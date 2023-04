První pojišťovna platí čtení mamografu počítačem. Lékaře to ale nenahradí

Umělá inteligence proniká do zdravotnictví v čím dál větší míře a reagují na to i zdravotní pojišťovny. Poté, co začaly diabetologům hradit vyšetření očí pomocí speciálního softwaru, oznámila Oborová zdravotní pojišťovna úhradu mamografického čtení snímků pomocí počítače. Jde o tzv. třetí čtení a v rutinní praxi ho nabízí zatím jediná klinika v Česku.