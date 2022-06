V čem jít do lesa, abyste nechytili klíště? Noste klouzavé materiály

I na podzim hrozí napadení klíštětem

Ne nadarmo vydává Český hydrometeorologický ústav pravidelný týdenní přehled o aktivitě klíšťat až do listopadu. I když je riziko obvykle na stupni 2–3, tedy mírné (škála se pohybuje od 1 do 10), neznamená to, že jste v lese mimo nebezpečí. Pokud vydrží teplejší a vlhké počasí, je to pro klíšťata živná půda. Až když mrzne nebo sněží, můžete se do lesa vydat bez obav z klíšťat – to už ale nebude zřejmě moc hub.

Podle odborníků jsou klíšťata nejvíce aktivní v jarních měsících a pro někoho možná překvapivě také v září. Což samozřejmě neznamená, že jste od 1. října mimo nebezpečí. Klíště může zaútočit i později, klidně do té doby, než se příroda schová pod sníh.

Jsou všude

A jestli houbaříte na horách a jste v klidu, protože klíšťata jsou přece doménou spíš níže položených oblastí, nenechte se mýlit. Kromě prodlužování doby, kdy jsou klíšťata během roku aktivní, totiž také rozšiřují „pole působnosti“. Případy nákazy klíšťovou encefalitidou už nejsou raritou třeba v Krkonoších nebo Jeseníkách. I když stále je jich nejvíce v jižních Čechách, Podyjí a Posázaví.

Galerie: Vývojová stadia klíšťat

„Musíme si uvědomit, že všechna ohniska nákazy neznáme a nikdy znát nebudeme, jelikož přenos klíšťat volně se pohybující zvěří a ptáky je mimo kontrolu člověka,“ říká doc. Rastislav Maďar, vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity.





Co s sebou kromě košíku?

Že k výbavě houbaře patří košík a nůž, o tom není pochyb. A co oblečení? Rozhodně volte dlouhé nohavice a rukávy. Ohledně nutnosti světlých kalhot, které bývají doporučovány, jde spíš o jednodušší prohlídku po návratu. Světlá barva klíšťata neodpuzuje, ale jsou na ní lépe vidět.

Skvělým tipem je také třeba využití šusťákového či jinak klouzavého materiálu, na který se klíště přichytí jen obtížně. Důležité jsou také uzavřené boty; pokud nejdete nikam daleko, jsou ideální holínky. Ty navíc oceníte ve vlhké trávě a mechu, kterými budete v lese procházet.

Vyhýbejte se hustým, vlhkým a křovinatým porostům. Sice se tu občas najdou kolosální úlovky hub, ale také je větší pravděpodobnost, že je tu více klíšťat než mezi borovicemi na lesní cestě. Když už vás to sem naláká, zastrčte ponožky do bot a raději si vezměte i pokrývku hlavy.

Před odchodem do lesa

Kromě košíku a nože nezapomeňte vzít s sebou repelent. Nejprve ho použijte ještě před výpravou doma a myslete na to, že časem vyprchá. Aplikaci je nutné opakovat v pravidelných intervalech, takže pro celodenní výlet za poklady přírody byste repelent rozhodně měli mít v batohu pro sebe i děti.

Repelent nanášejte pečlivě opravdu na každý kousek těla, protože klíště umí najít i malé skulinky, kudy se k vám dostat. Pokud spoléháte na repelent, klidně si třeba nařiďte budík na telefon, který venku oznámí, kdy ho znovu použít. Jeho účinnost je ovlivněná mnoha faktory: „Účinnost záleží také na rychlosti odpařování a absorpci kůže, teplotě, v níž se pohybujeme, nebo třeba pohybové aktivitě,“ podotýká Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest, kde repelenty také testovali. „Je například prokázáno, že zvýšená teplota snižuje účinnost repelentu, stejně tak aktivní pohyb.“ Podrobněji se tématu věnujeme v článku Repelenty proti klíšťatům – účinky ovlivní pocení i zvýšená teplota.

Na ochranu před klíšťaty má také vliv, jestli jste třeba zmokli. Jediný stoprocentně spolehlivý způsob, jak se ochránit před klíšťovou encefalitidou, je ale i tak očkování, pro které je podzim ideální příležitostí.

Prohlídka nejen po návratu

Než se po návratu z přírody vrhnete na čištění hub a vaření smaženice, věnujte v každém případě pečlivou pozornost prohlídce celého těla. A nezůstávejte u jedné – zopakujte ji za pár hodin a ještě druhý den. Klíšťata mohou totiž cestovat po těle a uchytit se na jiných místech. Oblečení, ve kterém jste byli v lese, sundejte raději přede dveřmi. Prohlédněte se velmi pečlivě. Přisáté klíště je třeba zlikvidovat co nejdříve.

Galerie: Co potřebujete k vyndání klíštěte?

„Čím dříve odstraníte přisáté klíště, tím více snižujete riziko nákazy boreliózou. Pravděpodobnost nákazy se totiž zvyšuje s délkou doby jeho přisátí,“ vysvětluje Silvie Knoppová, dětská lékařka z kliniky Canadian Medical. Zatímco boreliovou nákazu přenesou klíšťata na člověka za 24 hodin od přisátí, virus klíšťové encefalitidy už za dvě hodiny. (Více o nemocích v článku Klíště přenáší 7 vážných nemocí. Jak poznáte jejich příznaky?)

Věnujte velkou pozornost především těm místům, kde se klíšťata drží nejraději: jsou to podpaží, podkolenní jamky, vnitřní strany stehen, oblast za ušima a také ve vlasech. Třeba právě tady se ale klíšťata hledají opravdu špatně. Rozhodně tak zvažte možnost očkování proti nebezpečné klíšťové encefalitidě.

Očkování krok za krokem

„Základní očkování proti klíšťové encefalitidě se skládá ze tří injekcí, aplikují se do svalu ramene, a to ve dny 0, za 1–3 měsíce po první dávce a za 5–12 měsíců po druhé dávce,“ uvádí Rastislav Maďar, jaký je postup. „Ochrana proti onemocnění nastupuje asi za 14 dní po druhé dávce a po třetí dávce pak přetrvává 3 roky.“

Pokud se pro očkování rozhodnete, je podzimní období ideální, abyste tělo dostatečně vybavili pro další jarní sezónu, kdy budou klíšťata znovu aktivní. Důležité je také nezapomenout na zachování obranyschopnosti: „K pravidelnému přeočkování jednou dávkou by mělo docházet po 3–5 letech,“ uzavírá Rastislav Maďar.

Galerie: Které houby se pletou? Jedlé a jedovaté se podobají