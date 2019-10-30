Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Z václavek si můžete uvařit skvělý guláš. Sbírejte jen mladé houby a dobře je povařte

Z václavek si můžete uvařit skvělý guláš. Sbírejte jen mladé houby a dobře je povařte

Petr Havel
30. 10. 2019
Václavka obecná nebo také žlutoprstenná (Armillaria mellea)
Autor: Shutterstock
Václavky patří mezi houby, které v lese sbírá málokdo. Roste jich přitom spousta, zvláště na pařezech a v jejich okolí. Jsou mírně jedovaté, ale když je dobře povaříte a budete sbírat jen ten správný druh, pochutnáte si. Na druhou stranu, ani je nezkoušejte sušit, na to se skutečně nehodí.

Kromě celé řady všeobecně sbíraných hřibovitých hub roste ve zdejších lesích také množství hub pařezových, a to především právě na podzim. Většina houbařů přitom pařezové houby nesbírá, zčásti proto, že takové houby příliš neznají, a ještě častěji proto, že je nepovažují za houby jedlé.

To se týká mimo jiné i václavek, označovaných v atlasech hub obvykle jako nejedlé nebo mírně jedovaté, což je ovšem tvrzení částečně nadsazené.

Václavky lze jíst, musíte ale vědět které a jak

Jistá „nejedlost“ václavek nicméně existuje – jednak jde o houby nepříliš aromatické a také poměrně tuhé, což ovšem platí pro většinu pařezových hub. Také proto se doporučuje sbírat pouze mladé klobouky václavek o průměru kolem pěti centimetrů – třeň je totiž ještě tužší než klobouk. Pokud přitom václavky rostou, není s dostatkem „houbové hmoty“ problém – trsy václavek se skládají často z desítek jednotlivých hub.

Václavka je klasická podzimní houba, která začíná růst kolem svátku svatého Václava (28. září), což jí také dalo jméno. V lesích ji ale můžeme sbírat obvykle po celý říjen i v listopadu, pokud neuhodí mrazy.

Najít v nich můžeme několik druhů václavek, především pak václavku obecnou (spíše v listnatých lesích), smrkovou (ve smrkových a jehličnatých lesích), vzácně pak hlíznatou, bezprstennou či severskou.

Všechny druhy václavek jsou přitom v praxi jedlé – vyžadují však tepelnou úpravu, a to alespoň po dobu dvaceti minut! Jinak může jejich konzumace skutečně způsobit žaludeční potíže.

Jak václavky poznat

Václavky jsou poměrně typické, jen je třeba vědět, čeho si všímat. Klobouk mívá medově hnědou až žlutohnědou barvu s drobnými šupinkami, které jsou u mladých plodnic výraznější a časem mizí. Lupeny jsou světlé, bělavé až nažloutlé, později lehce hnědnou. Charakteristickým znakem je prsten na třeni, zbytek závoje, který odlišuje václavky od podobných druhů šupinovek. Třeň bývá poměrně tuhý, vláknitý a směrem ke kořenu často tmavne.

🌲 Kde je nejčastěji najdeme

Václavky rostou na pařezech, kořenech a podhoubí stromů, především listnatých (břízy, buky, duby), ale často i na smrkových pařezech. Najdeme je hlavně v okrajích lesů, na mýtinách a podél cest, někdy i na zahradách nebo v sadech, pokud jsou tam staré kmeny či pařezy. Typicky rostou ve velkých trsech, takže když narazíte na jeden, většinou si odnesete plný košík.

🍄 Jak správně sbírat

Při sběru je dobré zaměřit se na mladé, pevné plodnice s klobouky do průměru pěti centimetrů – ty jsou chutné a ještě nejsou vláknité. Starší václavky mají tuhé třeně a mohou být napadené hmyzem. Klobouky je vhodné odřezávat nožem těsně nad pařezem a po příchodu domů co nejdříve zpracovat, protože se rychle kazí. Vyplatí se také pamatovat, že václavky nikdy nesmí přijít na talíř syrové – musí projít alespoň dvacetiminutovým varem nebo dušením.

Zdravotní benefity „stromových“ hub

Na druhou stranu – a to není příliš známo – zlepšuje konzumace václavek prokrvení některých lidských orgánů, například mozku, ale právě i zažívacího traktu. Údajně mají také příznivý vliv na zrak.

Může na tom něco být, příznivé zdravotní účinky má celá řada hub parazitujících na kořenech nebo kmenech stromů – a václavka mezi ně patří. Tím ovšem také patří mezi nejdůležitější škůdce stromů, takže konzumací václavek člověk s trochou nadsázky stromům pomáhá.

Záměna hub

Výše uvedené se mimochodem týká i u nás rostoucích druhů hlív, které lze v současné době také při výpravách na houby najít. A dobrou zprávou je, že všechny druhy hlív v našich lesích jsou jedlé, až na hlívu olivovou. Tu lze ale snadno poznat podle sytého hnědooranžového zbarvení, zatímco „normální“ hlívy jsou barevně nevýrazné (šedomodré, šedozelené, šedofialové nebo jen šedivé).

Zpět ale k václavkám. Ty lze relativně snadno zaměnit za některé druhy houby šupinovky (v ČR jich roste více než deset druhů), především pak se šupinovkou kostrbatou. Nicméně do třetice je i v tomto případě možné konstatovat, že ani žádná z našich šupinovek jedovatá není.

K čemu se hodí václavky? Do guláše ano, na sušení ne

V minulosti se václavky velmi často zavařovaly a nakládaly do sladkokyselého nálevu, jednodušší a vlastně i bezpečnější je ale připravit si z těchto hub guláš. Tím by měla být zaručena dostatečně dlouhá tepelná úprava václavek, ale i tak je příprava houbového guláše kratší než guláše z masa.

Naopak na sušení neradno václavky použít (ani to zřejmě nikdo nedělá), protože sušení za potřebnou tepelnou úpravu těchto hub považovat nelze.  

Guláš z václavek se připravuje prakticky stejně jako jakýkoli guláš – množství použitých václavek se přitom řídí množstvím porcí, přičemž na jednu porci je třeba zhruba sto gramů čerstvých hub. Ty přidáme poté, co václavky spaříme a zhruba dvacet minut dusíme, do klasického cibulového základu, který může být doplněn česnekem, a následně dále dusíme doměkka. Guláš lze různě obohacovat – do osmažené cibulky lze ještě před houbami přidat pokrájenou slaninu, do guláše pak papriku, rajčata nebo kečup, a samozřejmě podle svého gusta dochucujeme pepřem, solí či svými oblíbenými dochucovadly. Pokud má někdo rád jemnější guláš, může do něj v závěru přidat smetanu. Dobrou chuť!

Autor článku

Petr Havel

Agrární analytik, novinář na volné noze se zaměřením na zemědělství, potravinářství a životní prostředí.

Témata:

PODCAST: Nutriční terapeutka vysvětluje, kolik jíst příloh
PODCAST
