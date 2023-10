Kdo má nárok na testy mutace genů BRCA, které zvyšují riziko rakoviny?

Mutace zvyšuje riziko rakoviny desetkrát

Letos odborníci při příležitosti světového dne šíří mimo jiné osvětu ohledně mutací genů BRCA1 a BRCA2. Ta způsobuje až desetkrát vyšší riziko rakoviny prsu, než má běžná populace.

Ještě v 80. letech minulého století, tedy před vyvinutím prvních genetických testů, nosičky těchto mutací netušily, že mají dramaticky zvýšenou predispozici k nádorovým onemocněním. Testy začaly vše měnit, ale v počátcích byly velmi nákladné, složité a dostupné pouze v omezeném počtu specializovaných center. Postupně se však objevovaly dostupnější testovací metody a v rámci klinické praxe bylo po celém světě možné začít testovat lidi s určitými typy rakoviny a také jejich příbuzné.

„V ČR jsou testy na BRCA mutace v současnosti hrazeny pojišťovnou onkologickým pacientům splňujícím indikační kritéria (…). U ženy s rakovinou prsu je prokázání BRCA mutace signálem, že pro ni může být vhodná vysoce účinná inovativní léčba takzvanými PARP inhibitory,“ vysvětluje profesor Michal Zikán, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Bulovka.





Kdo má nárok na test na mutaci genu BRCA

Pacientka s rakovinou prsu do 50 let věku, i když se v rodině žádný nádor dosud nevyskytl

Pacientka s rakovinou vaječníků bez ohledu na věk nebo rodinnou zátěž (musí se však jednat o tzv. epiteliální karcinom)

Pacientka s oboustranným nádorem prsu

Pacientka s rakovinou prsu a vaječníků nad 50 let, pokud má další příbuzná (matka, sestra, dcera; přes otce i vzdálenější) rakovinu prsu (alespoň jeden nádor do 50 let)

Pacientka s rakovinou prsu nebo vaječníků, současně v rodině další dvě či více onemocnění nádorem prsu nebo vaječníků

Muž s rakovinou prsu

Zdraví rodinní příslušníci (včetně mužů)

Pacientky s mutací genu BRCA1 nebo BRCA2

Pacientky s některými typy rakoviny prsu (tzv. triple negativní karcinom a medulární karcinom)

Zdroj: Poradna pro ženy s dědičnou dispozicí ke vzniku zhoubných nádorů, Gynekologicko- porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, brca-info.cz

Jsem pozitivní, co teď?

Pokud lékaři v některém z vyšetřovaných genů naleznou mutaci, znamená to, že v případě onkologické pacientky její nádor vznikl na základě dědičné predispozice. Pak může být vyšetření nabídnuto i příbuzným.

Když se dosud zdravá žena dozví, že je nositelkou této mutace, následují často velmi rozporuplné reakce. Jako první se dostaví strach a obavy o vlastní zdraví. Na druhou stranu, pokud žena o přítomnosti mutace ví, tak současně ví, že by měla ještě více dbát na prevenci.

V péči o zdravé ženy s mutací hrají významnou roli programy ve specializovaných ambulancích při komplexních onkologických centrech (jejich mapu najdete zde). Tam pacientky docházejí na pravidelné kontroly, aby lékaři případné onemocnění zachytili co nejdřív, a ženy tak měly co nejlepší prognózu. Možností je pak i preventivní operace, při které se odstraní prsní žlázy a prsa se následně zrekonstruují. Takovou preventivní mastektomii podstoupila před lety například i herečka Angelina Jolie.

„Klinická péče o nositelky i nositele mutací genů BRCA1 a BRCA2 by měla být v rukou zkušeného týmu, optimálně při jednom z Komplexních onkologických center. Úlohou specializované ambulance je především konzultovat rizika a možnosti jejich ovlivnění, reprodukční a hormonální aspekty nosičství (časování těhotenství, antikoncepci, hormonální substituci…) a plánovat vyšetření specifická pro pravidelné sledování jedinců s mutacemi. Nositelé a nositelky zůstávají však dále v péči svého praktického lékaře a registrujícího gynekologa, případně dalších specialistů,“ vysvětluje profesor Zikán.





Onkogynekologická centra v ČR Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Nemocnice Na Bulovce, Praha

Masarykův onkologický ústav Brno

Fakultní nemocnice Brno

Nemocnice Nový Jičín

Fakultní nemocnice Plzeň

Nemocnice České Budějovice

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Ostrava

Krajská nemocnice T. Bati, Zlín

Fakultní nemocnice Olomouc

Nemocnice Jihlava

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Nemocnice Pardubického kraje, Pardubice Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Co když chci mít dítě?

V současnosti se také mohou nosičky BRCA mutací rozhodnout o využití takzvané preimplantační diagnostiky, která je jim hrazená zdravotní pojišťovnou a umožňuje zajistit, aby mutaci nezdědil jejich potomek. BRCA mutace, které zvyšují rovněž riziko rakoviny vaječníků a některých dalších nádorových onemocnění, jsou totiž s 50procentní pravděpodobností dědičné. Proto představují důležitý aspekt při plánování mateřství pro všechny jejich nosičky.

„Páru, kde muž nebo žena nesou mutaci v genech BRCA, můžeme nabídnout těhotenství pomocí in vitro fertilizace – ovariální stimulaci u ženy, odběr oocytů, jejich oplodnění in vitro, a následně vyšetření embryí ve stadiu několika buněk a zavedení (transfer) pouze embrya/embryí, která mutaci nezdědila. Tato metoda je běžně dostupná, má však své technické, ale i etické limity,“ dodává Zikán.

Ročně onemocní na 7 tisíc žen

„Na důležitost prevence rakoviny prsu je zapotřebí upozorňovat stále více. Po kožních nádorech se jedná o nejčastější rakovinu u žen v Česku. Ročně jí onemocní 7000 z nich, nejčastěji po 40. roce věku. Na mamografické kontroly přitom chodí pouze 60 % těch, kterých se týkají,“ vysvětluje Kateřina Šédová, zakladatelka neziskové organizace Loono, která se mimo jiné na prevenci rakoviny prsu zaměřuje v jedné ze svých kampaní.





„Mamograf by měl probíhat jedenkrát za 2 roky u žen po 45. roce věku. Mladším ženám doporučujeme zajít na ultrazvuk, a to 1× za 2–3 roky,“ dodává.

K preventivním kontrolám přidejte samovyšetřování

V rámci prevence by měly ženy dbát na vyváženou stravu, pravidelný pohyb, udržování zdravé váhy a vyhýbání se kouření a alkoholu. Péči o prsa by pak mělo vedle preventivních kontrol a screeningových programů doplnit také pravidelné samovyšetření. Při něm by měly ženy sledovat možné projevy rakoviny, jako jsou bulky, pomerančová kůže, vyrážka nebo začervenání, změny bradavky nebo výtok z ní.

Jak často si provádíte samovyšetření prsu? Pravidelně – jednou za měsíc. Výjimečně – několikrát do roka. Nikdy jsem to nedělala. Zobraz výsledek

Termíny preventivních prohlídek i screeningových programů pomáhá hlídat například i aplikace Preventivka. Ta připomíná také pravidelné samovyšetření a radí, jak ho správně provádět. Dosud pomohla aplikace odhalit 32 zhoubných nádorů. Více než 10 600 lidí se díky ní začalo samovyšetřovat a téměř 6500 uživatelů navštívilo preventivní prohlídku, kterou do té doby zanedbávalo, uvádí Loono.

Samovyšetřovat by se měla každá žena, a to pravidelně jednou měsíčně. Podceňovat rakovinu prsu by neměly ani mladé dívky, toto onemocnění se totiž nevyhýbá ani mladším generacím.