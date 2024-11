V obchodech je máslo s obsahem tuku jen 61 %. Je to rarita, ale povolená, říká odborník

Ceny másla v obchodech lámou rekordy. V posledních týdnech dokonce spotřebitelská cena másla rostla nejrychleji ze všech potravin. Podle dat Eurostatu zdražuje máslo nejen v Česku, ale také v dalších zemích EU. Cenová hladina másla v Česku nijak výrazně nevybočuje z velmi obdobného vzestupu cen v okolních zemích střední a východní Evropy.

Nejvíce cena meziročně v říjnu narostla na Slovensku, a to o 49 procent. O něco nižším tempem rostly ceny v České republice a Německu, přibližně o 40 procent. V Polsku je nárůst spotřebitelské ceny másla podstatně nižší, což ale není překvapivé – je to dáno tamější loňskou nadvýrobou másla.

61 % tuku. Je to ještě máslo?

Je zřejmé, že obchodníci hledají cesty, jak zákazníkovi nabídnout levnější alternativu, a proto se na trhu objevilo máslo, které jste možná ještě nikdy neviděli a dost možná ho považujete za podvod. Jde o máslo, které má obsah tuku 61 %.





„Takové máslo je na trhu velmi málo, já jsem ho na našem trhu viděl naposledy tak před dvanácti lety,“ říká Jiří Kopáček, šéf Českomoravského svazu mlékárenského, který je takovým nálezem na českém trhu překvapen.

Jaké druhy másel lze najít v obchodní síti Autor: Ministerstvo zemědělství ČR

„Tomuto máslu se říká třičtvrtětučné máslo. Podle vyhlášky má máslo 82 % tuku, pak ještě legislativa připouští výrobu právě třičtvrtětučných másel, kde je obsah tuku 60 %, a existuje i polotučné máslo, to má obsah tuku kolem 40 %. Rozhodně to ale není žádný podfuk na lidi,“ říká Jiří Kopáček, šéf Českomoravského svazu mlékárenského.

Jde o čistý mléčný tuk, takže i toto máslo je v souladu s legislativou, pokud je tedy na něm uvedeno, že jde o třičtvrtětučné máslo. „Takové máslo se dělá velmi zřídka a vyrobit ho je velký kumšt, já jsem vždy obdivoval ty, kteří výrobu nezkazili,“ vzpomíná Jiří Kopáček, který se výrobou másla prakticky zabýval řadu let.

Jaké kupujete máslo? České, 82%

Jakékoliv, na tučnost nehledím, myslel/a jsem, že jsou všechna stejná

To, které je v akci

Klidně koupím i máslo s obsahem tuku 61 %

Žádné, kupuji směsné tuky (hlavně na pečení)

Selské, 84%

Jak se takové máslo chová při zpracování

„V roztírání je konzistence másla kratší, na pečivu mohou zůstávat drobné kapičky vody. To je ale v pořádku, v tomto máslu je jednoduše větší množství vody,“ říká Jiří Kopáček a dodává: „Toto máslo je takové hubené, prázdnější, ta voda je v něm cítit.“

Pro pečení, smažení nebo pro výrobu krémů ale příliš vhodné není. Kvůli vyššímu obsahu vody bude těsto postrádat tukovou složku a bude řídké, krémy nebudou držet, budou vodnaté. Při smažení (i v kombinaci s olejem) bude máslo hodně prskat.

Méně tuku, méně peněz

Šéf Českomoravského svaz mlékárenského ale upozorňuje, že toto máslo by mělo být levnější, protože právě tuk je dnes drahý. Máslo dnes koupíme v rozmezí od šedesáti do sedmdesáti pěti korun za čtvrt kila, my jsme v obchodě našli třičtvrtětučné máslo za 39,90 Kč, přičemž šlo o kostku o váze 200 g. Po přepočtu na běžných 250 g by toto máslo vycházelo na 49,90 Kč.

Jak říká Jiří Kopáček: „Třičtvrtětučné máslo je rarita, ale povolená.“