskytem viru hepatitidy A, což vedlo k celoevropskému nárůstu poptávky, vysvětluje v tiskové zprávě.

Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek pro Vitalia.cz již dříve uvedl, že lhůty pro přeočkování jsou poměrně flexibilní a proti hepatitidě A chrání již první dávka.

Očkování proti žloutence: Jak je to s nutností dodržet rozestup mezi dávkami

Čím se v Česku očkuje

U žloutenky A jsou na trhu za běžné situace dostupné tři očkovací látky, a to pod názvy Avaxim, Havrix a Vaqta. U kombinované vakcíny proti A i B v současnosti je na trhu pouze vakcína Twinrix.

Vakcíny jsou do jisté míry zástupné. To znamená, že pokud je člověk rozočkovaný jednou, může lékař při druhé dávce použít i vakcínu jiného názvu. 

Očkování žloutenkou B je součástí povinné hexavakcíny pro nejmenší děti. Na trhu je také jako monovakcína Engerix-B a Fendrix určená dospívající a dospělé s onemocněním ledvin.

Kromě očkování existuje proti žloutence B také tzv. pasivní imunizace Neohepatect. Tedy injekce léku přímo s protilátkami. Používá se ale jen ve zvláštních případech. Třeba k ochraně novorozenců infikovaných matek nebo při transplantaci pacientů s tímto onemocněním.

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

