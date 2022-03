Sdílení emocí je důležité i u seniorů

Ředitelka neziskové organizace Dementia Veronika Maslíková shrnuje: „Ve chvílích společenské či osobní krize bychom měli vsadit na sdílení emocí, intenzivní osobní kontakt, vzájemnou podporu a hledání společných pozitivních zážitků.”

Slovo válka patřilo mnoho let do teoretické části našeho slovníku. Teď jej potkáváme denně ve zpravodajství a zažíváme strach. Válka? V 21. století? Kousek od našich hranic? Nejtěžší na současné situace je, že nemůžeme udělat nic, co by ji zásadně změnilo. Můžeme pomáhat hojit její následky a reflektovat, co se právě děje. O to bezmocnější se mohou cítit senioři, pro které je zapojení do praktické pomoci náročnější než pro mladší ročníky.

Je na nás, jejich blízkých, abychom jim pomohli se s aktuální situací vypořádat.

Senioři válku zažili, nezlehčujme jejich obavy

„Důležité je být nablízku a naslouchat. I když se vám obavy seniora zdají přehnané, neznevažujte je. Vyrůstali v době, kdy válka byla běžným tématem a mnozí z nich si pamatují dětství či dospívání během útrap II. světové války. Aktuální hrozba možná reálná není, zato strach ano,” říká Veronika Maslíková.

Organizace Dementia proto nabízí několik praktických tipů jak komunikovat o současných událostech spojených s válkou na Ukrajině (nejen) se seniory: