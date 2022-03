Ušetřete s Lidlem 22 tun papíru ročně. Snadnější už to být nemůže

Řetězec německé společnosti Schwarz-Gruppe, Lidl, vybízí své zákazníky k ochraně životního prostředí. Stačí jeden klik v aplikaci Lidl Plus a společně s ostatními nakupujícími ušetříte až dvaadvacet tun papíru ročně. Jak na to?



Autor: Lidl Lidl posílá papírové účtenky k vodě, a vy můžete také

Účtenka v aplikaci šetří lesy

Součástí aplikace Lidl Plus jsou mimo jiné elektronické účtenky, papírové, které lidé obvykle stejně po chvíli vyhodí do koše, už tak nejsou potřeba. Nově si zákazníci mohou ve své aplikaci nastavit, že už o papírové účtenky nemají zájem. Po nákupu jim tak přímo do aplikace dorazí účtenka v elektronické podobě a papírová se vůbec nevytiskne.

Pokud by si novou funkci aktivoval jeden zákazník z pěti, úspora by ročně činila až dvacet dva tun papíru. Kdyby bylz takového množství účtenek vytvořen řetěz, byl by dlouhý zhruba čtyři sta sedmdesát kilometrů, což přibližně odpovídá vzdálenosti vzdušnou čarou z Prahy do Přerova a zpět.

Jak službu nastavit?

Novou funkci lze aktivovat přímo ve aplikaci Lidl Plus kliknutím na tlačítko Karta Lidl Plus. Na nové stránce s QR kódem se následně zobrazí možnost „Chci pouze elektronickou účtenku“, kterou postačí zaškrtnout.