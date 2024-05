Co dělat, když přetrhnete zakouslé klíště?

20. května 2019 je aktivita klíšťat na našem území opravdu významně vysoká. Z desetistupňové škály hlásí portál Českého hydrometeorologického ústavu stupeň číslo devět. Dle doporučení je třeba používat repelent, i když se pohybujete jen po zahradě nebo vyrazíte do městského parku.

Nedoporučuje se vstupovat do listnatých a smíšených lesů, pohybovat byste se měli jen po zpevněných cestách. Poté, co přijdete domů, byste se měli svléknout a zkontrolovat tělo, a to i večer a následující ráno. Klíště totiž po vás chodí i celé hodiny, než si vybere místo na přisátí.

Kleště, pinzeta, nebo karta?

A pokud na svém těle zakouslého parazita najdete, vezměte si pinzetu či kleště – ideálně ty určené k vytahování klíšťat – a klíště vyviklejte. Případně si vezměte speciální kartu se zářezy (většinou má dvě velikosti pro malé a velké klíště), klíště jí pevně podebere a vytáhněte bez rizika rozmáčknutí. Viklavými pohyby klíště dostaňte z kůže tak, aby do těla nevypustilo obsah střev a s ním i případnou infekci.





Galerie: Co potřebujete k vyndání klíštěte?

Ať vyndáte klíště jakýmkoli způsobem, neměli byste se ho dotýkat holými prsty, zvlášť pokud máte nějaké oděrky. Vždy je lepší použít gumové rukavice. Zalepte klíště do izolepy a vyhoďte.

Klíště rozhodně nedoroste

Asi už se vám několikrát tímto způsobem podařilo klíště bez následků odstranit, problém nastává ve chvíli, kdy se klíště drží a nechce pustit. Člověk má tendence zabrat, buď ve stisku pinzety, nebo v síle viklání. A pak se to často stane, klíště je vejpůl. Kdysi se tradovalo, že i z malého kousku klíštěte, který nevyndáte, dokáže klíště dorůst a dál sát vaši krev. Děsivé historky však nebyly nijak podložené, a už vůbec ne pravdivé.





„Klíště rozhodně nedoroste,“ uklidňuje nás Miroslava Burýšková, vedoucí laboratoře Protean, která se v ČR zabývá analýzami klíšťat. „Pokud se klíště přetrhne, je třeba zbytek, co jde, chytit a vytáhnout ostrou pinzetou, ale co již nejde chytit (zbytek kusadel v kůži), je lépe nechat a pouze vydesinfikovat, případně potírat např. Betadinem,“ radí odbornice.

Někde se můžete dočíst, že máte zbytek klíštěte dostat ven za každou cenu, ale to je chyba. „Kdybychom se pokoušeli zbytek vyrýpat jehlou, mohli bychom do rány zanést sekundární infekci a místo by se zanítilo. Ze zbytku kusadel již nákaza nehrozí.“ Ke zbytku klíštěte se tělo zachová prakticky stejně jako k třísce, vyhnisá. Může se i samo vydrolit.

VIDEO: Jak vyndat klíště